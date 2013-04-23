Logitech, iPad modelleri için geliştirdiği yeni klavyeli kılıf modelini duyurdu





Daha önce yaptığı açıklamalarla mobil cihaz aksesuarlarına daha fazla önem vereceğini açıklayan Logitech, bu doğrultuda çalışmalarına devam ederek yeni geliştirdiği klavyeli iPad kılıf modelini duyurdu.

FabricSkin Keyboard Folio ismine sahip olan ve Microsoft Surface RT modelinde kullanılan yapıya benzer bir malzeme kalitesi ile hazırlanmış olan Logitech'in yeni kılıfı, iPad 2, 3 ve 4 için kullanılabilir ve tam uyumlu olarak hazırlanmış durumda. Diğer birçok kılıf modelinde de olduğu gibi iPad'lerin ön ve arka kısımlarını koruyabilen, manyetik olarak tabletleri ayakta tutabilen, tam olarak geriye katlanabilen ve bütün giriş/çıkış portları yanında tuşların de kullanılmasına izin verebilen kılıf, özel malzemesi sayesinde su geçirmiyor ve 255x200x20mm boyutlara sahip olarak geliyor.

Beraberinde oldukça ince yapıda geliştirilmiş ve iPad modelleri ile Bluetooth üzerinde haberleşen bir klavye modeli yer alan Logitech FabricSkin Keyboard Folio'nun dahili bataryası, USB bağlantısı üzerinden şarj edilebiliyor. iPad'in otomatik uyuma/uyanma özelliğini de destekleyen kılıf, beş farklı renk seçeneğine ve özel kısa yol tuşlarına da sahip.





Logitech tarafından geliştirilen FabricSkin Keyboard Folio kılıf modelinin piyasaya çıkış tarihi henüz belli olmasa da, Logitech'in resmi sitesi üzerinden 150$ fiyat etiketiyle ön sipariş yapılarak satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.





http://www.logitech.com/en-us/product/fabricskin-keyboard-folio?crid=1221