Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Logitech, iPad modelleri için geliştirdiği yeni klavyeli kılıf modelini duyurdu

6 yıl
712
1
4
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Logitech, iPad modelleri için geliştirdiği yeni klavyeli kılıf modelini duyurdu

Daha önce yaptığı açıklamalarla mobil cihaz aksesuarlarına daha fazla önem vereceğini açıklayan Logitech, bu doğrultuda çalışmalarına devam ederek yeni geliştirdiği klavyeli iPad kılıf modelini duyurdu.
FabricSkin Keyboard Folio ismine sahip olan ve Microsoft Surface RT modelinde kullanılan yapıya benzer bir malzeme kalitesi ile hazırlanmış olan Logitech'in yeni kılıfı, iPad 2, 3 ve 4 için kullanılabilir ve tam uyumlu olarak hazırlanmış durumda. Diğer birçok kılıf modelinde de olduğu gibi iPad'lerin ön ve arka kısımlarını koruyabilen, manyetik olarak tabletleri ayakta tutabilen, tam olarak geriye katlanabilen ve bütün giriş/çıkış portları yanında tuşların de kullanılmasına izin verebilen kılıf, özel malzemesi sayesinde su geçirmiyor ve 255x200x20mm boyutlara sahip olarak geliyor.
Logitech, iPad modelleri için geliştirdiği yeni klavyeli kılıf modelini duyurdu
Beraberinde oldukça ince yapıda geliştirilmiş ve iPad modelleri ile Bluetooth üzerinde haberleşen bir klavye modeli yer alan Logitech FabricSkin Keyboard Folio'nun dahili bataryası, USB bağlantısı üzerinden şarj edilebiliyor. iPad'in otomatik uyuma/uyanma özelliğini de destekleyen kılıf, beş farklı renk seçeneğine ve özel kısa yol tuşlarına da sahip.

Logitech tarafından geliştirilen FabricSkin Keyboard Folio kılıf modelinin piyasaya çıkış tarihi henüz belli olmasa da, Logitech'in resmi sitesi üzerinden 150$ fiyat etiketiyle ön sipariş yapılarak satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

 

http://www.logitech.com/en-us/product/fabricskin-keyboard-folio?crid=1221 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozqur333 6 yıl
ya bu concord tablet çağrı öztürk olmasaydı kalvyeli kılıf ortaya çıkmazdı büyüksün concord :)
a1302.hizliresim.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 6 yıl
Parasının karşılığını veren firmaların başında geliyor Logitech kesinlikle.Ürünlerinde ki kalite tartışılmaz.Yine şahane bir tasarım sunmuşlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gl4dius 6 yıl
Logitech yapmışsa güzeldir şuana kadar bir çok logitech ürünü kullandım farklı modeller olsun şuana kadar hiç birinde bir sıkıntı ya da problem yaşamadım parasının hakkını veren firmalardan biri bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iboocum 6 yıl
güzelmiş aslında ne zamandır kırmızı smart case almak istiyordum beyaz ipadin yanına güzel gidiyor diye ama şimdi bu çıksa da buna yönelsek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Panasonic HX-A100 "Giyilebilir Aksiyon Kamerası" video inceleme (+18 Şiddet İçerir) 6 yıl Intel Pentium G2020 işlemci video inceleme "Ekonomik Ivy Bridge testte" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim