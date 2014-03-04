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Logitech, medya bilgisayarları için hazırladığı yeni klavye seti Harmony Smart'ı duyurdu

5 yıl
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1
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Logitech, medya bilgisayarları için hazırladığı yeni klavye seti Harmony Smart'ı duyurdu
Son dönemde sayıları artan medya bilgisayarları için yeni hazırladığı klavye modeli Harmony Smart'ı duyuran Logitech, klavyesinin yanına konumlandırdığı Harmony Hub isimli özel kontrol aparatıyla toplu bir çözüm ortaya koyuyor.
Üzerinde yer alan özel tuşlar (Kanal değiştirme, ses, medya oynatma / durdurma, oyun vb. işlemler) ve imleç kontrolü için dokunmatik yüzeyiyle PC ile Mac bilgisayar sistemleri yanında Xbox ile Playstation gibi oyun konsolları ve Apple TV ile Roku gibi medya cihazları dahil 8 farklı cihazı kablosuz olarak kontrol edebilen Harmony Smart klavye modeli, beraberinde Harmony Hub isimli özel bir kontrol aparatıyla geliyor. Harmony Hub, akıllı cihazlara (iOS ve Android) yüklenen "Harmony uygulaması" temelinde klavye ya da akıllı cihazlardan gelen komutları 5000 markadan 225,000 ev eğlence sistemine (Kızıl ötesi) kontrol için aktarabiliyor ve dolap ya da çekmece içerisinde dahi çalışmaya devam edebiliyor. Bu sayede de Harmony Smart klavye herhangi bir kabloya ihtiyaç duymadan (Wi-Fi ve Bluetooth) akıllı telefonlar eşliğinde tam teşekküllü bir kontrol deneyimi ortaya koyabiliyor.
149$ fiyat etiketiyle ön siparişe açılan Logitech Harmony Smart hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Logitech, medya bilgisayarları için hazırladığı yeni klavye seti Harmony Smart'ı duyurdu

http://blog.logitech.com/2014/03/04/logitech-introduces-new-harmony-keyboard-to-simplify-streaming-in-your-living-room-2/ Yorum Yaz
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