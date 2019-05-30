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Logitech sanal gerçeklik için ekran kalemi duyurdu

Sanal gerçeklik konsepti henüz tam yaygınlığa ulaşabilmiş değil ancak kask ve ekipman anlamında önemli gelişmeler sağlandı. Logitech 3D sanal çizimler yapabileceğiniz bir ekran kalemi geliştirdi.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Normalde sanal gerçeklik ekipmanları sensörler ve kontrolcüler ile kullanılıyor. Bu sayede eller ve ayaklar ortama dahil oluyor veya kontrolcü ile örneğin silah veya raket gibi ortam araçları elde edilebiliyor.

VR Ink Pilot Edition özellikleri

Logitech ise konuya biraz farklı bir açıdan yaklaşmış. VR Ink Pilot Edition adındaki ekran kalemi sanal gerçeklik ortamlarında 3D olarak çizimler yapmayı ve fiziksel ortamda herhangi bir yüzey üzerinde kullanmayı sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "Cooler Master ve GTR Simulator yarış simülasyonunu duyurdu"

Logitech daha çok kurumsal müşterileri ve kurumsal uygulamaları hedefliyor. Sanal ortamda çizdiğiniz 3D nesneleri kaydedebiliyor veya etrafında dolaşarak düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Minik dokunmatik alan ile projelerinizi daha detaylı manipüle edebiliyorsunuz.

VR Ink Pilot Edition kalemi Steam VR takip teknolojisi kullanıyor. Bu bakımdan sadece VIVE ve Valve Index kaskları ile uyumlu. Henüz kalem için geliştirilmiş uygulamalar mevcut değil. Logitech pek çok firmaya örnekleme yaparak ekosistemin oluşması için adım atmış durumda.

 

https://www.slashgear.com/logitechs-newest-accessory-is-a-weird-vr-stylus-29578408/ Yorum Yaz
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bodyman700 1 hf.
3d infinite design diye bir Adobe programı olsa muhteşem olur aslında. Düşününce ofis olarak bomboş bir oda içinde müşteriye de bir adet kask taktırarak dizaynın içinde dolaşmasını sağlamakta güzel bir fikir.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Hobar 1 hf. bodyman700
bodyman700
3d infinite design diye bir Adobe programı olsa muhteşem olur aslında. Düşününce ofis olarak bomboş bir oda içinde müşteriye de bir adet kask taktırarak dizaynın içinde dolaşmasını sağlamakta güzel bir fikir.

Onun için görüntünün cam gibi olması lazım. Şu anki vr teknolojisi bunu sağlayamıyor.
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