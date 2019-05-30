Logitech sanal gerçeklik için ekran kalemi duyurdu

Normalde sanal gerçeklik ekipmanları sensörler ve kontrolcüler ile kullanılıyor. Bu sayede eller ve ayaklar ortama dahil oluyor veya kontrolcü ile örneğin silah veya raket gibi ortam araçları elde edilebiliyor.

VR Ink Pilot Edition özellikleri

Logitech ise konuya biraz farklı bir açıdan yaklaşmış. VR Ink Pilot Edition adındaki ekran kalemi sanal gerçeklik ortamlarında 3D olarak çizimler yapmayı ve fiziksel ortamda herhangi bir yüzey üzerinde kullanmayı sağlıyor.

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Logitech daha çok kurumsal müşterileri ve kurumsal uygulamaları hedefliyor. Sanal ortamda çizdiğiniz 3D nesneleri kaydedebiliyor veya etrafında dolaşarak düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Minik dokunmatik alan ile projelerinizi daha detaylı manipüle edebiliyorsunuz.

VR Ink Pilot Edition kalemi Steam VR takip teknolojisi kullanıyor. Bu bakımdan sadece VIVE ve Valve Index kaskları ile uyumlu. Henüz kalem için geliştirilmiş uygulamalar mevcut değil. Logitech pek çok firmaya örnekleme yaparak ekosistemin oluşması için adım atmış durumda.