Logitech'den THX sertifikalı 2.1 ses sistemi: Z623

Logitech, ses sistemleri konusundaki sessizliğini Z623 adını verdiği yeni model ile bozuyor. Üst seviyede konumlandırılan 2.1 ses sisteminin en dikkat çekici özelliklerinden biri olarak sahip olduğu THX sertifikası gösteriliyor. Başta bilgisayarlar olmak üzere oyun konsolları, medya oynatıcılar, televizyon ve DVD çalarlarla kullanılabilen yeni ses sisteminin 200 Watt RMS ses çıkış gücüne sahip olduğu belirtiliyor. Ses kontrollerinin sağ hoparlör üzerinden yapıldığı ses sisteminde RCA ve 3.5mm girişlerine de yer veriliyor.

Avrupa ve Amerika satışına önümüzdeki ay başlanacağı açıklanan Logitech Z623'ün son kullanıcı satış fiyatı ise 150$ seviyesinde olacak.