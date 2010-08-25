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Logitech'den THX sertifikalı 2.1 ses sistemi: Z623

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
52,1b
1
40
Müzik / Ses Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Logitech, ses sistemleri konusundaki sessizliğini Z623 adını verdiği yeni model ile bozuyor. Üst seviyede konumlandırılan 2.1 ses sisteminin en dikkat çekici özelliklerinden biri olarak sahip olduğu THX sertifikası gösteriliyor. Başta bilgisayarlar olmak üzere oyun konsolları, medya oynatıcılar, televizyon ve DVD çalarlarla kullanılabilen yeni ses sisteminin 200 Watt RMS ses çıkış gücüne sahip olduğu belirtiliyor. Ses kontrollerinin sağ hoparlör üzerinden yapıldığı ses sisteminde RCA ve 3.5mm girişlerine de yer veriliyor.

Avrupa ve Amerika satışına önümüzdeki ay başlanacağı açıklanan Logitech Z623'ün son kullanıcı satış fiyatı ise 150$ seviyesinde olacak.


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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar z623 on numara müzik sistemidir. Edifier s730 - 2+1 300 (rms) alan bi arkadaşımız şuan cihazı internette sitede satıyor sesini beğenmediğinden dolayı açıklamada öle yazmış zaten. z623 satanda var ama neden ses açamadığından dolayı şikayet gelir şikayet edenler var bende z523 vardı sattım baya bi araştırdım kararım z623 oldu şuan sıfır kutusunda yanımda duruyor ama siz yinede canlı yada internetten araştırın inceleyin videoları seyredin sadece bass değil özellikleride sizi etkileyen bi ürün alın. sevgiler. ZZ
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sanctuary33 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar z623 on numara müzik sistemidir. Edifier s730 - 2+1 300 (rms) alan bi arkadaşımız şuan cihazı internette sitede satıyor sesini beğenmediğinden dolayı açıklamada öle yazmış zaten. z623 satanda var ama neden ses açamadığından dolayı şikayet gelir şikayet edenler var bende z523 vardı sattım baya bi araştırdım kararım z623 oldu şuan sıfır kutusunda yanımda duruyor ama siz yinede canlı yada internetten araştırın inceleyin videoları seyredin sadece bass değil özellikleride sizi etkileyen bi ürün alın. sevgiler. ZZ

ses görece bi kavram.bazısına sorsan diana yada everest marka bi ses sistemi en iyisidir.kulak dinledikçe açılır.ayrıntıları farkeder.benim düşüncem ise z-623 s-730 un yanına bile yaklaşamaz.s-530 bile z-623ten kat kat ütsün bir cihaz.belliki bahsetmiş olduğunuz edifier'in sesini beğenmeyen arkadaş bass seven birisi...önemli olan seste bass yada mid/tiz yüksekliği değildir.bunların birbirine doygunluğu ve orantısıdır.

zamanında arabalara ts-s20 twitter lar vardı.fiyatları 200 tl civarındayken bi anda bütün elektronikçiklerde satılmaya başlayan 1-2 liraya twitterlar türedi.kimileri 8-10 adet takardı bu twitterlardan araba daha görünmeden tiz sesleri gelirdi 200 metre önceden.yada bass hastası insanlar araçta sürekli bass mechanics dinlerlerdi.iyi bir sistem kendini az çok her tip müzikte göstermelidir.

ses sisteminin kalitesi bence 100 liralık bir sistemde alsak 1000 liralıkta alsak seslerin birbiriyle orantısıyla alakalıdır.seste rahatsız edici birşey olmamalıdır.logitech genelde başlangıc seviyesi kullanıcıclara hitap ettiği için bass ağırlıklı sistemler yapmaktadır.bence bu ticari bir politikadır.çünkü basslar bütün kullanıcının rahatça farkedebileceği frekanslardır.onun içinde bangır bangır bass çalan bir sistem başlangıç seviyesi kullanıcıcları çok kolay cezbeder.edifier'ın hoparlörlerini stüdyolarında kullanan arkadaşlar var ama logitech'in cihazlarının stüdyoya girmesi imkansız gibi birşey.buda bana göre şu demek logitech iyi kulaklara hitep eden bir sistem değildir.yapay sesleri olan bir cihazdır.
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01Emre 7 yıl
Ürünün dış tasarımı bel kii kimi kullanıcılar için kötü olabılır,ama siz Ürününün çıkardığı ses gücüne hayran kalmalısınız.Görüntüde nitekım iyi olmalıdır elbet ama z623 bana göre diğer sistemlere göre Açık ara fark ile önde bence.Bide fiyat konusuna deyınım.Bence o fiyatı hak edeyıyor.Teknosadan alın bu ses sistemını,üzerine 20-45 lira arasında bir miktar para verın 3 yıl tekno garanti altında olsun..
Mesajımı sabırsızlıkla okudugunuz için tşk ederım...
:)
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DH Misafiri 7 yıl
ben kullanmaktayim gercekten iyi vuruyor fiyatı biraz pahali gibi ama bana hediye :)) düşünmüyorum tabi şimdi kafam bose companion 5 almak istiyorum neden diye sorarsaniz gercek tiz gercek sesi veren tek ürün logitech z5500 olsun z623 olsun bizamandan sonra kafa şişiriyor bose'de öle bişey yok inanilmaz derinlik ses kaybı olmadan müzik ve filmde gercek kaliteyi sunuyor
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar bende z2300 var ama z623 te aldım aralarındaki fark z2300 de sesi %60 a getirdiğinizde ses bozulmaya çatlamaya başlıyor 623 te bu sorun (satarken yok deselerde bana) %90-95 lere kadar geliştirilmiş-623 te sesi %60-70 e getirdiğinizde 2300 deki gibi bass'ın boğuculuğu ortaya çıkmıyor ses son derece orantılı-2300 ün subwoofer'ı 8 623'ün yanlış hatırlamıyorsam 7 inç-623 çok daha hafif 2300'e göre-2300 ün sub kutusu 623 e göre daha sağlam bi maddeden yapılmış daha kaliteli bence 623'ün agırlığın azalmasının sebebide bu sanırsam... Umarım yardımcı olabilmişimdir sizlere
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DH Misafiri 7 yıl
Ben z2300 alacaktım hiçbiryerde kalmamış, ikinci el satanlar var hep. vazgeçtim bunu alacam. Bunun tehşirini incelemedim hiç.. ilerleyen günlerde bakmayı düşünüyorum..
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DH Misafiri 7 yıl
selam arkadaşlar.iki sene önce z2300 aldım harika bir makine ama arkaşa sattım :) satma sebebim ise daha kuvvetli bir makine almaktı ve gittim z5500 aldım ce kullanıyorum.bu da mükemmel ama şimdi de televizyona bi makine almam lazım maçlar için .onun içinde Z-623 alacağım nasip olursa .ama ses kalitesi z2300den biraz daha iyi tartışmasız.
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ÖlüBirYaşam 8 yıl
buna o kadar para verilmez kumandasız dızayn berbat kocaman kocaman dugmeler hıc yoktan buferda ucgen olup mavı bı ekranla kaplasalarmıs cok satmaz bu o fıyata
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JrMaster 8 yıl ÖlüBirYaşam
mixionious

buna o kadar para verilmez kumandasız dızayn berbat kocaman kocaman dugmeler hıc yoktan buferda ucgen olup mavı bı ekranla kaplasalarmıs cok satmaz bu o fıyata


sen alma zorla satmıyorlar zaten
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erkuterkut1 8 yıl
THX, ürünün tipine değil ses kalitesine sertifika veriyor ,)
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leaderbig89 8 yıl
z 623 ün görüntüsü tasarımı.. tarz meselesi bir şey diyemem ama bununla aysadıgım bi anımı anlatayım..gold da abimle geziyoruz pc parçası bakarken bir yerden bi bas sesi geldi..içimden deidmki;''ulan ne zamandır da böyle dolgun bas dinlemiyordum acaba hangi arabadan geliyor.. cıkıs kapısına dogru gittim ses azaldı deidm gitti araba herhalde :) acaba bagajdaki basın amrkası neydi ne tatlı vuruyodu o öyle derken gözüm bu z623 e döndü bi an...bu nelan dedim azcık yanına egilip sesini actım vay anaaam o ses bundan geliyormus...bahcelievler gold da bir z5500 var hastaları bilir..ondan daha tatlı calıyor(yükseklige bişey diyemem)bir vuruyo ben arabadan geliyo sandım..ve köşede möşede de deigldi:) ortada acık alandaki sesti o:) düşünenlere tavsiye ederim.. :)
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BeatifuLL1fe 8 yıl
z5500 ü cok övüyorlar
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HAAltuntas 8 yıl
HuHH... Bu ayın başında aldım.. Çok güzel bir ürün.. Kesinlikle z2300'ü aratmıyor.. Tasarım için isyan eden arkadaşlar bence yersiz bir şekilde almaya niyetlenenleri soğutuyorlar.
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