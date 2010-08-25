Logitech'den THX sertifikalı 2.1 ses sistemi: Z623

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Logitech, ses sistemleri konusundaki sessizliğini Z623 adını verdiği yeni model ile bozuyor. Üst seviyede konumlandırılan 2.1 ses sisteminin en dikkat çekici özelliklerinden biri olarak sahip olduğu THX sertifikası gösteriliyor. Başta bilgisayarlar olmak üzere oyun konsolları, medya oynatıcılar, televizyon ve DVD çalarlarla kullanılabilen yeni ses sisteminin 200 Watt RMS ses çıkış gücüne sahip olduğu belirtiliyor. Ses kontrollerinin sağ hoparlör üzerinden yapıldığı ses sisteminde RCA ve 3.5mm girişlerine de yer veriliyor.
Avrupa ve Amerika satışına önümüzdeki ay başlanacağı açıklanan Logitech Z623'ün son kullanıcı satış fiyatı ise 150$ seviyesinde olacak.
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ses görece bi kavram.bazısına sorsan diana yada everest marka bi ses sistemi en iyisidir.kulak dinledikçe açılır.ayrıntıları farkeder.benim düşüncem ise z-623 s-730 un yanına bile yaklaşamaz.s-530 bile z-623ten kat kat ütsün bir cihaz.belliki bahsetmiş olduğunuz edifier'in sesini beğenmeyen arkadaş bass seven birisi...önemli olan seste bass yada mid/tiz yüksekliği değildir.bunların birbirine doygunluğu ve orantısıdır.
zamanında arabalara ts-s20 twitter lar vardı.fiyatları 200 tl civarındayken bi anda bütün elektronikçiklerde satılmaya başlayan 1-2 liraya twitterlar türedi.kimileri 8-10 adet takardı bu twitterlardan araba daha görünmeden tiz sesleri gelirdi 200 metre önceden.yada bass hastası insanlar araçta sürekli bass mechanics dinlerlerdi.iyi bir sistem kendini az çok her tip müzikte göstermelidir.
ses sisteminin kalitesi bence 100 liralık bir sistemde alsak 1000 liralıkta alsak seslerin birbiriyle orantısıyla alakalıdır.seste rahatsız edici birşey olmamalıdır.logitech genelde başlangıc seviyesi kullanıcıclara hitap ettiği için bass ağırlıklı sistemler yapmaktadır.bence bu ticari bir politikadır.çünkü basslar bütün kullanıcının rahatça farkedebileceği frekanslardır.onun içinde bangır bangır bass çalan bir sistem başlangıç seviyesi kullanıcıcları çok kolay cezbeder.edifier'ın hoparlörlerini stüdyolarında kullanan arkadaşlar var ama logitech'in cihazlarının stüdyoya girmesi imkansız gibi birşey.buda bana göre şu demek logitech iyi kulaklara hitep eden bir sistem değildir.yapay sesleri olan bir cihazdır.
Mesajımı sabırsızlıkla okudugunuz için tşk ederım...
:)
sen alma zorla satmıyorlar zaten