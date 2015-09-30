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Logitech'den güvenlik odaklı ev kamerası: Circle

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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Logitech'den güvenlik odaklı ev kamerası: Circle
 
Piyasada evde bulunmayan zamanları kayıt altına alan birçok kamera birimi bulunuyor. Bu firmalar arasına dünyaca ünlü çevre birimleri üreticisi Logitech, Circle adını verdiği akıllı çözümüyle dahil oluyor.
Oldukça kompakt boyutlarda hazırlanmış bir kamera birimi olan yeni Logitech Circle, evdeki kablosuz internet ağına bağlanıyor ve kişilerin evde olmadıkları zaman dahi evlerinde olup biteni izlemesine imkan tanıyor. Her ne kadar Logitech tarafından daha çok eğlence amaçlı lanse ediliyor olsa da etkili bir güvenlik kamerası olan Circle, bütün görüntüleri ücretsiz akıllı telefon uygulaması üzerinden gözler önüne seriyor ve HD (1080p) çözünürlükte canlı akışlar sunabiliyor.
Görüntü yanında ses desteği de bulunan Logitech Circle, uygulaması üzerinden canlı olarak sesli görüşmeler için de kullanılabiliyor ve böylece örneğin çocuklara yaptıkları yaramazlıklar için anlık müdaheleler yapılabiliyor. Akıllı filtreleme özelliğiyle ev yaşamını öğrenen kamera, bu verilere göre akşam günün önemli olaylarını 30 saniyelik kısa videolar ile özet geçebiliyor. Hareketli kafa yapısıyla farklı noktalara rahatlıkla konumlandırılabilen Circle, kablo yanında kablosuz olarak da yaklaşık 12 saat boyunca görev yapabiliyor.
Logitech Circle, 199$ fiyat etiketiyle yakında satışa çıkıyor. Ürünün açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Logitech'den güvenlik odaklı ev kamerası: Circle
 

http://mashable.com/2015/09/30/logitech-logi-circle-review/?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds#VFx5NFcJVmqw Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
emre1393 4 yıl
200 dolar mı, oha, xiaomi deki benzer cihaz olan kamera hem de gece görüşlü 25-30 dolar sadece.
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