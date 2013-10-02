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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Logitech'in mobil oyun kontrolcüsüne ait olduğu iddia edilen bir görsel yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Logitech'in mobil oyun kontrolcüsüne ait olduğu iddia edilen bir görsel yayınlandı
Hatırlayacağınız üzere Apple, iOS 7 ile birlikte mobil işletim sistemine oyun kontrolcüsü desteği eklemişti. Bu destek sayesinde geliştiriciler Apple'ın kendi yazılımını kullanarak kontrolcü desteğini oyunlarına kazandırabiliyor. Ayrıca, oyun kontrolcüleri de ek bir uygulamaya ihtiyaç duymadan kolaylıkla kullanılabiliyor.
Asıl haberimiz ise, önde gelen aksesuar üreticilerinden Logitech'in mobil oyun kontrolcüsü ile ilgili. iOS 7'nin yayınlanmasıyla birlikte yayınladığı bir görselle "Bir şeyler eksik" mesajını veren üretici bu eksikliğin yakında giderileceğini belirtmişti.

Logitech'in kontrolcünün tam olarak neye benzeyeceği hakkında henüz resmi bir görsel yayınlanmış değil. Ancak, "Evleaks" kaynaklı yeni bir görsel nasıl bir kontrolcü ile karşılaşacağımızı ortaya koyuyor. 
Söz konusu görselde yer alan kontrolcünün iPhone ve iPod Touch için tasarlandığı görülürken, kontrolcünün cihazı çevreleyen bir yapıda olduğu da, göze çarpan detaylar arasında. Görselden yola çıkarak kontrolcünün rahatlığı hakkında konuşmak ise, oldukça zor. 

Kontrolcünün ne zaman raflardaki yerini alacağı halen merak konusu olsa da, Apple'ın bu ay düzenleyeceği etkinlikte kontrolcü konusuna değinmesi bekleniyor.
Logitech'in mobil oyun kontrolcüsüne ait olduğu iddia edilen bir görsel yayınlandı

http://www.macrumors.com/2013/10/01/image-of-potential-logitech-mfi-controller-leaked/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yusi_42 6 yıl
kesinlikle analog olmalı
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KIZLARIN KORKULU RÜYASI 6 yıl
Tekefonun alt ve üst tarafını (Home tuşu ve ahizeyi) içine alsaymış daha güzel olurmuş.
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Master_Evil 6 yıl
bu sektörde biri iyi para kaldıracak ama kim kazancak belli değil, logitech çok iyi yere çalışıyor
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deejaycluber 6 yıl
Gayette 4'' de oynamak olur gameboy umu hala hatırlar ve özlerim kaldı ki diğer mobil cihazlar için böyle özelleştirilmiş kontrollü seçenekleri nede adam akıllı storeları yok zevk alalım
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casperfriendly 6 yıl
4 inçlik ekranda oyun oyun oynamanın zevkimi olurmuş ...
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GokhanMaths 6 yıl
4 inç oyun için yetersiz fakat gelecek adına güzel bir uygulama
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OsbourneReynolds 6 yıl
Analog'lar eksik. Nasıl FPS oynayacağız?
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fbahadir07 6 yıl
Piyasda iphone 5 için böyle oyun kontrolcüsü var mı?
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