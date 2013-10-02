Logitech'in mobil oyun kontrolcüsüne ait olduğu iddia edilen bir görsel yayınlandı

Hatırlayacağınız üzere Apple, iOS 7 ile birlikte mobil işletim sistemine oyun kontrolcüsü desteği eklemişti. Bu destek sayesinde geliştiriciler Apple'ın kendi yazılımını kullanarak kontrolcü desteğini oyunlarına kazandırabiliyor. Ayrıca, oyun kontrolcüleri de ek bir uygulamaya ihtiyaç duymadan kolaylıkla kullanılabiliyor.

Asıl haberimiz ise, önde gelen aksesuar üreticilerinden Logitech'in mobil oyun kontrolcüsü ile ilgili. iOS 7'nin yayınlanmasıyla birlikte yayınladığı bir görselle "Bir şeyler eksik" mesajını veren üretici bu eksikliğin yakında giderileceğini belirtmişti.





Logitech'in kontrolcünün tam olarak neye benzeyeceği hakkında henüz resmi bir görsel yayınlanmış değil. Ancak, "Evleaks" kaynaklı yeni bir görsel nasıl bir kontrolcü ile karşılaşacağımızı ortaya koyuyor.

Söz konusu görselde yer alan kontrolcünün iPhone ve iPod Touch için tasarlandığı görülürken, kontrolcünün cihazı çevreleyen bir yapıda olduğu da, göze çarpan detaylar arasında. Görselden yola çıkarak kontrolcünün rahatlığı hakkında konuşmak ise, oldukça zor.





Kontrolcünün ne zaman raflardaki yerini alacağı halen merak konusu olsa da, Apple'ın bu ay düzenleyeceği etkinlikte kontrolcü konusuna değinmesi bekleniyor.

http://www.macrumors.com/2013/10/01/image-of-potential-logitech-mfi-controller-leaked/