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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Logitech'ten iPad 2'ye özel klavye-kılıf çözümü

Logitech, Apple'ın yeni tableti iPad 2 için hazırladığı yeni aksesuarını satışa sunmaya hazırlanıyor. ZAGG ve Logitech tarafından ortak olarak geliştirilen ürün Zagg firmasının daha önce satmış olduğ
8 yıl
29,2b
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12
iPad
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Logitech'ten iPad 2'ye özel klavye-kılıf çözümü
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Logitech, Apple'ın yeni tableti iPad 2 için hazırladığı yeni aksesuarını satışa sunmaya hazırlanıyor. ZAGG ve Logitech tarafından ortak olarak geliştirilen ürün Zagg firmasının daha önce satmış olduğu ZAGGmate'in yeniden tasarlanmış bir versiyonu olarak dikkat çekiyor.Tasarımı açısından öncelikli olarak koruyucu kılıf işlevi göre aksesuarın asıl özelliği iPad 2'ye fiziksel klavye sunuyor olmasıdır. Bunlara ek olarak 510 mAh'lik bataryaya yer verilen Logitech Zagg iPad 2 Keyboard'da dahili pili şarj etmek için MicroUSB kabloya da yer verilmiş.

Logitech ve Zagg tarafından iPad 2 için hazırlanan klavye-koruyucu kılıf çözümünün Nisan ayı içinde 100$'lık fiyat etikletiyle satışa sunulacağı söyleniyor.

Logitech'ten iPad 2'ye özel klavye-kılıf çözümü
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Commander 8 yıl en beğenilen
Ek donanımlar fazla abartılı olmamalı kanısındayım, Ipad i ipad yapan taşınabilir bilgisayar gibi birçok işlemi tek ekranda yapmaktır. Klavye vb. aparatları taşımak 10'' netbook taşımak gibi bir duruma dönüşebilir. Bence gereksiz.
Ek donanımlar fazla abartılı olmamalı kanısındayım, Ipad i ipad yapan taşınabilir bilgisayar gibi birçok işlemi tek ekranda yapmaktır. Klavye vb. aparatları ta...
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3 Yanıt Yanıtla +5
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umutarslan.com 8 yıl
pili şarj etmek için MicroUSB kablo yerine applenin standart girişi olsa daha iyi olur taşıyan insan 2tane kablo taşımak zorunda kalmazdı.
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atlantıc 7 yıl
Case kılıfın çok iyi olduğunu düşünmüyorum Ve diğer arkadaslara katılıyorum bence gereksiz ve büyük
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The Last Beerbender 7 yıl atlantıc
atlantıc

Case kılıfın çok iyi olduğunu düşünmüyorum Ve diğer arkadaslara katılıyorum bence gereksiz ve büyük


burda case'i savunmuyorum ama, nasıl "büyük" ipad den küçük mü olacaktı kılıfı
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sezersunar 8 yıl
ilginc ama kullanissiz
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kleftiko 8 yıl
İpqad icin en ideali orjinal case, kilif.

Ben daha kullanislisini gormedim sayet bir cogunu kullanmama ragmen...
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HackAv 8 yıl
Gereksiz bir olay,ekranına dokunarak yazmak varken klavyeye ne gerek var ki...
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umutarslan.com 8 yıl
pili şarj etmek için MicroUSB kablo yerine applenin standart girişi olsa daha iyi olur taşıyan insan 2tane kablo taşımak zorunda kalmazdı.
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Commander 8 yıl
Ek donanımlar fazla abartılı olmamalı kanısındayım, Ipad i ipad yapan taşınabilir bilgisayar gibi birçok işlemi tek ekranda yapmaktır. Klavye vb. aparatları taşımak 10'' netbook taşımak gibi bir duruma dönüşebilir. Bence gereksiz.
1 Yanıt Yanıtla +5
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