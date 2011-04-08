Logitech'ten iPad 2'ye özel klavye-kılıf çözümü

Logitech, Apple'ın yeni tableti iPad 2 için hazırladığı yeni aksesuarını satışa sunmaya hazırlanıyor. ZAGG ve Logitech tarafından ortak olarak geliştirilen ürün Zagg firmasının daha önce satmış olduğu ZAGGmate'in yeniden tasarlanmış bir versiyonu olarak dikkat çekiyor.Tasarımı açısından öncelikli olarak koruyucu kılıf işlevi göre aksesuarın asıl özelliği iPad 2'ye fiziksel klavye sunuyor olmasıdır. Bunlara ek olarak 510 mAh'lik bataryaya yer verilen Logitech Zagg iPad 2 Keyboard'da dahili pili şarj etmek için MicroUSB kabloya da yer verilmiş.

Logitech ve Zagg tarafından iPad 2 için hazırlanan klavye-koruyucu kılıf çözümünün Nisan ayı içinde 100$'lık fiyat etikletiyle satışa sunulacağı söyleniyor.