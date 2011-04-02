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LucidLogix'in GPU Sanallaştırma teknolojisi Virtu'ya ilk destek Intel'den geldi

8 yıl
12,6b
1
12
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LucidLogix'in GPU Sanallaştırma teknolojisi Virtu'ya ilk destek Intel'den geldi
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AMD ve Nvidia ekran kartlarının bir arada çalışmasına olanak tanıyanm Hydra teknolojisinin geliştiricisi LucidLogix'in Virtu teknolojisinden bahsetmiştik. Yazılım tabanlı bir çözüm olan Virtu teknolojisi ile Nvidia'nın dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği Optimus teknolojisinin benzeri Sandy Bridge tabanlı masaüstü sistemler için mümkün kılınıyor. Yani Virtu yazılımı sayesinde iş yüküne bağlı olarak işlemciye entegre grafik birimi veya AMD/Nvidia tabanlı ekran kartı arasında otomatik geçiş yapılabiliyor. Bu sayede yüksek GPU gücüne ihtiyaç duyulmayan uygulamalarda işlemci üzerindeki düşük güç tüketimli entegre grafik birimi kullanılarak daha yüksek enerji verimliliği ve performans dengesi elde edilebiliyor.

Yatırımcıları arasında Intel'in de yer aldığı LucidLogix firmasının Virtu teknolojisişnin destekleyen ilk firma da Intel oldu. Yarıiletken devinden gelen açıklamaya göre, H67 ve yakında satışa sunulacak Z68* çipsetli bazı Intel anakartlarla birlikte Virtu yazılımı da sunulacak. Intel'in başlattığı bu akıma zamanla diğer üreticilerin de katılması bekleniyor zira hem AMD hem de Nvidia ekran kartlarıyla (Optimus teknolojisi sadece Nvidia ile) uyumlu olan teknoloji için tek zorunluluk; FDI (Flexible Display Interface) yani işlemciye entegre grafik biriminin sağladığı görüntünün aktarılmasına olanak tanıyan çipsete sahip olunması ki bu noktada H67 ve Z68 en çok tercih edilecek çözümler olacaklar.

* Intel tarafından bir kaç ay içerisinde lanse edilmesi beklenen Z68 çipseti, H67'nin grafik özellikleri ve P67'nin hız aşırtma yeteneklerini bir araya getiren melez bir çözüm. Z68 yonga setli anakartlarda, işlemciye entegre grafik birimi için görüntü konnektörlerine yer verilecek ayrıca P67 çipsetinde gördüğümüz gelişmiş hız aşırtma özellikleri de desteklenecek.

LucidLogix'in GPU Sanallaştırma teknolojisi Virtu'ya ilk destek Intel'den geldi
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Tanarri 8 yıl
nasıl çalışıcağı konusunda bi yorum yapmıycam ama intel bu işe el attıysa kesin güzel bişiler vaat ediyodur gibime geliyo kaldıki kaçırdığı onca fırsattan sonra sanırım artık yeni bi gelişme vaat eden durumda başkasına kaptırmak istemiyo!
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santanio 8 yıl
MÜŞAVİR

Peki böyle bir geçiş için, monitör nereye bağlanacak? Hem anakarta hemde harici ekran kartına aynı anda bağlanabiliyor olması gerekmez mi?



Designed for entry-level through mainstream PCs equipped with second generation Intel’s Core i3/i5/i7 and NVIDIA or AMD 3D GPUs, Virtu software automatically adjusts the performance, thermal and feature allocation based on the requirements of individual applications. The only system requirement is to always connect the display screen directly to the motherboard’s Sandy Bridge display output (DVI, HDMI, etc).

tercümesi herzaman anakartın girişine monitörü bağlıyoruz. sitesinde gösterdiği kadarıyla bağladığımız ekran kartının gücünü azda olsa arttırdığı gözüküyor. performans düşüşüde yok... ilginç bir teknoloji. anakart üzerindeki chipte tüm mevzu. izlediğim videoda hem nvidia hem ati hemde cpu yu kullanarak nasıl geçiş yapıldığını göstermiş. çok başarılı...
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mugurgok 8 yıl
izlediğim videoda hem nvidia hem ati hemde cpu yu kullanarak nasıl geçiş yapıldığını göstermiş. çok başarılı...

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syler23 8 yıl
i serisi işlemciler üzerinde dahili olarak bulunan grafik biriminden sağlanacaktır görüntüü muhtemelen
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artenis 8 yıl
Maskotlarının acilen değişmesi gerek
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fukox 8 yıl

artenis

Maskotlarının acilen değişmesi gerek










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janparey 8 yıl

artenis

Maskotlarının acilen değişmesi gerek

aynen.ayrıca program arayüzü yeni mezun olmuş öğrencinin ilk profesyonel programı gibi duruyor.
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yigidoumit 8 yıl
verimli olmaz bağlantı noktaları farklı olan iki alet aynı anda kullanması ve verimli olması zor..
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mugurgok 8 yıl
Aslında z68'in çıkışı bulldozer ile neredeyse yakın tarihlerde gibi olacak. Piyasayı kaybetmek istemeyen İntel, Amd'nin performansına göre kendi Sandy Bridge ailesini geniştecek gibi geliyor bana. Bu tarz "virtu" gibi yeniliklerde işin tuzu biberi gibi olacak sanki. Umarım bu Virtu denen şey hem onboard olan grafik gücünü hemde takılan ekrankartını bir arada kullanabiliyordur. O zaman bu teknoloji daha anlamlı olacaktır diye düşünüyorum.
Birde aklıma birşey takıldı, eğer bu z68 aynı anda onboard gpu o/c ve cpu o/c yaparsa, ki h67de onboard gpu o/c mümkün, p67de ise cpu o/c mümkün, o zaman işlemci çok fazla ısınmaz mı? ayrıca ikisinde de voltaj artışı olacak, ki buda ufacık işlemciye zarar vermez mi?
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MÜŞAVİR 8 yıl
Peki böyle bir geçiş için, monitör nereye bağlanacak? Hem anakarta hemde harici ekran kartına aynı anda bağlanabiliyor olması gerekmez mi?
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mugurgok 8 yıl

MÜŞAVİR

Peki böyle bir geçiş için, monitör nereye bağlanacak? Hem anakarta hemde harici ekran kartına aynı anda bağlanabiliyor olması gerekmez mi?


Mantıklı bir soru. Bence harici olana takılıp, bir şekilde her iki gpu'dan da güç alması sağlanabilir
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