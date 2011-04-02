LucidLogix'in GPU Sanallaştırma teknolojisi Virtu'ya ilk destek Intel'den geldi

AMD ve Nvidia ekran kartlarının bir arada çalışmasına olanak tanıyanm Hydra teknolojisinin geliştiricisi LucidLogix'in Virtu teknolojisinden bahsetmiştik. Yazılım tabanlı bir çözüm olan Virtu teknolojisi ile Nvidia'nın dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği Optimus teknolojisinin benzeri Sandy Bridge tabanlı masaüstü sistemler için mümkün kılınıyor. Yani Virtu yazılımı sayesinde iş yüküne bağlı olarak işlemciye entegre grafik birimi veya AMD/Nvidia tabanlı ekran kartı arasında otomatik geçiş yapılabiliyor. Bu sayede yüksek GPU gücüne ihtiyaç duyulmayan uygulamalarda işlemci üzerindeki düşük güç tüketimli entegre grafik birimi kullanılarak daha yüksek enerji verimliliği ve performans dengesi elde edilebiliyor.

Yatırımcıları arasında Intel'in de yer aldığı LucidLogix firmasının Virtu teknolojisişnin destekleyen ilk firma da Intel oldu. Yarıiletken devinden gelen açıklamaya göre, H67 ve yakında satışa sunulacak Z68* çipsetli bazı Intel anakartlarla birlikte Virtu yazılımı da sunulacak. Intel'in başlattığı bu akıma zamanla diğer üreticilerin de katılması bekleniyor zira hem AMD hem de Nvidia ekran kartlarıyla (Optimus teknolojisi sadece Nvidia ile) uyumlu olan teknoloji için tek zorunluluk; FDI (Flexible Display Interface) yani işlemciye entegre grafik biriminin sağladığı görüntünün aktarılmasına olanak tanıyan çipsete sahip olunması ki bu noktada H67 ve Z68 en çok tercih edilecek çözümler olacaklar.

* Intel tarafından bir kaç ay içerisinde lanse edilmesi beklenen Z68 çipseti, H67'nin grafik özellikleri ve P67'nin hız aşırtma yeteneklerini bir araya getiren melez bir çözüm. Z68 yonga setli anakartlarda, işlemciye entegre grafik birimi için görüntü konnektörlerine yer verilecek ayrıca P67 çipsetinde gördüğümüz gelişmiş hız aşırtma özellikleri de desteklenecek.