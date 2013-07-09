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Lumia 1020 modeli ile çekilen ilk fotoğraflar internette paylaşıldı

5 yıl
2,3b
1
109
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumia 1020 modeli ile çekilen ilk fotoğraflar internette paylaşıldı

Nokia'nın akıllı telefon pazarında kameralı telefon sınıfının sınırlarını yeniden belirlemek istediği 41MP kameralı Lumia 1020 modeli ile ilgili son bilgiler henüz ortaya çıkmışken, model ile çekilmiş ilk fotoğraflar internete düştü.

Windows Phone ekibinin lideri Joe Belfiore tarafından paylaşılan iki görsel, bir tekne gezintisi esnasında çekilmiş. Lumia 1020 modelinin fotoğraf performansı ile ilgili ilk izlenimleri vermek amacıyla paylaşılan görsellerin EXIF bilgilerinde de modelin resmi adı yer alıyor.

Lumia 1020 modelinin ortaya çıkan özellikleri ise 2GB RAM, Xenon ve LED flaş, 32MP ve 5MP çözünürlükte eş zamanlı görüntü kaydı, ISO, beyaz dengesi, manuel fokus, enstantane hızı ve flash gibi özellikleri kontrol edebilme şeklinde sayılabilir. Model resmi olarak Perşembe günü satışa sunulacak. Görselin orijinaline kaynak linkinden erişilebilir.
Lumia 1020 modeli ile çekilen ilk fotoğraflar internette paylaşıldı
 

http://www.flickr.com/photos/belfiore/9179358287/sizes/o/in/photostream/ Yorum Yaz
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sertaceri 5 yıl en beğenilen
Söylenecek en doğru söz: OHA!
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eozenir 5 yıl
swat882
Nokia eski kaliteyi yakalıyor gibi ancak bir sorun var. Wp Android olsa 1 saniye bile düşünülmez ama ben Microsoftun dandik mobil işletim sistemini satın almam. Not: fotoğraflar kaliteli ama benim Galaxy S4 de aynısını çekiyor Buyrun kendi Anıtkabir çekimim
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

zaten senin gibi cahiller wp8 e gelmesin. kalite düğer dostum
swat882Nokia eski kaliteyi yakalıyor gibi ancak bir sorun var. Wp Android olsa 1 saniye bile düşünülmez ama ben Microsoftun dandik mobil işl...
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enes.77 5 yıl
Bir telefonda bundan fazlasını istemek abartı olur bence gayet geçerli
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2 Avatar Avatar
webdeweb 5 yıl
Çok net çekimler, güvenli bir telefon.
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LadyLola 5 yıl
Fotoğraflar çok net ve çok hoş duruyor
adamın siyah noktalarını sayabiliyorum

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pstr 5 yıl
@Magrebs
bitane alıcamda kararsızım ya

s4 al gitsin
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Krauser ll 5 yıl
bomba
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casperfriendly 5 yıl
gerçekten harika ....
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@Magrebs 5 yıl
bitane alıcamda kararsızım ya
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suleyman5000 5 yıl
darkest earth
Orijinalden alıntı: swat882
Orijinalden alıntı: regaibyigit.
Orijinalden alıntı: swat882 Nokia eski kaliteyi yakalıyor gibi ancak bir sorun var. Wp Android olsa 1 saniye bile düşünülmez ama ben Microsoftun dandik mobil işletim sistemini satın almam. Not: fotoğraflar kaliteli ama benim Galaxy S4 de aynısını çekiyor Buyrun kendi Anıtkabir çekimim
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
s4de aynısını mı çekiyor
güldürdün mübarek
nokianın çektiği fotoğrafla onu bi karşılaştır s4ün fotoğrafı çamur gibi yakınlaştırma yapınca nokianınkinide yakınlaştırdım herhangi bir bozulma gözüme çarpmadı
resmi çektiğim yerle anıtkabir arasında kaç metre var? ne saçmalıyorsun sen ? aynısını lumia ile çek sonuç ne olacak bakalım
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Uzak değil fakat yakın çekimi gösteriyim. Bunu 920 ile çekmiştim. Daha bir sürü vardı güzel fotoğraflarım ama kaybetmişim...

o kedinin dilinde ne var nerden arakladın fotoyu
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EnderGelişenOsasunaAtağı 5 yıl suleyman5000
suleyman5000

darkest earth

swat882
regaibyigit.
swat882 Nokia eski kaliteyi yakalıyor gibi ancak bir sorun var. Wp Android olsa 1 saniye bile düşünülmez ama ben Microsoftun dandik mobil işletim sistemini satın almam. Not: fotoğraflar kaliteli ama benim Galaxy S4 de aynısını çekiyor Buyrun kendi Anıtkabir çekimim
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
s4de aynısını mı çekiyor
güldürdün mübarek
nokianın çektiği fotoğrafla onu bi karşılaştır s4ün fotoğrafı çamur gibi yakınlaştırma yapınca nokianınkinide yakınlaştırdım herhangi bir bozulma gözüme çarpmadı
resmi çektiğim yerle anıtkabir arasında kaç metre var? ne saçmalıyorsun sen ? aynısını lumia ile çek sonuç ne olacak bakalım
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Uzak değil fakat yakın çekimi gösteriyim. Bunu 920 ile çekmiştim. Daha bir sürü vardı güzel fotoğraflarım ama kaybetmişim...

o kedinin dilinde ne var nerden arakladın fotoyu


forum.donanimhaber.com/...

fotoğraf buradan alınmış, ayrıca Canon ile çekilmiş.

ek olarak Lumia ile çekilen fotoğraflar konusunda "bana göre" bir fotoğrafta photoshop kullanıldıysa o fotoğraf inandırıcılığını ve gerçekçiliğini kaybetmiştir.
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suleyman5000 5 yıl
siyahlarda ki keskinlik bile artırılmış
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suleyman5000 5 yıl
ilk foto da raflarda ne var mış. böyle bir oyun vardı secret mı neydi 2 .ps gibi :S
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daedlus 5 yıl
Telefonda DSLR kalitesine yaklaşılmış
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emre_ege21 5 yıl
bütün bileşenleri en iyiside olsa nokıa bitmiştir.Bu saatten sonra kıvırması zor insanları zamanında kandırdığı yeter zamanında istediği atı oynattı şimdi bulunduğu konumdan sıyrılmaya çalışıyor arkadaşım 920 yi sıfır 1700 tl ye aldı 1000 tl ye satamadı bu bile yeterli artık nokıa kullanmamak için.
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Arnold Schwarzenegger 5 yıl emre_ege21
emre_ege21

bütün bileşenleri en iyiside olsa nokıa bitmiştir.Bu saatten sonra kıvırması zor insanları zamanında kandırdığı yeter zamanında istediği atı oynattı şimdi bulunduğu konumdan sıyrılmaya çalışıyor arkadaşım 920 yi sıfır 1700 tl ye aldı 1000 tl ye satamadı bu bile yeterli artık nokıa kullanmamak için.

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