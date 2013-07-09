Lumia 1020 modeli ile çekilen ilk fotoğraflar internette paylaşıldı









Nokia'nın akıllı telefon pazarında kameralı telefon sınıfının sınırlarını yeniden belirlemek istediği 41MP kameralı Lumia 1020 modeli ile ilgili son bilgiler henüz ortaya çıkmışken, model ile çekilmiş ilk fotoğraflar internete düştü.





Windows Phone ekibinin lideri Joe Belfiore tarafından paylaşılan iki görsel, bir tekne gezintisi esnasında çekilmiş. Lumia 1020 modelinin fotoğraf performansı ile ilgili ilk izlenimleri vermek amacıyla paylaşılan görsellerin EXIF bilgilerinde de modelin resmi adı yer alıyor.





Lumia 1020 modelinin ortaya çıkan özellikleri ise 2GB RAM, Xenon ve LED flaş, 32MP ve 5MP çözünürlükte eş zamanlı görüntü kaydı, ISO, beyaz dengesi, manuel fokus, enstantane hızı ve flash gibi özellikleri kontrol edebilme şeklinde sayılabilir. Model resmi olarak Perşembe günü satışa sunulacak. Görselin orijinaline kaynak linkinden erişilebilir.

http://www.flickr.com/photos/belfiore/9179358287/sizes/o/in/photostream/