Lumia 1020 sahibi olmak için 41 neden

Haber Editörü
Nokia'nın ABD ofisi Facebook üzerinden yayınladığı bir infografik ile birlikte kullanıcıların neden Nokia Lumia 1020 sahibi olmak isteyeceğini açıklayan 41 nedeni ortaya koydu.
Nokia'nın PureView teknolojisini Windows Phone ile buluşturan Lumia 1020, 41 MP'lik kamerasıyla dikkat çekiyor. Doğal olarak nedenler ağırlıklı olarak cihazın görüntüleme yetenekleri üzerinde şekilleniyor.
Görüntüleme yetenekleri dışında NFC, Amoled ekran ve yine görüntüleme yeteneklerini ön plana çıkaran uygulamalar nedenler arasında yer alıyor.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=540143282699988&set=a.109142489133405.4548.100686616645659&type=1&theater Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kusura bakmayın ama gereksiz yere daha fazlasını isteyen insanlar yüzünden fiyatlar artıyor ve daha azını isteyen insanlar ne yazık ki daha fazla para ödemek zorunda kalıyor.
Web'den devam et dediğim zaman anasayfayı açıyor yeni sekmede, habere girmeye çalıştığımda da yine aynı sayfa. Kurtuluş yok.
çekirdek sayısına göre telefon alan insanlar genelde boş insanlar oluyor