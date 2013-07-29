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Lumia 1020 sahibi olmak için 41 neden

5 yıl
1,5b
1
63
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Lumia 1020 sahibi olmak için 41 neden
Nokia'nın ABD ofisi Facebook üzerinden yayınladığı bir infografik ile birlikte kullanıcıların neden Nokia Lumia 1020 sahibi olmak isteyeceğini açıklayan 41 nedeni ortaya koydu.

Nokia'nın PureView teknolojisini Windows Phone ile buluşturan Lumia 1020, 41 MP'lik kamerasıyla dikkat çekiyor. Doğal olarak nedenler ağırlıklı olarak cihazın görüntüleme yetenekleri üzerinde şekilleniyor.

Görüntüleme yetenekleri dışında NFC, Amoled ekran ve yine görüntüleme yeteneklerini ön plana çıkaran uygulamalar nedenler arasında yer alıyor. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=540143282699988&set=a.109142489133405.4548.100686616645659&type=1&theater Yorum Yaz
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mert1907 5 yıl en beğenilen filteke
filteke
şu makina full HD ve 4 çekirdek ile gelecekti ki bak o zaman satışları,
evet WP hızlı platform 4 çekirdeğe gerek yok diyorsunuz ama insan her zaman daha fazlasını istiyor yada en azından ben

Kusura bakmayın ama gereksiz yere daha fazlasını isteyen insanlar yüzünden fiyatlar artıyor ve daha azını isteyen insanlar ne yazık ki daha fazla para ödemek zorunda kalıyor.
filtekeşu makina full HD ve 4 çekirdek ile gelecekti ki bak o zaman satışları,evet WP hızlı platform 4 çekirdeğe gerek yok diyorsunuz ama...
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Yanıtla +31
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sertacaygun 5 yıl
Şu iğrenç Vodafone reklamından "Web'den devam et" dememe rağmen kurtulamıyorum. Nedir bu saçmalık arkadaş ? Türkiye'nin en popüler bilgisayar / elektronik haberleri sayfası olmanız bize işkence etmenize olanak sağlamıyor ! Reklamı da abarttınız.
Web'den devam et dediğim zaman anasayfayı açıyor yeni sekmede, habere girmeye çalıştığımda da yine aynı sayfa. Kurtuluş yok.
Şu iğrenç Vodafone reklamından "Web'den devam et" dememe rağmen kurtulamıyorum. Nedir bu saçmalık arkadaş ? Türkiye'nin en popüler bilgisayar / elektronik haber...
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2 Yanıt Yanıtla +28
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regaibyigit. 5 yıl
filteke
şu makina full HD ve 4 çekirdek ile gelecekti ki bak o zaman satışları,evet WP hızlı platform 4 çekirdeğe gerek yok diyorsunuz ama insan her zaman daha fazlasını istiyor yada en azından ben

çekirdek sayısına göre telefon alan insanlar genelde boş insanlar oluyor
filtekeşu makina full HD ve 4 çekirdek ile gelecekti ki bak o zaman satışları,evet WP hızlı platform 4 çekirdeğe gerek yok diyorsunuz ama insan...
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ecs_elite_group 5 yıl
nokia her zaman saygı duyduğum bir firma
ve kim ne derse desin android kullanmamakla en doğrusunu yapıyor.
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fieldyturbo19 5 yıl
mert1907
filtekeşu makina full HD ve 4 çekirdek ile gelecekti ki bak o zaman satışları,evet WP hızlı platform 4 çekirdeğe gerek yok diyorsunuz ama insan her zaman daha fazlasını istiyor yada en azından ben
Kusura bakmayın ama gereksiz yere daha fazlasını isteyen insanlar yüzünden fiyatlar artıyor ve daha azını isteyen insanlar ne yazık ki daha fazla para ödemek zorunda kalıyor.

daha azını isteyen diyorsunuz sizce wp8 platformunun hızındaki Nokia lumia 520'nin 600TL lik fiyatı çok mu fazla? eş değer telefonların fiyatlarını bir araştırın bence. insanlar tabikide daha fazlasını isteyecekler istemeliler de teknoloji her zaman daha fazlası istendiği için gelişmiştir. lütfen bunu unutmayın.
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furkann20 5 yıl
bi tek dötünüzü reklama vermediniz.
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wswswq 5 yıl
sertacaygun
Şu iğrenç Vodafone reklamından Webden devam et dememe rağmen kurtulamıyorum. Nedir bu saçmalık arkadaş ? Türkiyenin en popüler bilgisayar / elektronik haberleri sayfası olmanız bize işkence etmenize olanak sağlamıyor ! Reklamı da abarttınız. Webden devam et dediğim zaman anasayfayı açıyor yeni sekmede, habere girmeye çalıştığımda da yine aynı sayfa. Kurtuluş yok.

çok haklısın reklam almanın da bir ahlakı var.
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makaramasuko 5 yıl
onur01651
hilasa 4 çekirdek olsa nolucak çekirdek sayısı önemli değil diyenlere sesleniyorum.Tamam önemli değil ama bu wp nin acizliğinden.Daha çift çekirdekleri zorlayıcak grafiklerde oyun bile yok.Sonra wp akıcı.Androide uygulama yükleme android de o kadar akıcı olur.
1 GHz Cortex A8 li N9 umdaki shift oyununu o grafikle s4 le anca açarsın.Yazılım candır, can... Oyun yok değil, sadece gelir yüzünden tercih edilmiyor. Kaldıki sağlam oyunlar var. Ama para verip alamıyorsan laf etme. YOK DEME EN AZINDAN.

shift gerçekten de şu anda en iyi grafiklerde ki oyun valla iyi söyledin :D
en yüksek grafik dedim adam shift dedi ya la :D
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umut_baris 5 yıl
bravez
onur01651
hilasa 4 çekirdek olsa nolucak çekirdek sayısı önemli değil diyenlere sesleniyorum.Tamam önemli değil ama bu wp nin acizliğinden.Daha çift çekirdekleri zorlayıcak grafiklerde oyun bile yok.Sonra wp akıcı.Androide uygulama yükleme android de o kadar akıcı olur.
1 GHz Cortex A8 li N9 umdaki shift oyununu o grafikle s4 le anca açarsın.Yazılım candır, can... Oyun yok değil, sadece gelir yüzünden tercih edilmiyor. Kaldıki sağlam oyunlar var. Ama para verip alamıyorsan laf etme. YOK DEME EN AZINDAN.
Ben o sözde grafikli oyununu 800 mhz armv6 ile kasmadan açıyordum zamanında galaxy ace ile. Yazılım candır can

Oyun yok diyen fakirler apk yükler dururlar anca. Adamın çözünürlükten haberi bile yok kasmadan oynuyorum diyor. Ne cahil ne kadar gereksiz boş ergenlerle doldu burası ya. Senin o 800 mhz ile açtığın oyun en düşük kaplama kalitesine sahip sürümü olmasın? Allah akıl fikir versin diyeceğim de önce beyin olması lazım tabi.
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casperfriendly 5 yıl
vidafonedrn nefretetmeye basladim...
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bravez 5 yıl
onur01651
hilasa 4 çekirdek olsa nolucak çekirdek sayısı önemli değil diyenlere sesleniyorum.Tamam önemli değil ama bu wp nin acizliğinden.Daha çift çekirdekleri zorlayıcak grafiklerde oyun bile yok.Sonra wp akıcı.Androide uygulama yükleme android de o kadar akıcı olur.
1 GHz Cortex A8 li N9 umdaki shift oyununu o grafikle s4 le anca açarsın.Yazılım candır, can... Oyun yok değil, sadece gelir yüzünden tercih edilmiyor. Kaldıki sağlam oyunlar var. Ama para verip alamıyorsan laf etme. YOK DEME EN AZINDAN.

Ben o sözde 'grafikli' oyununu 800 mhz armv6 ile kasmadan açıyordum zamanında galaxy ace ile. Yazılım candır can
1 Yanıt Yanıtla
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onur01651 5 yıl bravez

Ben o sözde 'grafikli' oyununu 800 mhz armv6 ile kasmadan açıyordum zamanında galaxy ace ile. Yazılım candır can

80 mblik oyun ile 600mblik oyunu aynı grafik olduğunu bu söylüyorsun.
Java shift te var. Sen onu oyna.Bak aynı arabalar ve grafikler var.





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Silent Guardian 5 yıl
filteke
şu makina full HD ve 4 çekirdek ile gelecekti ki bak o zaman satışları,evet WP hızlı platform 4 çekirdeğe gerek yok diyorsunuz ama insan her zaman daha fazlasını istiyor yada en azından ben

Crysis oynarsın artık.
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mesincır 5 yıl
Örnek fotoğrafları ve videoları inceledim ve hiç beğenmedim.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Lumia düşük ışık örnekleri(TIKLA)
Phonearenanın videolarını da hiç beğenmedim. Kopuk kopuk hiç akıcı değil. Şimdilik yazılımla belki düzeltilir diye kimse birşey demiyor ama satışlar başlayınca görürüz. Eninde sonunda birileri bu neyin nesi birader diyecek. Sensörü küçülttüler. Yazılımla da işi çözemediler.İnsanlar arayış içinde Android ya da Ios dışında birşey istiyor. Nokia da fırsatı buldu bol keseden sallıyor.

Yere göğe sığdıramadıkları Lumia 925'e bakın reklamlara inanırsak eze eze üstün gelmesi lazım. Ama yok öyle birşey.


3 Yanıt Yanıtla +2
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ObjektifPoint.Net 5 yıl
kamera odaklı telefon her zaman ilgi yaratır kullanıcılarda ama az sayılacak bi kesimin ilgisini çekmez onlarda telefonu sadedece alo demek için kullanan kişiler... Dh.com bu telefona 2 saatlik inceleme rahatlıkla gider gelsinde inceleyin :)
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