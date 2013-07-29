Lumia 1020 sahibi olmak için 41 neden

Nokia'nın ABD ofisi Facebook üzerinden yayınladığı bir infografik ile birlikte kullanıcıların neden Nokia Lumia 1020 sahibi olmak isteyeceğini açıklayan 41 nedeni ortaya koydu.

Görüntüleme yetenekleri dışında NFC, Amoled ekran ve yine görüntüleme yeteneklerini ön plana çıkaran uygulamalar nedenler arasında yer alıyor.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=540143282699988&set=a.109142489133405.4548.100686616645659&type=1&theater

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Nokia'nın PureView teknolojisini Windows Phone ile buluşturan Lumia 1020, 41 MP'lik kamerasıyla dikkat çekiyor. Doğal olarak nedenler ağırlıklı olarak cihazın görüntüleme yetenekleri üzerinde şekilleniyor.