Lumia 730 modeli internete sızdırıldı





Microsoft'un özçekim trendine uzak kalmamak adına geliştirdiği ve Superman kod adıyla da bilinen yeni Lumia modeli ile ilgili bir görsel internete sızdırıldı.





Superman modeli daha çok orta seviyeye hitap eden bir model olacak. Baızı kaynaklar tarafından Lumia 730 adını alacağı iddia edilen cihazın internete sızan görseli ise prototip sürümünden elde edilmiş.





Lumia 730 modelinde 5MP çözünürlükte bir ön kamera yer alacak ve Microsoft'un özçekim tutkunlarına özel bazı optimizasyonları ile gelecek. Hali hazırda özçekim trendinde 13MP çözünürlükte ön kameralar görmeye başlasak da Microsoft görünüşe göre şimdilik 5MP çözünrülük ile yetinecek.





4.7 inçlik bir ekranı olduğu tahmin edilen modelde Debian Red adında bir yazılım çalıştığı görülüyor. Bu da muhtemelen Windows Phone 8.1 birinci büyük güncellemesinin Lumia cihazlarına özel yapısının adı olacak. Lumia 730 modelinin en geç Ekim ayı itibariyle tanıtılmış olması bekleniyor.

http://www.wpcentral.com/first-photos-lumia-730-new-debian-red-firmware