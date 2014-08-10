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Lumia 730 modeli internete sızdırıldı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumia 730 modeli internete sızdırıldı

Microsoft'un özçekim trendine uzak kalmamak adına geliştirdiği ve Superman kod adıyla da bilinen yeni Lumia modeli ile ilgili bir görsel internete sızdırıldı.

Superman modeli daha çok orta seviyeye hitap eden bir model olacak. Baızı kaynaklar tarafından Lumia 730 adını alacağı iddia edilen cihazın internete sızan görseli ise prototip sürümünden elde edilmiş. 

Lumia 730 modelinde 5MP çözünürlükte bir ön kamera yer alacak ve Microsoft'un özçekim tutkunlarına özel bazı optimizasyonları ile gelecek. Hali hazırda özçekim trendinde 13MP çözünürlükte ön kameralar görmeye başlasak da Microsoft görünüşe göre şimdilik 5MP çözünrülük ile yetinecek. 

4.7 inçlik bir ekranı olduğu tahmin edilen modelde Debian Red adında bir yazılım çalıştığı görülüyor. Bu da muhtemelen Windows Phone 8.1 birinci büyük güncellemesinin Lumia cihazlarına özel yapısının adı olacak. Lumia 730 modelinin en geç Ekim ayı itibariyle tanıtılmış olması bekleniyor.  

http://www.wpcentral.com/first-photos-lumia-730-new-debian-red-firmware Yorum Yaz
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jumuu 4 yıl en beğenilen
(A)mber
(B)lack
(C)yan
(D)ebian
(E)lop [ şirket çalmasından dolayı ismini verebilirler ]
1 Yanıt Yanıtla +11
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The-Engineer 4 yıl
Mağara


Edit: 1 GB ram ile gelecek herhalde fiyatı rekabetçi olursa alınabilecek bi telefon
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Kulak Misafiri 4 yıl
720'nin ince olma özelliğini devam ettirsin. Arttırılabilir hafıza koysun. Biraz da performansı artsın, tercih edilebilir. En azından Lumialara 720 ile adım atan benim gibiler için tercih sebebidir.
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onur7 4 yıl
5mp ön kameralı telefona selfie telefonu demek saçma olmuş.
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pastadanadam 4 yıl
Şu tuşların ekranda olmasına sinir oluyorum arkadaş
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aswerth 4 yıl
Beklemeli mi yoksa Lumia 925 mi almalı?


Bir acelem yok aslında, şimdiki telefonumun ekranı bozuk fakat idare ediyor şimdilik. 1 - 1.5 aya satışa çıkar mı yeni Lumialar?
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orka55 4 yıl
Lumia
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_Shinku_ 4 yıl
Gene bir Ekrem klasiği.
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Gece772 4 yıl
Fantastik
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skyrime2828 4 yıl
Tanitilmasi Eylul gelmesi 2015 Ocak ayi :D
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Paroksetin 4 yıl
1 haftalık haberi yeni mi paylaşıyorsun?
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Cash Bank 4 yıl
Tasarım çok hoşş
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HighonFire 4 yıl
Dokunmatik tuşlar olduğu için 768p olarak gelir diyorum ama GDR1 ile qHD desteği de eklendi o da olabilir belki. Lens Carl Zeiss ama Pureview mi olur belirsiz. 4xA7 S400 ve 1 GB ram kesin gibi. 2000 ve 2300 arası da batarya bekliyorum.
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Flag SHİP Killer 4 yıl
Bence güzel olmuş 1gb ram olursa alabilirim :)
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