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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lenovo Legion 2 Pro özellikleri detaylanıyor

    Lenovo Legion 2 Pro modeli Samsung AMOLED E4 ekran, 144Hz tazeleme hızı, 110W hızlı şarj, çift fan, kenardan çıkan özçekim kamerası şeklinde özellikler barındıracak.
    02 Nisan 2021, 18:00 (1 hf.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Lenovo Legion 2 Pro özellikleri detaylanıyor
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    Lenovo’nun oyuncu odaklı telefonu Legion 2 Pro için geri sayım devam ederken yeni detaylar da gelmeye başladı. Bu sayede Lenovo Legion 2 Pro ile ilgili pek çok bilinmeyen de gün yüzüne çıkmış oldu.

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    Lenovo Legion 2 Pro neler sunacak?

    Lenovo Legion 2 Pro modelinde 6.92 inçlik Samsung AMOLED E4 ekran yer alıyor. Firma tamamen çentiksiz bir tasarım geliştirdiklerini ifade ediyor. Bunu da kenar kısma entegre edilen çıkabilir kamera mekanizması ile sağlıyor. Bu çözüm ayrıca oyun yayıncılığında da kişinin daha rahat ekrana gelmesini sağlıyor.

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    1080 x 2460 piksel çözünürlük sunan ekran 144Hz tazeleme hızına sahip. Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alan model 12GB/16GB RAM ve 128GB/256GB/512GB bellek seçenekleri ile geliyor. Soğutma sisteminin çift fan ile desteklenmesi dikkat çekici bir özelliği.

    Çift USB Tip-C bağlantısı ihtimali üzerinde durulan Lenovo Legion 2 Pro 110W hızlı şarj sunacak. Henüz fiyatlandırma konusunda bir bilgi yok ancak donanım özellikleri ile biraz tuzlu olacağı kesin gibi.



    https://www.gizmochina.com/2021/04/02/lenovo-legion-2-pro-to-feature-a-6-92-inch-amoled-display-with-144hz-refresh-rate-support/
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    Bloodin 1 gün önce

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Alpha Centauri (Mustafa S.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Android demek RAM demektir fazla ram göz çıkarmaz
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    12-16gb ram cidden gerekli mi?
    mobilde o kadar ram harcayan hangi oyun var.
    benim telefonum 6gb ram'li. boşta 3gb ram oluyor her zaman.
    hadi geleceğe yönelik 8gb yap anlarım ama fazlası sadece boş maliyet.
    1 Yanıt Yanıtla
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Fenomenon
    Ne kadar çok RAM o kadar iyi. Böylece teknoloji ucuzluyor.
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    Alpha Centauri (Mustafa S.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    batarya ne kadar?
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