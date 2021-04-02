Lenovo Legion 2 Pro özellikleri detaylanıyor

Tam Boyutta Gör

Lenovo’nun oyuncu odaklı telefonu Legion 2 Pro için geri sayım devam ederken yeni detaylar da gelmeye başladı. Bu sayede Lenovo Legion 2 Pro ile ilgili pek çok bilinmeyen de gün yüzüne çıkmış oldu.

İlginizi Çekebilir

Lenovo Legion 2 Pro özellikleri sızdırıldı

Lenovo Legion 2 Pro neler sunacak?

Lenovo Legion 2 Pro modelinde 6.92 inçlik Samsung AMOLED E4 ekran yer alıyor. Firma tamamen çentiksiz bir tasarım geliştirdiklerini ifade ediyor. Bunu da kenar kısma entegre edilen çıkabilir kamera mekanizması ile sağlıyor. Bu çözüm ayrıca oyun yayıncılığında da kişinin daha rahat ekrana gelmesini sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "Süveyş Kanalı'nda gemi kazası: Elektronik sevkiyatları sıkıntıya girebilir"

1080 x 2460 piksel çözünürlük sunan ekran 144Hz tazeleme hızına sahip. Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alan model 12GB/16GB RAM ve 128GB/256GB/512GB bellek seçenekleri ile geliyor. Soğutma sisteminin çift fan ile desteklenmesi dikkat çekici bir özelliği.

Çift USB Tip-C bağlantısı ihtimali üzerinde durulan Lenovo Legion 2 Pro 110W hızlı şarj sunacak. Henüz fiyatlandırma konusunda bir bilgi yok ancak donanım özellikleri ile biraz tuzlu olacağı kesin gibi.

Tam Boyutta Gör

https://www.gizmochina.com/2021/04/02/lenovo-legion-2-pro-to-feature-a-6-92-inch-amoled-display-with-144hz-refresh-rate-support/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.