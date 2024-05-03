Microsoft, Windows 10’daki can sıkan bir sorunu çözemediğini kabul etti

Tam Boyutta Gör Microsoft, geçtiğimiz ocak ayında Windows 10 ve 11 için yayınladığı KB5034441 güncellemesinde saldırganların WinRE (Windows Kurtarma Ortamı) kullanarak BitLocker şifrelemesini atlamasına izin verebilecek önemli bir güvenlik açığını gidermişti. Ancak ilginç bir şekilde bu güncellemeyi yüklemeye çalışan Windows 10 kullanıcılar, haftalardır “0x80070643 - ERROR_INSTALL_FAILURE” hatasıyla karşılaşıyor. Bu sorun bazında Microsoft, bir güncelleme paylaşarak ilgili hatayı gidermeyeceğini sessizce doğruladı.

Microsoft, Windows 10 hatasını düzeltmeyecek

Tam Boyutta Gör İlgili Windows 10 KB5034441 güncellemesini yüklerken karşılaşılan hata mesajı esasında kurtarma bölümündeki yetersiz alandan kaynaklanıyor. Bu güncelleştirmenin başarıyla yüklenmesi için kurtarma bölümünde 250 MB boş alan gerekiyor, eğer boş alan yoksa güncelleme başarısız oluyor. Microsoft, gelecekteki bir Windows güncellemesinde bu alanı otomatik olarak oluşturmayacağını belirtiyor.

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Öte yandan yazılım devi ilgili sorunu kullanıcıların manuel olarak çözmesini istiyor. Bu manuel çözüm komut istemi aracılığıyla yapılacak. Microsoft, WinRE alanını genişletmek için burada bir rehber sunuyor.

Öte yandan aynı güncelleme KB5034440 ile Windows 11’e de gelmişti. Windows 11 kullanıcıları da aynı “0x80070643 - ERROR_INSTALL_FAILURE” hatayla karşılaşıyor. Microsoft’un manuel çözümü Windows 11 kullanıcıları için de uygulanabiliyor. Bununla birlikte firma, Windows 11’de sorunu bir güncellemeyle çözüp çözmeyeceği konusunda bir şey söylemedi.

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