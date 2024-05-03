Microsoft, Windows 10’daki can sıkan bir sorunu çözemediğini kabul etti

Öte yandan yazılım devi ilgili sorunu kullanıcıların manuel olarak çözmesini istiyor. Bu manuel çözüm komut istemi aracılığıyla yapılacak. Microsoft, WinRE alanını genişletmek için burada bir rehber sunuyor.
Öte yandan aynı güncelleme KB5034440 ile Windows 11’e de gelmişti. Windows 11 kullanıcıları da aynı “0x80070643 - ERROR_INSTALL_FAILURE” hatayla karşılaşıyor. Microsoft’un manuel çözümü Windows 11 kullanıcıları için de uygulanabiliyor. Bununla birlikte firma, Windows 11’de sorunu bir güncellemeyle çözüp çözmeyeceği konusunda bir şey söylemedi.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
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