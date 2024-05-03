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    Microsoft, Windows 10’daki can sıkan bir sorunu çözemediğini kabul etti

    Microsoft, haftalar önce yayınlanan Windows 10 KB5034441 güncellemesindeki sorunları çözemediğini doğruladı. Kullanıcılar, “0x80070643 - ERROR_INSTALL_FAILURE” sorununu kendileri çözecek.
    Microsoft, Windows 10’da can sıkan sorunu çözemediğini doğruladı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, geçtiğimiz ocak ayında Windows 10 ve 11 için yayınladığı KB5034441 güncellemesinde saldırganların WinRE (Windows Kurtarma Ortamı) kullanarak BitLocker şifrelemesini atlamasına izin verebilecek önemli bir güvenlik açığını gidermişti. Ancak ilginç bir şekilde bu güncellemeyi yüklemeye çalışan Windows 10 kullanıcılar, haftalardır “0x80070643 - ERROR_INSTALL_FAILURE” hatasıyla karşılaşıyor. Bu sorun bazında Microsoft, bir güncelleme paylaşarak ilgili hatayı gidermeyeceğini sessizce doğruladı.

    Microsoft, Windows 10 hatasını düzeltmeyecek

    Microsoft, Windows 10’da can sıkan sorunu çözemediğini doğruladı Tam Boyutta Gör
    İlgili Windows 10 KB5034441 güncellemesini yüklerken karşılaşılan hata mesajı esasında kurtarma bölümündeki yetersiz alandan kaynaklanıyor. Bu güncelleştirmenin başarıyla yüklenmesi için kurtarma bölümünde 250 MB boş alan gerekiyor, eğer boş alan yoksa güncelleme başarısız oluyor. Microsoft, gelecekteki bir Windows güncellemesinde bu alanı otomatik olarak oluşturmayacağını belirtiyor.

    Öte yandan yazılım devi ilgili sorunu kullanıcıların manuel olarak çözmesini istiyor. Bu manuel çözüm komut istemi aracılığıyla yapılacak. Microsoft, WinRE alanını genişletmek için burada bir rehber sunuyor.

    Öte yandan aynı güncelleme KB5034440 ile Windows 11’e de gelmişti. Windows 11 kullanıcıları da aynı “0x80070643 - ERROR_INSTALL_FAILURE” hatayla karşılaşıyor. Microsoft’un manuel çözümü Windows 11 kullanıcıları için de uygulanabiliyor. Bununla birlikte firma, Windows 11’de sorunu bir güncellemeyle çözüp çözmeyeceği konusunda bir şey söylemedi.

    Kaynakça https://www.neowin.net/news/microsoft-admits-it-cant-fix-windows-10-kb5034441-0x80070643---errorinstallfailure/ https://learn.microsoft.com/en-au/windows/release-health/status-windows-10-22H2#the-january-2024-windows-re-update-might-fail-to-install
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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