Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 fiyatı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Samsung, katlanan akıllı telefonlardan saate kulaklığa kadar bir dizi yeni ürününü tanıtacağı Unpacked etkinliğini çok yakında düzenleyecek. Galaxy Z Fold 5 katlanan telefon ve Galaxy Z Flip 5 katlanır ekranlı telefon modelleri özellikle merak ediliyor. 26 Temmuz’da tanıtılacak telefonların Avrupa fiyatları ortaya çıktı.

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Samsung Galaxy Z Flip 5 beklenen fiyatı

Samsung Galaxy Z Flip 5 128GB modeli hakkında herhangi bir bilgi yok ancak cihazın başlangıç fiyatının normalden biraz daha yüksek olması bekleniyor. Galaxy Z Flip 5 256GB modelin fiyatı; 1.199 euro, 512GB modelin fiyatı; 1.339 euro olacak.

Samsung Galaxy Z Fold 5 beklenen fiyatı

Samsung Galaxy Z Fold 5’in 128GB modeli yok ve 1TB’a kadar depolama alanı seçeneğiyle gelecek. 256GB modelin fiyatı; 1.899 euro, 512GB modelin fiyatı; 2.039 euro olacak. 1TB’lık modelin fiyatı ise 2.279 euro olacak.

Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip5 ne zaman tanıtılacak?

Yeni ortaya çıkan bu fiyatlandırmanın Avrupa için geçerli olduğunu ve cihazların resmî satış fiyatının daha düşük olabileceğini belirtmek gerek. Bu arada yeni Samsung katlanan telefonların 26 Temmuz’da ön siparişe açılması bekleniyor.

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Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 fiyatı sızdırıldı