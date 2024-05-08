Tam Boyutta Gör Galaxy S24 serisiyle başarılı satış rakamlarına ulaşan Samsung'un tepe modeli Galaxy S24 Ultra, 2024'ün ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon oldu. Tüm telefon modellerine baktığımızda ise zirvede yine iPhone'un hakimiyet kurduğu görülüyor.

Samsung Galaxy S24 Ultra en çok satılan beşinci model oldu

Geçtiğimiz günlerde Samsung'un finansal sonuçları, Galaxy S24 serisinin başarısını ortaya koyuyordu. Counterpoint Research araştırma şirketinin verileri de bu başarıyı doğruladı. Android'in en popüler amiral gemisi serisi olan Galaxy S serisinin bu başarısı şaşırtıcı değil. Geçtiğimiz sene Galaxy S23 Ultra ile altıncı sırayı elde eden Samsung, bu sene Galaxy S24 Ultra ile beşinci sırayı elde etmeyi başardı.

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Zirvede iPhone 15 Pro Max yer alıyor

İlk dört sırada ise iPhone modelleri yer alıyor. İlk sırada iPhone 15 Pro Max, ikinci sırada ise iPhone 15, üçüncü sırada ise iPhone 15 Pro yer alıyor. iPhone modelleri arasında Pro serisinin geçtiğimiz seneye göre payının arttığı görülüyor. Toplam satışta Pro modelleri %50 seviyesine ulaşmış durumda. İlk onda Apple ve Samsung'un egemenliği göze çarpıyor.

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Samsung Galaxy S24 serisinin bu başarısında, şirketin telefonlara entegre ettiği yapay zeka özelliklerinin önemli payı bulunuyor. Müşteriler, telefonlarının daha uzun süre güncel kalması için ileriye yönelik teknolojilere sahip telefonlara yöneldiği için Samsung'un yeni amiral gemisinin satışlarında artış yaşandığı bildiriliyor.

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Samsung Galaxy S24 Ultra, en çok satan Android telefon oldu