Samsung Galaxy S24 Ultra, en çok satan Android telefon oldu

- Samsung Galaxy S24 Ultra en çok satılan beşinci model oldu
- Zirvede iPhone 15 Pro Max yer alıyor
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Samsung Galaxy S24 Ultra en çok satılan beşinci model oldu
Geçtiğimiz günlerde Samsung'un finansal sonuçları, Galaxy S24 serisinin başarısını ortaya koyuyordu. Counterpoint Research araştırma şirketinin verileri de bu başarıyı doğruladı. Android'in en popüler amiral gemisi serisi olan Galaxy S serisinin bu başarısı şaşırtıcı değil. Geçtiğimiz sene Galaxy S23 Ultra ile altıncı sırayı elde eden Samsung, bu sene Galaxy S24 Ultra ile beşinci sırayı elde etmeyi başardı.
Zirvede iPhone 15 Pro Max yer alıyor
İlk dört sırada ise iPhone modelleri yer alıyor. İlk sırada iPhone 15 Pro Max, ikinci sırada ise iPhone 15, üçüncü sırada ise iPhone 15 Pro yer alıyor. iPhone modelleri arasında Pro serisinin geçtiğimiz seneye göre payının arttığı görülüyor. Toplam satışta Pro modelleri %50 seviyesine ulaşmış durumda. İlk onda Apple ve Samsung'un egemenliği göze çarpıyor.
Samsung Galaxy S24 serisinin bu başarısında, şirketin telefonlara entegre ettiği yapay zeka özelliklerinin önemli payı bulunuyor. Müşteriler, telefonlarının daha uzun süre güncel kalması için ileriye yönelik teknolojilere sahip telefonlara yöneldiği için Samsung'un yeni amiral gemisinin satışlarında artış yaşandığı bildiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.