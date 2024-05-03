Tam Boyutta Gör Microsoft, Edge tarayıcının kullandığı RAM miktarını azaltmanın bir yolu olarak yeni kaynak kontrolleri özelliğini kullanıma sunuyor. Oyun sırasında kaynak tüketimini azaltan mevcut verimlilik modunu temel alan “kaynak kontrolü”, kullanıcının Edge için belirli bir RAM sınırı belirlemesine olanak tanıyor. Bu özellik, Microsoft Edge beta 125 sürümünde kullanıma sunuldu.

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Microsoft Edge kaynak kontrolleri özelliği nasıl kullanılır?

Microsoft Edge’e RAM sınırı koymak için; Ayarlar - Sistem ve performans’a gidin, “Performansınızı yönetin” altında kaynak kontrollerini etkinleştirin. Kaynak kontrolleri varsayılan olarak yalnızca oyun sırasında açılacak şekilde ayarlı ancak dilerseniz her zaman seçeneğine tıklayarak oyun oynamadığınız zamanlarda da Edge’in daha az RAM tüketmesini sağlayabilirsiniz. Kenar çubuğundan RAM kullanımını takip etmek, verimlilik modunu değiştirmek mümkün.

Microsoft Edge kullanıcısıysanız, özellikle bilgisayarda oyun oynayan biriyseniz, bu yeni kaynak kontrolü özelliğini kesinlikle denemelisiniz. Yeni özellik sadece oyun oynarken değil aynı zamanda genel sistem performansını yönetmede de faydalı olabilir.

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Microsoft Edge'e RAM sınırlama özelliği geliyor