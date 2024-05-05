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    Anlık Bildirim

    Windows 11 reklamlarını engelleyen uygulama çıktı

    Microsoft, Windows 11'de Başlat menüsü başta olmak üzere işletim sisteminin hemen her yerinde reklam gösteriyor. Neyse ki bu can sıkıcı durumu çözen bir reklam engelleme programı çıktı.
    windows 11 reklam engelleme programı çıktı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11’de uygulamaların ve hizmetlerin tanıtımını içeren reklamların sayısını günden güne artırıyor. Kilit ekranı, Başlat menüsü, görev çubuğu, Dosya gezgini, Ayarlar, işletim sisteminin her yerinde can sıkan reklamlarla karşılaşmak mümkün. Siz de bu reklamlardan sıkıldıysanız, üçüncü parti uygulamayla tüm Windows 11 reklamlarını yok edebilirsiniz.

    Windows 11 reklamlarından kurtulun!

    Winpilot, kullanıcıların Windows 11’de karşılaştığı tüm reklamları ortadan kaldırıyor. Başlat menüsü reklamları, kişiselleştirilmiş reklamlar, hoş geldin reklamları, kurulumu tamamladıktan sonra çıkan reklamlar, Windows’un kullanımına ilişkin ipuçları ve öneriler, Ayarlarda çıkan reklamlar, kilit ekranında gösterilen reklamlar ve ipuçları gibi tüm rahatsız edici reklamları programın Adblock for Windows bölümünden devre dışı bırakabiliyorsunuz.

    Winpilot uygulamasına eklenen Adblock for Windows adında yeni özellik/eklenti, yalnızca Windows 11 kullanıcı arayüzündeki reklamları kaldırmaya odaklanıyor. Denemek isterseniz, GitHub sayfasından indirebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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