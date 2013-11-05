Lumia 929'a ait yüksek çözünürlükte görseller yayınlandı

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Nokia'nın 5 inçlik Full HD ekrana sahip Lumia 929 modeli halen resmi olarak lanse edilmiş değil ancak modelin yüksek çözünürlükte basın fotoğrafları da internete sızdı.
Tanıtılmasına çok kısa bir süre kaldığı sanılan Lumia 929 modelinin ekran boyutu haricinde özellikleri Lumia 1520 ile aynı. Bunlar arasında AMOLED ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 20MP çözünürlükte PureView arka kamera sayılabilir. Ancak cihazın ekranı AMOLED teknolojisi sunuyor.
Modelin boyut olarak Lumia 928'den biraz daha büyük olacağı dile getiriliyor. 10.5mm kalınlığa sahip olan Lumia 929, 136.5mm boy ve 71.4mm genişlik ölçüleri sunuyor. Ağırlık ise 166gr. Model Lumia 928'e tasarım açısından oldukça benzerken, USB şarj portu alt kısma, kulaklık jak girişi de üst orta kısma taşınmış.
Model ABD'li Verizon operatörü ile satışa sunulacak. Ancak uluslararası pazarlara ne tür bir isimlendirme ile geleceği şimdilik bilinmiyor.
http://www.phonearena.com/news/High-quality-Verizon-Nokia-Lumia-929-images-leak-along-with-specs_id49034 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yurtdışında bir lansmanda Ender abiyi Vesteldekiler kaale almamış. Yetkili yok iki saat sonra gel. Yetkili hala yok yarın gel. Telefonlara dokunma ne yapıyorsun sen vs şeklinde diyaloglar yaşanmış. Ayrıca standdaki ürünlerin teknik özellik tablosu ile cpu-z programındaki teknik özellikler farklı çıkmış. Şişirme özellik koymuşlar ya da tam bitmemiş baştan savma bir prototip koyulmuş. Bir videoda anlatmıştı ama şuan hangi video hatırlamıyorum.
Windows 8!
Wp 8 olmasın o?
Daha ne olduğunu bilmiyorsun bide gelmişsin 2. Mesajında stabil değil diyorsun.
7 uyurlar mağarasında mı uyudun bugüne kadar?
Kenarlardaki siyah kismin tamaminin cerceve olmadigini ogrrenin artik.