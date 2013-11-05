Lumia 929'a ait yüksek çözünürlükte görseller yayınlandı

















Nokia'nın 5 inçlik Full HD ekrana sahip Lumia 929 modeli halen resmi olarak lanse edilmiş değil ancak modelin yüksek çözünürlükte basın fotoğrafları da internete sızdı.





Tanıtılmasına çok kısa bir süre kaldığı sanılan Lumia 929 modelinin ekran boyutu haricinde özellikleri Lumia 1520 ile aynı. Bunlar arasında AMOLED ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 20MP çözünürlükte PureView arka kamera sayılabilir. Ancak cihazın ekranı AMOLED teknolojisi sunuyor.





Modelin boyut olarak Lumia 928'den biraz daha büyük olacağı dile getiriliyor. 10.5mm kalınlığa sahip olan Lumia 929, 136.5mm boy ve 71.4mm genişlik ölçüleri sunuyor. Ağırlık ise 166gr. Model Lumia 928'e tasarım açısından oldukça benzerken, USB şarj portu alt kısma, kulaklık jak girişi de üst orta kısma taşınmış.





Model ABD'li Verizon operatörü ile satışa sunulacak. Ancak uluslararası pazarlara ne tür bir isimlendirme ile geleceği şimdilik bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/High-quality-Verizon-Nokia-Lumia-929-images-leak-along-with-specs_id49034