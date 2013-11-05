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Lumia 929'a ait yüksek çözünürlükte görseller yayınlandı

5 yıl
1,2b
1
67
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumia 929'a ait yüksek çözünürlükte görseller yayınlandı

Nokia'nın 5 inçlik Full HD ekrana sahip Lumia 929 modeli halen resmi olarak lanse edilmiş değil ancak modelin yüksek çözünürlükte basın fotoğrafları da internete sızdı.

Tanıtılmasına çok kısa bir süre kaldığı sanılan Lumia 929 modelinin ekran boyutu haricinde özellikleri Lumia 1520 ile aynı. Bunlar arasında AMOLED ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 20MP çözünürlükte PureView arka kamera sayılabilir. Ancak cihazın ekranı AMOLED teknolojisi sunuyor. 

Modelin boyut olarak Lumia 928'den biraz daha büyük olacağı dile getiriliyor. 10.5mm kalınlığa sahip olan Lumia 929, 136.5mm boy ve 71.4mm genişlik ölçüleri sunuyor. Ağırlık ise 166gr. Model Lumia 928'e tasarım açısından oldukça benzerken, USB şarj portu alt kısma, kulaklık jak girişi de üst orta kısma taşınmış.

Model ABD'li Verizon operatörü ile satışa sunulacak. Ancak uluslararası pazarlara ne tür bir isimlendirme ile geleceği şimdilik bilinmiyor. 
 
Lumia 929'a ait yüksek çözünürlükte görseller yayınlandı

Lumia 929'a ait yüksek çözünürlükte görseller yayınlandı
 
 
Lumia 929'a ait yüksek çözünürlükte görseller yayınlandı

http://www.phonearena.com/news/High-quality-Verizon-Nokia-Lumia-929-images-leak-along-with-specs_id49034 Yorum Yaz
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JoeyBane 5 yıl en beğenilen olağan_şüpheli
olağan_şüpheli

JoeyBane

olağan_şüpheli

vestel telefonlarını inceleyecek misiniz ?


Ender abinin Vestelle yaşadıklarından sonra biraz zor.

noldu ki?

Yurtdışında bir lansmanda Ender abiyi Vesteldekiler kaale almamış. Yetkili yok iki saat sonra gel. Yetkili hala yok yarın gel. Telefonlara dokunma ne yapıyorsun sen vs şeklinde diyaloglar yaşanmış. Ayrıca standdaki ürünlerin teknik özellik tablosu ile cpu-z programındaki teknik özellikler farklı çıkmış. Şişirme özellik koymuşlar ya da tam bitmemiş baştan savma bir prototip koyulmuş. Bir videoda anlatmıştı ama şuan hangi video hatırlamıyorum.
olağan_şüpheliJoeyBaneolağan_şüphelivestel telefonlarını inceleyecek misiniz ...
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1 Yanıt Yanıtla +30
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jumuu 5 yıl -OD-
can kırıkları.
windows 8 kullanan bilir birdaha asla almam buda tırt kamerayamı güveniyorlar ?

ayrıca fırın küreği gibi duruyor


Windows 8!
Wp 8 olmasın o?
Daha ne olduğunu bilmiyorsun bide gelmişsin 2. Mesajında stabil değil diyorsun.
7 uyurlar mağarasında mı uyudun bugüne kadar?
can kırıkları.windows 8 kullanan bilir birdaha asla almam buda tırt kamerayamı güveniyorlar ?ayrıca fırın küreği gibi duruyor
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1 Yanıt Yanıtla +21
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Utku 5 yıl Jacobıan
Talk2MyHand
wp telefonlar bana çok itici geliyor kütük gibi çerçeveyi inceltseler gideri olur belki

Kenarlardaki siyah kismin tamaminin cerceve olmadigini ogrrenin artik.
Talk2MyHandwp telefonlar bana çok itici geliyor kütük gibi çerçeveyi inceltseler gideri olur belkiKenarlardaki siyah kismin t...
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Utku 5 yıl
Dayanikli olmasi kafi. Premium olmasina luzum yok.
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senersongur 5 yıl
Lumia telefonların modasi geçti artik. Farklı Androidlere yönelmek en iyisi.
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SystemApps 5 yıl
umarım global versiyonu da çıkar.
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Şekilsiniz ya 5 yıl
albenisi varmış
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ZEUS__ 5 yıl
kutular çoğalmış ondan ağır herhalde
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Persistent Stability 5 yıl
Kullaniciyi degil gelistiricileri cekmeleri lazim
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alaz1903 5 yıl
Ekran, işlemci, kamera hepsi de mükemmel. İlk defa bir telefon 920'yi değiştirme isteği uyandırdı bende. Zaten uçmakta olan wp8 sistemi snapdragon 800 platformunda 2 gb ram'le roket olur. Lumia 920'nin 8 mp kamerasıyla çektiğim ve görenlerde hayranlık uyandıran fotoğrafları düşününce bu telefonun 20 mp pureview kamerasını tahayyül bile edemiyorum. Üstelik aşmış kamerası olan 1020 gibi kaba bir cihaz değil. Görünüş olarak oldukça zarif. Kısacası iştahımı aöan bir telefon.
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furkann20 5 yıl
''Nokia'nın sadece pureview kamerası var başka bir artısı yok'' diyenlere cevap geliyor walla görünüşe bakılırsa.... Büyük ekran ve yüksek donanımlı wp 8 deneyimi beni gerçekten heyecanlandırır.. Nokia yükselişe geçecek...
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Last_Requiem 5 yıl
Güzel görünüyor.Şu iconların görünümleri özelleştirilebilse keşke.
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strathmorea 5 yıl
Nokia 300 ile 2000 arası tüm sayıların isim hakkını almış sanırım. Tamam iyi bir gidişat gösteriyorlar ve bu telefon özellik itibarıyle çok sağlam fakat neredeyse iki haftada bir telefon lanse etmeye başladılar ki bu iyi bir taktik değil. Örneklerini gördük. bkz: Htc
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Biyturs_OnSr 5 yıl
can kırıkları.
jumuu
can kırıkları.
jumuu
can kırıkları. windows 8 kullanan bilir birdaha asla almam buda tırt kamerayamı güveniyorlar ? ayrıca fırın küreği gibi duruyor
Windows 8! Wp 8 olmasın o? Daha ne olduğunu bilmiyorsun bide gelmişsin 2. Mesajında stabil değil diyorsun. 7 uyurlar mağarasında mı uyudun bugüne kadar?
ne farketti ? yanlış imla yapmış olamazmıyım ? emin ol senden daha çok tecrübem var ispatlatma bana
işletim sistemi fanlığını bırakın sen wp8 kullandınmıki konuşuyorsun yav he he özellikle htc 8s in düzeltilemeyen hatalarından bahsedersem yığınla dolar bu mesaj daha power tuşunu bile yapamıyorlar
le İmzama bak anlarsın kullanıp kullanmadığımı ;) bildiğin bi sistemse ( alıntıladığım mesajında benden fazla biliyorsun yazıyor ) neresi stabil değil wp8in? İlk kez wp8e stabil değil diyen birini görüyorum. söylersen sevinirim neresi stabil değilmiş.
yani ben kullandığım zaman dilimi içerisinde dengeli ve düzgün çalıştığını görmedim demek oluyor senin telefonda olur yada olmaz beni ilgilendirmiyor lumialar htc ye göre 1 kademe daha ilerde zaten htc bildiğim kadarıyla çekiliyor wp8 olayından programların düzgün çalışmaması ki içinde yüklü olanlardan bahsediyorum marketin uygulama indirmemesi telefonun kitlenip reset atması mp3 kamera gibi ıvır zıvırların kalitesizliği birde beats audio demezlermi
sony ericcson w995 bile daha iyi ses çıkışı veriyor ölü pixeller dış malzemenin atması alt kapağının yalama olması gibi uıvır zıvırlar sen söyle bakalım markette hangi uygulama düzgün çalışıyor ? 5 tane toplasan anca çıkar değilmi android de çok stabil değil fakat windows 8e göre artıları daha fazla

Bunu bunu alın dışarıya..
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