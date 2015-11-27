Lumia 950 ve 950 XL'ın Avrupa satışları başlıyor

Microsoft Windows 10 çalışmalarına devam ederken mobil pazarda uzun bir süre sessiz kalmış, daha sonra bu sessizliği Lumia 950 ve Lumia 950 XL modelleri ile bozmuştu. Windows 10 işletim sistemiyle birlikte gelen akıllı telefonlar ABD'nin ardından bu kez Avrupa pazarında boy göstermeye hazırlanıyor.

Almanya, Hollanda ve İspanya'da yaşayan bazı kullanıcılar Microsoft internet mağazası üzerinden siparişlerin açıldığını fark ederek ilk satın almaları gerçekleştirmiş durumda. Olayın ardından Microsoft satın almaları ön siparişe çevirerek talepleri toplamaya başladı ve akıllı telefonların 4 Aralıktan itibaren kargolanacağını duyurdu.

Lumia 950 XL ise Almanya'da stokta kalmamış şekilde gözüküyor ve henüz sipariş verilemiyor. Hollanda'da her iki telefonun da satın alınabilmesi 950 XL'ın da gecikme olmadan Avrupa'ya geleceğini gösteriyor. Siparişlerini Amazon üzerinden veren kullanıcılar ise kısa bir süreliğine 32 GB hafıza kartı ve kablosuz şarj istasyonuna da ücretsiz sahip olabilecekler.



Lumia 950'nin 599 Euro (Bugünkü kur ile 1858 TL), Lumia 950 XL'in ise 699 Euro(Bugünkü kur ile 2168 TL)'dan satışa sunulduğunu belirtelim. Ülkemiz için henüz siparişler başlamadı ancak Microsoft Türkiye sitesinde her iki modelin de listelendiğini ve destek sayfalarının oluşturulduğunu görüyoruz. Bu da akıllı telefonların kısa bir süre içerisinde Türkiye'de de satılacağını gösteriyor.