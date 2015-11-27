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Lumia 950 ve 950 XL'ın Avrupa satışları başlıyor

Microsoft'un yeni amiral gemisi modelleri Lumia 950 ve 950 XL Avrupa yolculuğuna başlıyor. Windows 10 işletim sistemiyle gelen akıllı telefonların Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz belli değil.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,8b
1
54
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Lumia 950 ve 950 XL'ın Avrupa satışları başlıyor
 
Microsoft Windows 10 çalışmalarına devam ederken mobil pazarda uzun bir süre sessiz kalmış, daha sonra bu sessizliği Lumia 950 ve Lumia 950 XL modelleri ile bozmuştu. Windows 10 işletim sistemiyle birlikte gelen akıllı telefonlar ABD'nin ardından bu kez Avrupa pazarında boy göstermeye hazırlanıyor.

Almanya, Hollanda ve İspanya'da yaşayan bazı kullanıcılar Microsoft internet mağazası üzerinden siparişlerin açıldığını fark ederek ilk satın almaları gerçekleştirmiş durumda. Olayın ardından Microsoft satın almaları ön siparişe çevirerek talepleri toplamaya başladı ve akıllı telefonların 4 Aralıktan itibaren kargolanacağını duyurdu.
Lumia 950 XL ise Almanya'da stokta kalmamış şekilde gözüküyor ve henüz sipariş verilemiyor. Hollanda'da her iki telefonun da satın alınabilmesi 950 XL'ın da gecikme olmadan Avrupa'ya geleceğini gösteriyor. Siparişlerini Amazon üzerinden veren kullanıcılar ise kısa bir süreliğine 32 GB hafıza kartı ve kablosuz şarj istasyonuna da ücretsiz sahip olabilecekler.

Lumia 950'nin 599 Euro (Bugünkü kur ile 1858 TL), Lumia 950 XL'in ise 699 Euro(Bugünkü kur ile 2168 TL)'dan satışa sunulduğunu belirtelim. Ülkemiz için henüz siparişler başlamadı ancak Microsoft Türkiye sitesinde her iki modelin de listelendiğini ve destek sayfalarının oluşturulduğunu görüyoruz. Bu da akıllı telefonların kısa bir süre içerisinde Türkiye'de de satılacağını gösteriyor.

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mkyb 4 yıl en beğenilen
950 XL : 2.000 TL
950 : 1.500 TL

Olmalı Türkiye fiyatları. Yoksa işletim sistemi bir turlu gelişemedi gitti, market bomboş millet niye bu kadar para versin ?
950 XL : 2.000 TL950 : 1.500 TLOlmalı Türkiye fiyatları. Yoksa işletim sistemi bir turlu gelişemedi gitti, market bomboş millet niye bu kadar pa...
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4 Yanıt Yanıtla +14
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AMERICAN 4 yıl
Bükülen elmalar 4000₺ den satılırken hiç sesiniz çıkmıyor Windows mobile hakkında yorum yapmaya yetkiniz yok sizin.
1 Yanıt Yanıtla +13
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Biyturs_OnSr 4 yıl
Kimi ülkelerde Display Dock kimilerinde kablosuz şarj veriyor Lumia 950 XL yanında. Tüm ülkelerde aynı aksesuarı vermek ne kadar zor olabilir ki? Lumia 950 için herhangi bir indirim veya aksesuar söz konusu bile değil, o ayrı bir saçmalık. Amerikalıya dağıttı dock, miracast, klavye, fare, telefon paketini, dünyanın geri kalanını hor görüyor. Hem diğer platformlar ile aynı fiyatta, hem de tanıtımda ki aksesuarların hiçbiri kutu içeriğinde yok..
Bakalım Türkiye'de neler olacak.
Kimi ülkelerde Display Dock kimilerinde kablosuz şarj veriyor Lumia 950 XL yanında. Tüm ülkelerde aynı aksesuarı vermek ne kadar zor olabilir ki? Lumia 950 içi...
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Yanıtla +12
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e-Militarist 4 yıl
Mesele marketse, 200 250 liraya alınabilen android telefon ve tabletlerden de google markete ulaşılabiliyor. Niye s6 note 4 vb. alınıyor ki? 200 250 liralık telefon kasıyor değil mi? İşte burada da donanım devreye giriyor. Neymiş donanım önemli bir müesseseymiş. O halde önce donanımları kıyaslayacaksın sonra marketi. Android'de varmış, kasılmaktan oynayamadıktan sonra neye yarar?
1 Yanıt Yanıtla +4
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Biyturs_OnSr 4 yıl e-Militarist
e-Militarist

Mesele marketse, 200 250 liraya alınabilen android telefon ve tabletlerden de google markete ulaşılabiliyor. Niye s6 note 4 vb. alınıyor ki? 200 250 liralık telefon kasıyor değil mi? İşte burada da donanım devreye giriyor. Neymiş donanım önemli bir müesseseymiş. O halde önce donanımları kıyaslayacaksın sonra marketi. Android'de varmış, kasılmaktan oynayamadıktan sonra neye yarar?

Hocam sen yapma bari. Yandex, WP forumunun en eski gereksizlerindendir. Bu kadar gereksizliğe rağmen bide L930 aldı
Şimdi L930 aldı diye WP'den hisse aldığını zannediyor, düşünmeden kötülüyor, bırak takılsın buralarda
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Bandanalı Adam 4 yıl
Çekmecede yatan lumia 1320 me tek güncelleme bile gelemişken 3 ay önce aldığım Xperia z3 compact'a 5-6 kere güncelleme geldi. Malzeme desen kaliteli (cam). Kamera desen 10 numara. Stabilite Samsunglarla alakası yok. Apayrı bir Android. Niye gidip halen Windows alıyorsunuz anlamıyorum. Bilgisayar mühendisi öğrencisiyim. Windows Phone'a devam etmek için hiç bir sebep göremiyorum.
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e-Militarist 4 yıl
Marketi geç, 950 xl'in depolama, ekran boyutu, çözünürlüğü, kamera olarak karşılığı iphone 6s plus 128 gb. 2.000 küsür lira mı?

4.000 küsür lira olmasın?
1 Yanıt Yanıtla +1
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mkyb 4 yıl e-Militarist
e-Militarist
Marketi geç, 950 xl'in depolama, ekran boyutu, çözünürlüğü, kamera olarak karşılığı iphone 6s plus 128 gb. 2.000 küsür lira mı?

4.000 küsür lira olmasın?

İşte öyle marketi geç demekle olmuyor. Hadi tamam iPhone olmasın başka bir telefon olsun. Yinede bir türlü gelişemeyen bir işletim sistemli telefon için çok para istiyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +2
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seker1adam 4 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
lumia 950xl
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Çağdaş 4 yıl
Aslında yazılımcıların işgüzarlığı var. Adam için çıktı almak zor değil, isterse ios, apk ve wp için çıktı alır ve markete yükler.
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OyunaGelenAdam 4 yıl
Eski 920 satis fiyatina bakarsak o zaman iphone 5 te yeniydi hemen hemen ayni fiyatti...biraz daha ucizdu lumia...
Bence iphone 6s ten ucuZ olacak ama iphone 6 ile hemen hemen ayni olacak...samsung s6 iphone 6 lumia 950 ayni olacak hemen hemen..
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hayaleturk 4 yıl
Market kötü diyorsunuz ne yok ' Snapchat, Clash of Clans' bunlar olsa market tamam dermisiniz merak ediyorum.
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KuvvetMira27 4 yıl
950 2100TL Civarı olur 950XL 2500TL civarı olur o fiyatlarada nal toplar burda....
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Whippoorwill 4 yıl
Cihazların verdiği görünüm çok basit kalıyor bana kalırsa.

Keşke Lumia 925 ve 930 çizgisi devam etseymiş.
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CoreXXX 4 yıl
950 xl nin kamerası için inanılmaz yorumlar yapılıyor. dh incelermi acaba bi baksak bende artık emektar 925 imi değiştirmek istiyorum
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AMERICAN 4 yıl
Kanada da tukenmiş bile
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koçari 4 yıl
sakın alıp da başınızı yakmayın [>:]
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