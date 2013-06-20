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Lytro kameralar için iOS uygulaması ve yazılım güncellemesi yayınladı

5 yıl
429
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lytro kameralar için iOS uygulaması ve yazılım güncellemesi yayınladı
İlk duyurulduğu zaman büyük yankı uyandıran ışık alanı kamerası Lytro, çekilen fotoğraflar üzerinde farklı odak noktalarının seçilebilmesi ile standart modellerden ayrılıyor.
Yeni geliştirilen iOS uygulaması ve yayınlanan yeni yazılım güncellemesi ile çekilen fotoğrafların dahili Wi-Fi bağlantısı üzerinden (GIF formatında) tam çözünürlükte ve odak noktaları değiştirilebilir şekilde Facebook, Twitter üzerinde ya da E-posta/SMS olarak paylaşılmasına imkan sağlayan kamera, firmanın söylediğine göre yakın zamanda Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları ile de bağlantı kurabilecek.
iOS 6.1 ve üzeri cihazlar ile çalışabilen Lytro uygulamasıba Apple App Store üzerinden, yayınlanan yeni yazılım güncellemesine ise buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.dpreview.com/news/2013/06/19/lytro-enables-wifi-and-releases-ios-app Yorum Yaz
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