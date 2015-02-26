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Lytro, strateji değiştirerek video ve sanal gerçeklik tarafına yöneliyor

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lytro, strateji değiştirerek video ve sanal gerçeklik tarafına yöneliyor
 1-inç boyutundaki 40-megaray ışık alanı sensörüyle kayıt yapabilen Lytro ILLUM
Kendi adını taşıyan dünyanın ilk ışık alanı kamerasıyla 2011 yılında tanıştığımız Lytro, ardından tüm detaylarına burada değindiğimiz "ILLUM" isimli fotoğraf makinesiyle kullanıcıların beğenisine çıkmış ve ışık alanı teknolojisini diğer firmalara da açacağını duyurmuştu. Firmadan gelen son bilgiler ise fotoğraf tarafında işlerin iyi gitmediğini gösteriyor.
Yüksek fiyatı, genel kullanım yapısı ve teknolojik altyapısı nedeniyle fotoğraf severler arasında fazla ilgi görmeyen ILLUM, firmayı da artık başka alanlara doğru itmeye başladı. Bu doğrultuda şirket CEO'su Jason Rosenthal, yaptığı son açıklamayla ayrılan 50 milyon dolarlık fon ile video ve sanal gerçeklik sektörüne yönelik çalışmalar içerisine gireceklerini söyledi. Yeni yapılanma doğrultusunda 25 ya da 50 kadar işiyi de çıkartarak yeni odak alanlarına özel çalışanlar alacağı söylenen firma, herşeye rağmen fotoğraf pazarından hemen çıkış yapmayacak ve 2016 yılı içerisinde yeni bir yüksek çözünürlüklü ışık alanı kamerasıyla kullanıcılarının karşısına çıkacak. Sanal gerçeklik pazarının ciddi bir büyüme içerisinde olduğunu belirten Rosenthal, bu tür cihazlarda bilgisayar tarafından oluşturulan içeriği görüntülemenin kolay, gerçek dünya görüntülerini yakalamanın ise zor ve pahalı olduğunu sözlerine ekleyerek sanal gerçeklik dünyası için ışık alanı kameralarının en iyi çözüm olacağını belirtti.
Hayatta kalabilmek adına akıllı atılımlar içerisine giren Ltyro, bakalım sanal gerçeklik ve video dünyasına ne gibi yenilikler getirecek.

http://recode.net/2015/02/25/lytro-cuts-jobs-raises-50-million-in-shift-toward-virtual-reality-and-video-exclusive/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Şu kamerayı bi biz alamadık, bi yaygın satında sonra bırakın işi be
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