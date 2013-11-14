Lytro, yazılımsal olarak yaptığı güncelleme ile fotoğraflarına 3D görüntüleme desteği ekledi

İlk duyurulduğu zaman büyük yankı uyandıran ışık alanı kamerası Lytro, fotoğraf çekimi sonrası odak değiştirme imkanıyla standart fotoğraf makinelerinden ayrılıyor. Yapılan yeni güncellemeler doğrultusunda ise kamera artık üç boyutlu görüntüleme desteği de veriyor.

Mac OSX ve Windows işletim sistemli bilgisayar için Lytro Desktop ile iOS işletim sistemli mobil cihazlar için Lytro Mobile yazılım ve uygulamasını güncelleyen Lytro, çekilen fotoğrafları perspektif değişimi işlemiyle üç boyutlu hale getirecek ve bu içerikler HDMI ya da Apple AirPlay ile bağlantı kuran 3D destekli televizyonlar üzerinde görüntülenebilecek.

Odak noktası değiştirme ve artık üç boyut desteği ile yaşayan fotoğraf deneyimini arttırmaya devam eden Lytro'nun konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.dpreview.com/news/2013/11/12/lytro-adds-3d-viewing-capability-to-its-photos?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_5