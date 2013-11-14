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Lytro, yazılımsal olarak yaptığı güncelleme ile fotoğraflarına 3D görüntüleme desteği ekledi

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lytro, yazılımsal olarak yaptığı güncelleme ile fotoğraflarına 3D görüntüleme desteği ekledi
İlk duyurulduğu zaman büyük yankı uyandıran ışık alanı kamerası Lytro, fotoğraf çekimi sonrası odak değiştirme imkanıyla standart fotoğraf makinelerinden ayrılıyor. Yapılan yeni güncellemeler doğrultusunda ise kamera artık üç boyutlu görüntüleme desteği de veriyor.
Mac OSX ve Windows işletim sistemli bilgisayar için Lytro Desktop ile iOS işletim sistemli mobil cihazlar için Lytro Mobile yazılım ve uygulamasını güncelleyen Lytro, çekilen fotoğrafları perspektif değişimi işlemiyle üç boyutlu hale getirecek ve bu içerikler HDMI ya da Apple AirPlay ile bağlantı kuran 3D destekli televizyonlar üzerinde görüntülenebilecek.
Odak noktası değiştirme ve artık üç boyut desteği ile yaşayan fotoğraf deneyimini arttırmaya devam eden Lytro'nun konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.dpreview.com/news/2013/11/12/lytro-adds-3d-viewing-capability-to-its-photos?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_5 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Meakka 5 yıl
adamları kutlamak istedim. Bir ürün alırsın, bu şekilde önemli bir güncellemeyi bırak, aldığın ertesi gün bir üst modeli duyurulur en olmadı bir sene içinde 3d özelliği olan modeli çıkarırlar. Aldığım bir ürün olsaydı Lytro, gerçekten çok sevinecektim.
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olağan_şüpheli 5 yıl
teknoloji bizi çok tembelleştirdi yahu. şu tıklanmayan linkli kopyala yapıştır yapmak bile zoruma gidiyor


buyrun bari siz bu eziyete katlanmayın.


dpreview.com/...
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