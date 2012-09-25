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Lytro'nun yenilikçi kamerası uluslararası pazara sunuluyor

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Yaklaşık bir yıl önce plenoptik kamerası için Amerika'da ön sipariş alımına başlayan ve ilk parti ürünlerin dağıtımını Şubat 2012'de gerçekleştiren Lytro, yenilikçi görüntüleme teknolojisini uluslararası pazarda satışa sunacağını bugün resmen duyurdu. 2006 yılında Silikon Vadisi'nde Ren Ng tarafından kurulan firma yüklü bir yatırım alarak önceki sene ilk ışık alanı kamerasını tüketiciye hazır hale getirmeyi başarmıştı. 
TechCrunch'ın 1800'lerden beri fotoğrafçılıkta yaşanan en heyecan verici değişim olarak yorumladığı Lytro'nun plenoptik kamerası, video çekemiyor ve yaklaşık 1.2MP'lik görüntüler kaydedebiliyor olmasına karşın çok hızlı çekim yapıp düşük ışıkta flaşa gerek duymuyor. Bunun sebebi ise; kameranın lensine düşen farklı yönlerdeki tüm ışıkları kaydedebilmesi. Böylece odaklanmak için beklemiyor, geniş diyafram aralıklı çekimler yaparak düşük ışıkta yardımcı ışık kaynağına ihtiyaç duymuyor. Kullanıcılar, önceden çektikleri görüntüleri şuan için sadece Mac OS X destekli yazılım üzerinde istedikleri noktaya odaklanarak kaydedip üreticinin internet sitesi üzerinden çeşitli sosyal ağlarda paylaşım yapabiliyor.
Kameranın ilk incelemelerinde profesyonel amaçlı kullanılamayacağı kanısı yaygın bir şekilde kabul gördü. 8GB'lık 350 fotoğraf depolayabilen modeli 399$, 16GB'lık 750 fotoğraf kapasiteli Lytro kamera ise; 499$'dan satılmıştı. A.B.D'deki ışık alanı kamerası meraklıları önümüzdeki ayın 9'undan itibaren bu kameraya Target.com, BestBuy.com ve Amazon.com üzerinde erişebilecek. Ayrıca Kasım'da San Francisco, Chicago, Los Angeles, Seattle ve Westwood, California'daki CityTarget mağazalarında Lytro'nun devrim niteliğindeki çözümünü inceleyip satın almak mümkün olacak.
Uluslararası pazara birkaç hafta içerisinde giriş yapacak olan Lytro, 9 Ekim'de Kanada, 10 Ekim'de Avustralya, Ekim ayının ortalarında ise Hong Kong ve Singapur'da perakendeciler aracılığıyla tüketicilere ulaşmayı planlıyor. Şimdilik sevkiyat takviminde başka bir ülke olup olmadığı bilinmiyor. Ancak bu kamerayı Türkiye'den satın almak istiyorsanız buradan plenoptik fotoğrafçılığa olan ilginizi Lytro'ya iletebilirsiniz. En çok talep alınan bölgelerde satış için çalışmaların başlatılacağıtahmin ediliyor.

http://blog.lytro.com/news/lytros-going-global-and-expanding-in-the-u-s-too/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Bu tür kameralar "light field camera" olarak isimlendirilir. Bu isimle ilgili araştırma yaparsanız bir çok kaynak bulabilirsiniz. notcot.com/... verdiğimlinkteki adobe'nin bir çalışması mesela. Bu yaklaşık 40 yıldır bilinen fakat ticari olarak kullanılmayan bir teknoloji. Burda önemli olan mercek aslında Lytro yeni bir sensör geliştirmedi. Tüm ışıkların depolandığı da bir yalan bence. Adobe'nin çalışmasında çoklu mercek öne takılıyor bizim bildiğimiz lensler gibi. Lytro da ise bu mercekler sensöre yakın ve çok küçük merceklerden oluşuyor. Sensör yine CCD veya CMOS olabilir. Her mercek gurubu bir diyaframda toplanıyor. Sonra bunlar yazılımla ayrı ayrı kareler olarak veriliyor. Çok basit bir sistem aslında. Lytroda 1 den 22 diyaframa kadardı sanırım aralık bunun için 22*1.2=26.4MegaPixellik sensör kullanıyor olması gerekir en azından. 10 Mp 22 diyafram aralığı için 220MP lik bir sensör gerekiyor. Nokia nın Pure 808'inde de buna benzer bir algoritma kullanılıyor. telefon 41 mp ama 7-8 mp çekiyor kaliteli olarak. Fakat işlevsellik çok farklı aynı sınıfta değil neticede. Bu durum gösteriyor ki Lytronun katedeceği çok fazla yol var. Bu cameralar aynı zamanda 3d çekimini de destekliyor fakat yazılım tamamlandımı bilmiyorum. Donanımın gelişmesi ile video çekimide mümkün olabilir çünkü çok hızlı tampon bellek ve işlemci gücüne ihtiyaç var. Sonuç olarak diyebilirim ki gerçekten devrimsel bir teknoloji, gerekli bir teknoloji. 2 diyaframda bir macro çekiyorsunuz titretme endişesi yok, netlik endişesi yok. Ayrıca Püf noktası vereyim. Ben lytronun fotolarını imagestack yaptım sonuç mükemmel. cam gibi fotolar çıkıyor ilgililere duyurulur ;) yani 2 diyaframda çektiğiniz fotoğraf image stack yöntemi ile 22 diyaframda çekmiş gibi oluyor :)
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escapethelife 6 yıl
Yenilik olarak gerçekten güzel bir teknoloji. Ama fiyatını hakedermi. Bence şu özellikleriyle etmez. İleride özellikleri daha bi gelişip fiyatıda biraz daha düşerse piyasada yer edinebilir.
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JoeyBane 6 yıl
Bu fiyatlarla bizde satılmaz. Teknoloji marketlerde teşhirde incelemeden net birşey söyleyemem..
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arel.gr 6 yıl
lytro.com/...
burdan goz atin!
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malazlar 6 yıl
Bu urunun cozunurlugunu arttir.
3d video cek.
Izleyicinin nereye baktigini tespit et.
Izleyici ayni gercek hayattaki gibi baktigi yere odaklanan 3d filmini izlesin.
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DeistSuat 6 yıl
Sanırsam özelliği fotoğrafı çektikten sonra bile istediğiniz yeri odaklaya biliyorsunuz.
not: üşendim haberi okumadım.
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alito 6 yıl
burda satmaz. bizim insan hazzetmez bundan
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zerocontrol 6 yıl
Konu hakkında hiçbir bilgisi olmadan yorum yazanlar lütfen yapmayın böyle şeyler..
Azıcık bilginiz olsaydı şuan mutluluktan uçuyor yada benimde bir tane sahip olmam diye düşünürdünüz...
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smela 6 yıl
ürün fotograf üzerine yapılmış şimdiye kadar en yenilikçi üründür mp yükseltmek yenılıkcılık değildir. fotografcılıkta netleme olmazsa olmaz bır olay ıken bunu ortadan kaldırdı. urun ısık alma sebebi ile şekli farklılık gostermekte. ornek resımlerı sıtesınden gordukten sonra yorulanaması gereken bır urun. urun daha yuksek cozunurluge cıkarsa piyasada yer ednıeceği düşüncesindeim.
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