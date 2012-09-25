Lytro'nun yenilikçi kamerası uluslararası pazara sunuluyor





Yaklaşık bir yıl önce plenoptik kamerası için Amerika'da ön sipariş alımına başlayan ve ilk parti ürünlerin dağıtımını Şubat 2012'de gerçekleştiren Lytro, yenilikçi görüntüleme teknolojisini uluslararası pazarda satışa sunacağını bugün resmen duyurdu. 2006 yılında Silikon Vadisi'nde Ren Ng tarafından kurulan firma yüklü bir yatırım alarak önceki sene ilk ışık alanı kamerasını tüketiciye hazır hale getirmeyi başarmıştı.

TechCrunch'ın 1800'lerden beri fotoğrafçılıkta yaşanan en heyecan verici değişim olarak yorumladığı Lytro'nun plenoptik kamerası, video çekemiyor ve yaklaşık 1.2MP'lik görüntüler kaydedebiliyor olmasına karşın çok hızlı çekim yapıp düşük ışıkta flaşa gerek duymuyor. Bunun sebebi ise; kameranın lensine düşen farklı yönlerdeki tüm ışıkları kaydedebilmesi. Böylece odaklanmak için beklemiyor, geniş diyafram aralıklı çekimler yaparak düşük ışıkta yardımcı ışık kaynağına ihtiyaç duymuyor. Kullanıcılar, önceden çektikleri görüntüleri şuan için sadece Mac OS X destekli yazılım üzerinde istedikleri noktaya odaklanarak kaydedip üreticinin internet sitesi üzerinden çeşitli sosyal ağlarda paylaşım yapabiliyor.

Kameranın ilk incelemelerinde profesyonel amaçlı kullanılamayacağı kanısı yaygın bir şekilde kabul gördü. 8GB'lık 350 fotoğraf depolayabilen modeli 399$, 16GB'lık 750 fotoğraf kapasiteli Lytro kamera ise; 499$'dan satılmıştı. A.B.D'deki ışık alanı kamerası meraklıları önümüzdeki ayın 9'undan itibaren bu kameraya Target.com, BestBuy.com ve Amazon.com üzerinde erişebilecek. Ayrıca Kasım'da San Francisco, Chicago, Los Angeles, Seattle ve Westwood, California'daki CityTarget mağazalarında Lytro'nun devrim niteliğindeki çözümünü inceleyip satın almak mümkün olacak.

Uluslararası pazara birkaç hafta içerisinde giriş yapacak olan Lytro, 9 Ekim'de Kanada, 10 Ekim'de Avustralya, Ekim ayının ortalarında ise Hong Kong ve Singapur'da perakendeciler aracılığıyla tüketicilere ulaşmayı planlıyor. Şimdilik sevkiyat takviminde başka bir ülke olup olmadığı bilinmiyor. Ancak bu kamerayı Türkiye'den satın almak istiyorsanız buradan plenoptik fotoğrafçılığa olan ilginizi Lytro'ya iletebilirsiniz. En çok talep alınan bölgelerde satış için çalışmaların başlatılacağıtahmin ediliyor.

http://blog.lytro.com/news/lytros-going-global-and-expanding-in-the-u-s-too/