Donanım üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan MSI, GeForce GTX 460 HAWK modelini duyurdu. İlk detayları bir süre önce ortaya çıkan ancak resmi tanıtımı yeni yapılan ekran kartı, sahip olduğu detaylarla dikkat çekmeyi başarıyor. Referans tasarımlı GeForce GTX 460 ile kıyaslandığında, kullanılan GPU haricinde neredeyse ortak hiç bir noktası bulunmayan kart, 250 doların altı fiyat segmentinde yüksek performans çözümü arayan kullanıcıları ve profesyonel hız aşırtmacıları hedef alıyor.

Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF104 GPU'sundan güç alan N460GTX Hawk, Twin FrozR II soğutucusu ile geliyor. Çift fanlı tasarıma sahip olan ve Bakır tabanlı ısı iletim boruları ile donatılan soğutucu sayesinde referans tasarımlı modele göre daha serin çalışan ve hız aşırtma ile çıkılacak yüksek çalışma hızları için kartkı sağlayan soğutucu sayesinde kartın 1GHz'e çıkabildiği açıklandı. Referans tasarıma göre 18 derece daha serin ve %15.7 daha sessiz olduğu belirtilen MSI GeForce GTX 460 Hawk, sahip olduğu yüksek kaliteli komponentlerle de dikkat çekemyi başarıyor. Military Class konsepti altında hazırlanan ekran kartı, başta Hi-C Cap kullanımı olmak üzere, 7+1 fazlı güç tasarımı, APS adı verilen aktif faz yönetim sistemi, voltaj kontrol noktaları ve GPU ile birlikte bellek ve PLL voltajını değiştirebilme özellilkeriyle oldukça iddialı.

Sahip olduğu tüm bu özelliklere rağmen GeForce GTX Hawk'ın saat hızları yüksek tutulmamış ve keşfetme kısmı son kullanıcılara bırakılmış. Grafik işlem birimi 780MHz'de, paralel işlemcileri 1560MHz'de ve bellekleri de 3600MHz'de çalışan kart, kutudan çıktığı haliyle satılmakta olan pek çok GeForce GTX 460'dan daha yavaş olsa da MSI, kartın hava soğutma ile 1GHz'e çıkabilen sınıfında tek GeForce GTX 460 modeli olduğunu öne sürerek, bu konudaki iddiasını da sık sık gündeme taşıyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine, 336x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı 228 Avro seviyesinden ön-siparişe girmiş durumda.