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MSI, GeForce GTX 580 Lightning modelini sergiliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,2b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI, GeForce GTX 580 Lightning modelini sergiliyor
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MSI resmi açılışı yarın yapılacak CeBIT 2011 Fuarı kapsamında yüksek performanslı yeni ekran kartlarını katılımcıların beğenisine sunacak. Firmanın tanıtmayı planladığı yeni modellerden GeForce GTX 580 Lightning modelinin detayları gün ışığına çıktı. Hem soğutucu tasarımı hem de özel komponentleri sayesinde, referans tasarımlı GeForce GTX 580 ile kıyaslandığında çok az ortak noktaya sahip olan ekran kartı, yaklaşan GeForce GTX 590 lansmanı öncesinde MSI'ın en güçlü Nvidia çözümü olacak gibi görünüyor.

GF110 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 384-bit bellek veri yolu desteği, 512x paralel işlem birimi ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. 90mm çapında iki adet fana sahip Twin Frozr III soğutucusu ile yüksek soğutma performansı vaad eden ekran kartı, Military II serisi yüksek kaliteli komponentlere (Copper MOS gibi) sahip. Saat hızları hakkında şu an için net bir bilginin bulunmadığı MSI GeForce GTX 580 Lightning, Power4 mimarisini temel alıyor ve 16 fazlı güç tasarımıyla geliyor. GPU için üç ve bellekler için bir olmak üzere dört tane Proadlizer filtre kapasitör ile donatılan kart, Sıvı Azot ile rekor kırmak isteyenler için çift BIOS özelliğini de bünyesinde barındırıyor.

Afterburner yazılımı ile kullanıcıların GPU, paralel işlemci ve bellek saat hızlarını rahatça değiştirebildiği GeForce GTX 580 Lightning'in yakında sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.

MSI, GeForce GTX 580 Lightning modelini sergiliyor
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http://lab501.ro/stiri/cebit-2011-msi-n580gtx-lightning-isi-arata-fata Yorum Yaz
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Rainbow6 8 yıl
Bence intel bosuna destek vermiyo usb3,0 a bu thunderboltu yayacak ortaliga baksaniza firmalar bile ne kadar zaman gecti hala usb 30 urun yok ortada adam gibi bence inteli bekliyolar usb3.0 tarih olabilir biyle intel baskin olursa piyasada
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Batuist 8 yıl
çok kalite bir kart.. dış görünüşüne takılmamak lazım. sonuçta kasa içinde kalcak..
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Reddemon35 8 yıl
İlk resimdeki kartı sabitlemek için kullanılan vidalar ne öyle Yüzlerce dolarlık kartı sergileyen milyonlarca dolar değerindeki firmaya yakışmış mı o yav. Biz yapsak tefe çalıp oynar hergeleler. BAN
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haisak 8 yıl

Reddemon35

İlk resimdeki kartı sabitlemek için kullanılan vidalar ne öyle Yüzlerce dolarlık kartı sergileyen milyonlarca dolar değerindeki firmaya yakışmış mı o yav. Biz yapsak tefe çalıp oynar hergeleler. BAN

karta bakacaksın vidaya değil :D:D ama güzel yakalamıssın tebrik ederim
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barikat81 8 yıl
En azından cift slot kurulumana olanak tanıyor :D
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adilazimdegilx 8 yıl
Twin Frozr III
Bugün Asus DirectCU 580 konusunda bir arkadaşın dediği gibi

1'i de gördük
2'yi de gördük
3'ü de gördük
Bu gidişle 4'ü de görürüz.

Yalnız kart çirkin duruyor.
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dreamblue35 8 yıl

adilazimdegilx

Twin Frozr III
Bugün Asus DirectCU 580 konusunda bir arkadaşın dediği gibi

1'i de gördük
2'yi de gördük
3'ü de gördük
Bu gidişle 4'ü de görürüz.

Yalnız kart çirkin duruyor.


hiç önemli değil kasanın içinde duracak önemli olan performans ve soğutma; hawk modelini kullanıyorum ve gayet iyi soğuyor ayrıca diğer muadillerine göre gayet başarılı gtx 580 'nin de aynı çizgide ilerleyeceğine eminim
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