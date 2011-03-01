MSI, GeForce GTX 580 Lightning modelini sergiliyor

MSI resmi açılışı yarın yapılacak CeBIT 2011 Fuarı kapsamında yüksek performanslı yeni ekran kartlarını katılımcıların beğenisine sunacak. Firmanın tanıtmayı planladığı yeni modellerden GeForce GTX 580 Lightning modelinin detayları gün ışığına çıktı. Hem soğutucu tasarımı hem de özel komponentleri sayesinde, referans tasarımlı GeForce GTX 580 ile kıyaslandığında çok az ortak noktaya sahip olan ekran kartı, yaklaşan GeForce GTX 590 lansmanı öncesinde MSI'ın en güçlü Nvidia çözümü olacak gibi görünüyor.

GF110 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 384-bit bellek veri yolu desteği, 512x paralel işlem birimi ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. 90mm çapında iki adet fana sahip Twin Frozr III soğutucusu ile yüksek soğutma performansı vaad eden ekran kartı, Military II serisi yüksek kaliteli komponentlere (Copper MOS gibi) sahip. Saat hızları hakkında şu an için net bir bilginin bulunmadığı MSI GeForce GTX 580 Lightning, Power4 mimarisini temel alıyor ve 16 fazlı güç tasarımıyla geliyor. GPU için üç ve bellekler için bir olmak üzere dört tane Proadlizer filtre kapasitör ile donatılan kart, Sıvı Azot ile rekor kırmak isteyenler için çift BIOS özelliğini de bünyesinde barındırıyor.

Afterburner yazılımı ile kullanıcıların GPU, paralel işlemci ve bellek saat hızlarını rahatça değiştirebildiği GeForce GTX 580 Lightning'in yakında sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.

http://lab501.ro/stiri/cebit-2011-msi-n580gtx-lightning-isi-arata-fata