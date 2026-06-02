Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MSI'dan yapay zekalı mini canavar: EdgeMesa N AI+

    MSI, EdgeMesa N AI+ Mini PC modelini tanıttı. Nvidia RTX Spark mimarisine sahip bu masaüstü bilgisayar, yerel üretken yapay zeka, LLM geliştirme ve yüksek performanslı çıkarım için optimize edilmiş.

    Nvidia RTX Spark işlemcili MSI EdgeMesa N AI+ Mini PC tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    MSI, COMPUTEX 2026'da yeni mini PC modeli MSI EdgeMesa N AI+’ı duyurdu. Bu kompakt sistem, yeni nesil NVIDIA RTX Spark ile güçlendirilmiş olup, kişisel ajanları, gelişmiş içerik üretmeyi ve oyun oynamayı sıfırdan tasarlanmış yeni bir platformda birleştiriyor.

    MSI EdgeMesa N AI+ Mini PC özellikleri ile neler sunuyor?

    MSI EdgeMesa N AI+, yapay zeka iş yüklerini buluttan yerel masaüstüne taşımak için tasarlanmış. Yerel yapay zeka işleme ile sistem, düşük gecikme süresi, artırılmış veri gizliliği ve harici bulut altyapısına olan bağımlılığın önemli ölçüde azaltılması gibi profesyonel kullanıcılar için önemli sorunları çözüyor. MSI, sistemin Büyük Dil Modelleri (LLM'ler), üretken yapay zeka ve gerçek zamanlı çıkarım dahil olmak üzere kaynak yoğun görevleri kolaylıkla halletmek için optimize edildiğini iddia ediyor.

    • Performans: Yeni Nvidia RTX Spark platformu
    • Bağlantı: Ultra hızlı, düşük gecikmeli ağ bağlantısı için 10 GbE LAN bağlantı noktası
    • Ekran desteği: 1 adet HDMI ve 3 adet USB 20Gbps Type-C portu üzerinden dört adede kadar monitör desteği
    • Soğutma: Sürekli ağır yük altında sessiz ve kararlı çalışma için gelişmiş soğutmaya sahip kompakt kasa tasarımı

    Ham işlem gücünün ötesinde, MSI, EdgeMesa N AI+'ı özel sektörlere uyarlanabilir hale getiren yüksek hızlı bağlantı seçenekleriyle donatmış. MSI’a göre, robotik ve akıllı şehir altyapısından sağlık hizmetlerine ve finansal analize kadar, makine yapay zeka dağıtımı için sağlam bir yerel düğüm görevi görecek şekilde tasarlanmış.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mga balata arabadaki sigara kokusu nasıl giderilir buzdolabı alttan donduruculu mu üstten donduruculu mu ispirto nerede satılır diş taşı temizliği yaptiranlar yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro S Edge
    Reeder S19 Max Pro S Edge
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook P3405CVA-I516512G1D008
    Asus ExpertBook P3405CVA-I516512G1D008
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum