MSI'dan yapay zekalı mini canavar: EdgeMesa N AI+

Tam Boyutta Gör MSI, COMPUTEX 2026'da yeni mini PC modeli MSI EdgeMesa N AI+’ı duyurdu. Bu kompakt sistem, yeni nesil NVIDIA RTX Spark ile güçlendirilmiş olup, kişisel ajanları, gelişmiş içerik üretmeyi ve oyun oynamayı sıfırdan tasarlanmış yeni bir platformda birleştiriyor.

Nvidia, rakiplerinden 5 kat hızlı yapay zekasını tanıttı 22 sa. önce eklendi

MSI EdgeMesa N AI+ Mini PC özellikleri ile neler sunuyor?

MSI EdgeMesa N AI+, yapay zeka iş yüklerini buluttan yerel masaüstüne taşımak için tasarlanmış. Yerel yapay zeka işleme ile sistem, düşük gecikme süresi, artırılmış veri gizliliği ve harici bulut altyapısına olan bağımlılığın önemli ölçüde azaltılması gibi profesyonel kullanıcılar için önemli sorunları çözüyor. MSI, sistemin Büyük Dil Modelleri (LLM'ler), üretken yapay zeka ve gerçek zamanlı çıkarım dahil olmak üzere kaynak yoğun görevleri kolaylıkla halletmek için optimize edildiğini iddia ediyor.

Performans: Yeni Nvidia RTX Spark platformu

Bağlantı: Ultra hızlı, düşük gecikmeli ağ bağlantısı için 10 GbE LAN bağlantı noktası

bağlantı noktası Ekran desteği: 1 adet HDMI ve 3 adet USB 20Gbps Type-C portu üzerinden dört adede kadar monitör desteği

üzerinden dört adede kadar monitör desteği Soğutma: Sürekli ağır yük altında sessiz ve kararlı çalışma için gelişmiş soğutmaya sahip kompakt kasa tasarımı

Ham işlem gücünün ötesinde, MSI, EdgeMesa N AI+'ı özel sektörlere uyarlanabilir hale getiren yüksek hızlı bağlantı seçenekleriyle donatmış. MSI’a göre, robotik ve akıllı şehir altyapısından sağlık hizmetlerine ve finansal analize kadar, makine yapay zeka dağıtımı için sağlam bir yerel düğüm görevi görecek şekilde tasarlanmış.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Bilgisayar Haberleri

MSI EdgeMesa N AI+ Mini PC tanıtıldı: İşte özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: