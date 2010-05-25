MSI, Twin Frozr II soğutmalı GeForce GTX 400 modellerini hazırlıyor

Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, 1-5 Haziran tarihlerinde Tayavan'ın Taipei kentinde gerçekleştirilecek Computex 2010 fuarında, çok sayıda yeni ürün ve teknolojiyi tanıtmaya hazırlanıyor. Her kategoride yeni ürünler sergileyecek olan firmanın göstereceği donanımlar arasında, özel soğutmalı GeForce GTX 4xx modelleri de olacak.

Computex 2010 öncesinde Hollanda'da özel bir tanıtım etkinliği düzenleyen firma, GeForce GTX 465, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerinin Twin Frozr II soğutmalı özel versiyonlarını hazırladığını açıkladı. Lightning serisi altında konumlandırılması muhtemel görünen yeni kartların, özelleştirilmiş detaylarla yüksek soğutma performansı sunacakları bildirilmekte.

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelmeleri beklenen Twin Frozr II soğutmalı GeForce GTX 400 modelleri için gözler Computex 2010 fuarında olacak ve biz de fuarı sizler için yerinde takip edeceğiz.