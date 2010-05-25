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MSI, Twin Frozr II soğutmalı GeForce GTX 400 modellerini hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI, Twin Frozr II soğutmalı GeForce GTX 400 modellerini hazırlıyor
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MSI, Twin Frozr II soğutmalı GeForce GTX 400 modellerini hazırlıyor
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Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, 1-5 Haziran tarihlerinde Tayavan'ın Taipei kentinde gerçekleştirilecek Computex 2010 fuarında, çok sayıda yeni ürün ve teknolojiyi tanıtmaya hazırlanıyor. Her kategoride yeni ürünler sergileyecek olan firmanın göstereceği donanımlar arasında, özel soğutmalı GeForce GTX 4xx modelleri de olacak.

Computex 2010 öncesinde Hollanda'da özel bir tanıtım etkinliği düzenleyen firma, GeForce GTX 465, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerinin Twin Frozr II soğutmalı özel versiyonlarını hazırladığını açıkladı. Lightning serisi altında konumlandırılması muhtemel görünen yeni kartların, özelleştirilmiş detaylarla yüksek soğutma performansı sunacakları bildirilmekte.

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelmeleri beklenen Twin Frozr II soğutmalı GeForce GTX 400 modelleri için gözler Computex 2010 fuarında olacak ve biz de fuarı sizler için yerinde takip edeceğiz.


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UzmaN345 9 yıl
Isısı 80C altına düşmez yetersiz ocli olurmu bence olmaz zaten kartı çok zorlamışlar 5870 geride bırakabilmek için
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Man From Atlantis 9 yıl
5870 modeli sıcaklık problemi çekiyordu.. GTX480de ne yapacağını merak ediyorum..
bence şuana kadarki en iyi referans olmayan model, Galaxy'nin yaptığı..
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Batuist 9 yıl
msi'yın bu serisi gerçekten çok hoşuma gidiyor.. çok karizmatik bir duruşu var..
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Onurcan91 9 yıl
MSIin bu serisi gercekten cok güzel Frozr2..
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sendomi 9 yıl
artık birazda herkese hitap edecek daha ucuz modeller çıksa iyi olacak yoksa nvidia bu gidişle çok pazar payı kaybedecek
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CeFurkan 9 yıl
gtx 4xx serisinin cok sicak calismasindaki en onemli etkenlerden biri bence kartin dis yuzeyinin kasa icini ısıtmamak için plastik yapılmış olması

o yüzden yukardaki resimdede gözüktüğü gibi dış yüzeyi metal olan ve açıklık bulunan modellerde çok daha fazla serin çalışacağını düşünüyorum


keşke bence standart sogutuculu modellerdede dış yüzek metal olsaydı ve fan biraz daha büyük olsaydı
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Poyri 9 yıl
Valla bu sogutucu GTX480ne cok yakısır gelsede 1tane alsak
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