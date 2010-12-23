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MSI özel tasarımlı Radeon HD 6850 Cyclone Power Edition modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
23,6b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI özel tasarımlı Radeon HD 6850 Cyclone Power Edition modelini duyurdu
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MSI ilk detayları bir süre önce ortaya çıkan özel tasarımlı yeni ekran kartı Radeon HD 6850 Cyclone 1GD5 Power Edition'ı duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts Pro GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, sahip olduğu detaylarla dikkat çekecek gibi görünüyor. Firmanın Cyclone serisi ekran kartlarında gördüğümüz çift slot tasarımlı soğutucusunda 9cm çapında PWM kontrollü fana, Bakır ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip olan soğutucu, serin ve sessiz olmak üzere iki farklı kullanım profiliyle geliyor. Military Class serisi yüksek kaliteli komponentlerle donatılan ekran kartında Alüminyum çekirdekli katı kapasitörlere Super Ferrite boğumlara ve tantalum çekirdekli Hi-c kapasitörlere yr veriliyor.

Grafik işlem birimi 860MHz'de, bellekleri ise 4400MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 920x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör kurulumları içinse Eyefinity teknolojilerine destek sunan özel tasarım ekran kartı hız aşırtmacılar için gpu, bellek ve VDDCI voltaj ayarlarının değiştirilmesine ve bu sayede hız aşırtma ile 1020MHz gibi yüksek GPU hızlarına çıkılmasına olanak tanıyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan Radeon HD 6850 Cyclone Power Edition modelinin yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.

MSI özel tasarımlı Radeon HD 6850 Cyclone Power Edition modelini duyurdu
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MSI özel tasarımlı Radeon HD 6850 Cyclone Power Edition modelini duyurdu
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C|Rax 5 yıl
bu ekran kartını kullanıyorum yaklaşık 2 senedir falan tabi askerliği saymazsak okadar çok kullanmamış oluyorum onun dışında çok başarılı kart sıkıntı yaşamadım hiç :)
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artenis 8 yıl
dün Toxic aldım , cyclone olsa bunu tercıh ederdım.
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Inalough 8 yıl
cyclone modelinin çokta pahalı olacağını düşünmüyorum. fakat dolar uçuyor ona bi çare bulmak lazım önce
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Red 8 yıl
Soğutma sistemi gayet etkili ama görsel olarak bir türlü alışamadım şu "kabak çiçeği" gibi açılmış tasarıma :)
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ContEmpor4ry 8 yıl
Aynı sogutma GTX 460 ta vatan computerda satışta umarım buda ugrar :D
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ghost recon advanced 8 yıl
bu kartın fiatı bayağı tuzlu olur
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UzmaN345 8 yıl
çok iyi bir urun 860 mhz biraz daha oc yap 6870 olarak kullan hatta daha fazlasını yapar
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MxFxOx 8 yıl
Bu modeli bekledim ama çok geç çıkardılar.Asus yarışır bununla anca
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ulaire 8 yıl
bu kartın ülkemize geliş tarihi ve fiyatı ile ilgili tahmini olan parmak kaldırsın
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::Ashes:: 8 yıl
Haber için teşekkürler..

gerçekten güzel görünüyor Cf performansıda çok iyi zaten..

Gtx460 Talondaki gibi 1000mhz ve üstü görülecektir büyük ihtimalle..

biraz kendileri oc yapmış geri kalanda bizim üstümüze düşüyor:)

bu arada anakartlarına koymadıkları faz tasarımını bu ekran kartına koymuşlar helal olsun :)
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Zeytinbey 8 yıl
Yavaş yavaş özel soğutucu ürünler görünmeye başladı... Artık sıra hd 6900 serisi ve gtx 500 serisine gelmiştir...
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