MSI özel tasarımlı Radeon HD 6850 Cyclone Power Edition modelini duyurdu

MSI ilk detayları bir süre önce ortaya çıkan özel tasarımlı yeni ekran kartı Radeon HD 6850 Cyclone 1GD5 Power Edition'ı duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts Pro GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, sahip olduğu detaylarla dikkat çekecek gibi görünüyor. Firmanın Cyclone serisi ekran kartlarında gördüğümüz çift slot tasarımlı soğutucusunda 9cm çapında PWM kontrollü fana, Bakır ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip olan soğutucu, serin ve sessiz olmak üzere iki farklı kullanım profiliyle geliyor. Military Class serisi yüksek kaliteli komponentlerle donatılan ekran kartında Alüminyum çekirdekli katı kapasitörlere Super Ferrite boğumlara ve tantalum çekirdekli Hi-c kapasitörlere yr veriliyor.

Grafik işlem birimi 860MHz'de, bellekleri ise 4400MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 920x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör kurulumları içinse Eyefinity teknolojilerine destek sunan özel tasarım ekran kartı hız aşırtmacılar için gpu, bellek ve VDDCI voltaj ayarlarının değiştirilmesine ve bu sayede hız aşırtma ile 1020MHz gibi yüksek GPU hızlarına çıkılmasına olanak tanıyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan Radeon HD 6850 Cyclone Power Edition modelinin yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.