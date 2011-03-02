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MSI özel tasarımlı Radeon HD 6950 Twin Frozer III Power Edition modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI ilk detaylarını geçtiğimiz günlerde verdiğimiz özel tasarımlı Radeon HD 6950 Twin Frozr III Power Edition modelini yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. Referans tasarımlı Radeon HD 6950 modeli ile kıyaslandığında özelleştirilmiş detaylarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ekran kartı aynı zamanda fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunuluyor.

AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Cayman Pro GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 6+2 fazlı güç tasarımına, Military Class II serisi komponentlere, grafik işlemci, bellek ve VDDCI için yüksek voltaj desteği gibi hız aşırtma ve yüksek performans odaklı özelliklere sahip. Üçü 6mm kalınlığında, ikisi ise 8mm kalınlığında SuperPipe olmak üzere toplamda beş adet bakır ısı borusu na ve 80mm çapında iki adet PWM kontrollü fana sahip olan Twin Frozr III soğutucusunun, Twin Frozr II ile kıyaslandığında %20 daha fazla hava üfleyebildiği dolayısıyla daha yüksek soğutma performansı sağladığı belirtiliyor.

Referans tasarımlı Radeon HD 6950 ile kıyaslandığında 11 derece daha serin ve 13.9 dbA daha sessiz çalıştığı belirtilen ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 2GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 1408x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 5200MHz'de görev yapan Radeon HD 6950 Twin Frozr III Power Edition, çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu ekran kartı kurulumları içinse Eyefinity X teknolojisini destekliyor.

MSI tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Radeon HD 6950 Twin Frozr III Power Edition, yurt dışında 261 Avro seviyesindeki fiyatıyla ön-sipariş listelerine girmiş durumda.


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highgen 8 yıl
mod olmayan modeli sanırsam ??
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No Way Out 8 yıl
Çok güzel kart, 6950 twin force 2 alıp default PCB'den farkı olmayan karta +50 TL vereceğinize +65 TL veirip bunu alırsanız daha iyi.
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