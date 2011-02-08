MSI özelliştirimiş detaylarıyla öne çıkan Radeon HD 6870 Hawk modelini kullanıma sundu

MSI yüksek kaliteli komponentleri ve güçlü özellikleriyle dikkat çeken Radeon HD 6870 Hawk modelini resmi olarak duyurdu. Sahip olduğu grafik işlem birimi haricinde neredeyse hiç bir detayı referans modele benzemeyen Radeon HD 6870 Hawk, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts XT GPU'sundan güç alıyor.

Referans modelde kullanılan 4+1 fazlı güç tasarımı yerine 8+2 fazlı güç tasarımı ile donatılan ve bu açıdan hız aşırtma tutkunlarına göz kırpan ekran kartı, daha fazla gücün yanı sıra, stabiliteyi korumak adına Military II tasarımı altında Süper Ferit Boğum, Hi-c Cap ve katı kapasitörler ile donatılmış. APS yani Aktif Faz Kontrol sistemi ile yük durumuna bağlı olarak boşta bekleyen fazları otomatik olarak kapatabilen ekran kartı, profesyonel kullanıcılar için donanımsal voltaj okuma noktalarına da sahip.

Ekstrem hız aşırtma denemeleri için OCP yani Yüksek Akım Koruma özelliğini devre dışı bırakabilen MSI Radeon HD 6870 Hawk'a, Twin Frozr III soğutucusu eşlik ediyor. İkisi 8mm kalınlığında olmak üzere beş adet Bakır ısı borusuna ve 80mm çapında iki adet fana sahip soğutucu ile referans soğutucu tasarımına kıyasla çok daha serin ve 7dbA'ya kadar daha sessiz çalışan ekran kartı, ön tanımlı olarak gelen Performans ve Sessizlik modlarına geçiş anahtarına da sahip. Bu özellik sayesinde yoğun GPU gücü gerekmeyen uygulamalar yani örneğin internette gezerken veya döküman hazırlarken, kartın daha sessiz çalışması sağlanabiliyor.

1120x paralel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan MSI Radeon HD 6870 Hawk, 930MHz GPU ve 4200MHz bellek hızlarında görev yapıyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve çift mini-DisplayPort konnekötlerini kullanıyor ve Eyefinity teknolojisi ile çoklu monitör kullanımına da olanak tanıyor. MSI'ın iddialı özellikere sahip olan Radeon HD 6870 Hawk modeli, Avrupa'da 247 Avro civarındaki fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda.