MSI özelliştirimiş detaylarıyla öne çıkan Radeon HD 6870 Hawk modelini kullanıma sundu

MSI yüksek kaliteli komponentleri ve güçlü özellikleriyle dikkat çeken Radeon HD 6870 Hawk modelini resmi olarak duyurdu. Sahip olduğu grafik işlem birimi haricinde neredeyse hiç bir detayı referans modele benzemeyen Radeon HD 6870 Hawk, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts XT GPU'sundan güç alıyor.
Referans modelde kullanılan 4+1 fazlı güç tasarımı yerine 8+2 fazlı güç tasarımı ile donatılan ve bu açıdan hız aşırtma tutkunlarına göz kırpan ekran kartı, daha fazla gücün yanı sıra, stabiliteyi korumak adına Military II tasarımı altında Süper Ferit Boğum, Hi-c Cap ve katı kapasitörler ile donatılmış. APS yani Aktif Faz Kontrol sistemi ile yük durumuna bağlı olarak boşta bekleyen fazları otomatik olarak kapatabilen ekran kartı, profesyonel kullanıcılar için donanımsal voltaj okuma noktalarına da sahip.
Ekstrem hız aşırtma denemeleri için OCP yani Yüksek Akım Koruma özelliğini devre dışı bırakabilen MSI Radeon HD 6870 Hawk'a, Twin Frozr III soğutucusu eşlik ediyor. İkisi 8mm kalınlığında olmak üzere beş adet Bakır ısı borusuna ve 80mm çapında iki adet fana sahip soğutucu ile referans soğutucu tasarımına kıyasla çok daha serin ve 7dbA'ya kadar daha sessiz çalışan ekran kartı, ön tanımlı olarak gelen Performans ve Sessizlik modlarına geçiş anahtarına da sahip. Bu özellik sayesinde yoğun GPU gücü gerekmeyen uygulamalar yani örneğin internette gezerken veya döküman hazırlarken, kartın daha sessiz çalışması sağlanabiliyor.
1120x paralel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan MSI Radeon HD 6870 Hawk, 930MHz GPU ve 4200MHz bellek hızlarında görev yapıyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve çift mini-DisplayPort konnekötlerini kullanıyor ve Eyefinity teknolojisi ile çoklu monitör kullanımına da olanak tanıyor. MSI'ın iddialı özellikere sahip olan Radeon HD 6870 Hawk modeli, Avrupa'da 247 Avro civarındaki fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
285$+kdv
MSI R6870 Hawk 3DMark 05 ve 06 Dünya Rekorunu Kırdı
Sıvı azot soğutma ile grafik işlemci frekansını 1325 MHz’e çıkartan hız aşırtmacı HD 6870 grafik işlemcili ekran kartlarında MSI R6870 Hawk’ın dünyanın en hızlısı olduğunu da kanıtladı. Üstün kalite bileşenleri ve MSI’ın 25 yıllık mühendislik birikimi ile MSI R6870 Hawk, 3DMark 05’te P44563 ve 3D Mark 06’da P34471 puan alarak rakiplerinin hepsini geride bıraktı.
MSI'a özel teknolojiler ile birinci
Danimarkalı hız aşırtmacı THC “MSIR6870 Hawk 8+2 faz güç fazıyla çıkartarak hız aşırtma esnasında ihtiyaç duyulan muazzam akımı ekran kartına sunabiliyor. MSI’ın Afterburner yazılımı ise üçlü voltaj artırımı yaparken ekran kartına zarar verme riskini de ortadan kaldırıyor. Bu ikili sayesinde GPU/Hafıza ve VDDCI voltajlarını artırara dünya rekorunu kırmayı başardım” dedi.
MSI R6870 Hawk özel Propeller Blade fan teknolojisi ile hava akımını yüzde 20 artırıyor. Buna ek olarak 8+2 güç fazı referans tasarımla karşılaştırıldığında iki kat fazla güç sunuyor. Üçlü voltaj artırma teknolojisi, ve askeri sınıf bileşenleri ile MSI R6870 Hawk dünyanın en hızlı R6870 grafik çekirdekli ekran kartı.
Aşağıdaki linklerde dünya rekorlarını görebilirsiniz.
hwbot.org/...
hwbot.org/...
Deniyim bakıyım harbiden öyle mi oluyo
adamlar güzel tasarım yapmıslar bide sen dene bakalım gerçekcimi dedikleri ögrenelim