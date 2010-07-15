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MSI düşük profilli GeForce GT 220 modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI düşük profilli GeForce GT 220 modelini duyurdu
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GeForce GTX 460 Cyclone serisi dört yeni ekran kartını yakın zamanda lanse eden MSI, medya bilgisayarları için hazırladığı düşük güç profilli GeForce GT 220 modelini duyurdu. Kırmızı renkli baskılı devre üzerine aktif soğutma ile donatılan DirectX 10.1 destekli ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT216 GPU'sundan güç alıyor. 128-Bit bellek veri yolu desteğine ve 48x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, 512MB DDR3 bellek kapasitesiyle geliyor.

Grafik işlem birimi 625MHz, paralel işlemcileri 1360MHz ve bellekleri de 1960MHz'de görev yalan ekran kartının ısıl güç tasarımı ise 59 Watt olarak açıklandı. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteğine sahip olan düşük profilli yeni ekran kartı, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI ara birimlerini kullanıyor.MSI tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen GeForce GT 220'nin fiyatı ise açıklanmadı.

MSI düşük profilli GeForce GT 220 modelini duyurdu
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MSI düşük profilli GeForce GT 220 modelini duyurdu
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vidoko 9 yıl
ya hala gt220 diyorlar çıkartamadılar 4 serisinin alt modellerini ısla ısla üret ..
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Mr. Decent 9 yıl
Tam benlik bir kart,son detayda oynamak onun için bir şey ifade etmeyenler için. :)
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aspolat 9 yıl
fiyatını gerçekten merak ediyorum
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Swothra 9 yıl
DH Misafiri
7/15/2010 Saat: 4:46 PM
ne kadar da cabuk alışmısınız yüksek güç tüketen kaba kartlara... zamanında fansız bloksuz s3 ler vardı... tüketim cılgınlıgı... sektör. çok acı ve caresiz ...
sen sanki alışmadın mı kösnük :P
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mehmetgirgin 9 yıl
benim fx5500 daha şekil bundan iskelet gibi kart
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M@U 9 yıl
Ati'nin düşük seviye dx11 kartlarının 5 aydır piyasada olduğunu düşünürsek, MSI biraz geç kalmış gibi. Ama onlar da haklılar.
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DH Misafiri 9 yıl
ne kadar da cabuk alışmısınız yüksek güç tüketen kaba kartlara... zamanında fansız bloksuz s3 ler vardı... tüketim cılgınlıgı... sektör. çok acı ve caresiz ...
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Swothra 9 yıl
Kartın tipe bak sanki çinliler msi çakması yapmış ancak bu kadar benzetemiş gibi :D
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car_26 9 yıl
cici bir kart
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