MSI düşük profilli GeForce GT 220 modelini duyurdu

GeForce GTX 460 Cyclone serisi dört yeni ekran kartını yakın zamanda lanse eden MSI, medya bilgisayarları için hazırladığı düşük güç profilli GeForce GT 220 modelini duyurdu. Kırmızı renkli baskılı devre üzerine aktif soğutma ile donatılan DirectX 10.1 destekli ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT216 GPU'sundan güç alıyor. 128-Bit bellek veri yolu desteğine ve 48x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, 512MB DDR3 bellek kapasitesiyle geliyor.

Grafik işlem birimi 625MHz, paralel işlemcileri 1360MHz ve bellekleri de 1960MHz'de görev yalan ekran kartının ısıl güç tasarımı ise 59 Watt olarak açıklandı. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteğine sahip olan düşük profilli yeni ekran kartı, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI ara birimlerini kullanıyor.MSI tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen GeForce GT 220'nin fiyatı ise açıklanmadı.