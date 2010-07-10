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MSI oyuncu bilgisayarı GT660'ı kullanıma sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
19,4b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI oyuncu bilgisayarı GT660'ı kullanıma sunuyor
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MSI oyuncular için hazırladığı yeni dizüstü bilgisayar modeli GT660'ı satışa sunmaya hazırlanıyor. Yüksek performans segmenti için hazırlanan 16-inç boyutundaki yeni modeliyle iddialı olan MSI, bu iddiasını ürünü iki kere lanse ederek gözler önüne seriyor. Tasarımında spor otomobillerden ilham alınan GT660, Kırmızı renkli LED aydınlatmaları ile Alienware tarzı tasarım anlayışını takip ediyor ve günün her saatinde maksimum oyun keyfi sunmayı hedefliyor.

Intel platformunu temel alan ve dört çekirdekli Core i7-720QM işlemcisinden güç alan sistem 12GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor. Ekran kartı olarak Nvidia'nın en güçlü ikinci (GeForce GTX 480M'den sonra)mobil çözümü olan DirectX 10 destekli GeForce GTX 285M ile donatılan MSI GT660, iki adet sabit disk ile 1.2TB'a kadar depolama alanı sunabiliyor. Optik sürücü olarak DVD yazıcı veya Blu-ray sürücü ile alınabilen notebook, USB 3.0 desteğiyle de dikkat çekiyor.

Sahip olduğu diğer özellikler arasında Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1, çok formatlı kart okuyucusu, 1.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası, HDMI çıkışı ve 9 hücreli pil gibi detaylara yer verilen GT660, işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium veya Ultimate 64-Bit ile tercih edilebiliyor. Dynaudio ses teknolojisine ve  TDE+ (Turbo Drive Engine+) overclock özelliğine sahip olan GT660'ın yaygın satışına yakın zamanda başlanması bekleniyor.

MSI oyuncu bilgisayarı GT660'ı kullanıma sunuyor
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MSI oyuncu bilgisayarı GT660'ı kullanıma sunuyor
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DH Misafiri 8 yıl
bu laptop kaç yıl gider birde fan çok ses çıkarıomuş doğru mu
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castlemega 9 yıl
mk2kill aynen sana katılıyorum %100 doğru ayrica fiyatida yüksek olucaktir ve ekran karti fazlasiyla düşük ve verilen parayi haketmiyor maalesef :((
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Ussuz 9 yıl
Güzel bir laptop.Kasasıda şık...
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mk2kill 9 yıl
donanimhaberin mobile 5870 video incelmesinde de görüldügü gibi gtx285M den bu saatten sonra hayır gelmez. 5870M ya da gtx480m olmaliydi ekran karti. ayrıca bu ucube tasarıma "alienware tarzı" deyip de alienware kullanıcılarını güldürmeyelim.çinlilerin yaptıgı cakma lamborghinilere benzemiş bu.
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ensaronline 9 yıl
Özellikler iyi şıkta bişey olmuş. Test edilirse zevkle izleriz :D
Yoksa fiyatının el yakacağına eminim
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UzmaN345 9 yıl
Güzel ürün ama ekran kartı zayıf kalıyor 5870 veya GTX480 olabilirdi
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Tanarri 9 yıl
Darqer1* dediği gibi daha ne yapsınlar bencede gayet hoş özelikleride gayet güzel fakat gtx285m yerinde 5870m olabilirdi yinde başarılı olmuş toshibanın bi modeli vardı onu anımsattı bana
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BekirHan 9 yıl
Senin gibi düşünmüyorum. Şu andan sonra diğer tüm özellikleri ve dış görünüşü güzel olsada kullandığı GTX 285M' in hiçbir açılaması yok dediği gibi arkadaşın elden çıkarma politikası dışında. Yoksa MSI iyidir, cicidir güzel güzel anakartlarını yıllarca kullandık zamanında..
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Darqer1 9 yıl
Adamlar sade yapsa yaranamıyor,
Işıklı afilli yapsa yaranamıyor,
Marka eğer olumsuz bir imaj yaratmışsa kişide zaten güzelde olsa ürünü karalamak için elinden geleni yapıyor :)
Adamlar daha ne yapsın :)
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e j d e r 9 yıl
temamen eldeki gtx285m'leri elden çıkarmaya dönük bir ürüne benziyor
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mehmetgirgin 9 yıl
özellikleri çok güzelde kaç para olacak allah bilir
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