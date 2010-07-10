MSI oyuncu bilgisayarı GT660'ı kullanıma sunuyor

MSI oyuncular için hazırladığı yeni dizüstü bilgisayar modeli GT660'ı satışa sunmaya hazırlanıyor. Yüksek performans segmenti için hazırlanan 16-inç boyutundaki yeni modeliyle iddialı olan MSI, bu iddiasını ürünü iki kere lanse ederek gözler önüne seriyor. Tasarımında spor otomobillerden ilham alınan GT660, Kırmızı renkli LED aydınlatmaları ile Alienware tarzı tasarım anlayışını takip ediyor ve günün her saatinde maksimum oyun keyfi sunmayı hedefliyor.

Intel platformunu temel alan ve dört çekirdekli Core i7-720QM işlemcisinden güç alan sistem 12GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor. Ekran kartı olarak Nvidia'nın en güçlü ikinci (GeForce GTX 480M'den sonra)mobil çözümü olan DirectX 10 destekli GeForce GTX 285M ile donatılan MSI GT660, iki adet sabit disk ile 1.2TB'a kadar depolama alanı sunabiliyor. Optik sürücü olarak DVD yazıcı veya Blu-ray sürücü ile alınabilen notebook, USB 3.0 desteğiyle de dikkat çekiyor.

Sahip olduğu diğer özellikler arasında Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1, çok formatlı kart okuyucusu, 1.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası, HDMI çıkışı ve 9 hücreli pil gibi detaylara yer verilen GT660, işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium veya Ultimate 64-Bit ile tercih edilebiliyor. Dynaudio ses teknolojisine ve TDE+ (Turbo Drive Engine+) overclock özelliğine sahip olan GT660'ın yaygın satışına yakın zamanda başlanması bekleniyor.