MSI 2GB GDDR5 bellekli GTX 560 Ti Twin Frozr II ekran kartını duyurdu

MSI özel tasarımlı ekran kartlarına yeni bir model daha ekledi. Nvidia'nın GF114 grafik yongasını kullanan GeForce GTX 560 Ti tabanlı ekran kartı, Twin Frozr II soğutucusunu kullanıyor ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor.

İki tanesi 6mm iki tanesi de 8mm kalınlığında olmak üzere toplamda dört adet bakırı ısı borusu ile donatılan Twin Frozr II soğutucusuna 80mm çapında iki adet PWM kontrollü fan eşlik ediyor. Tantalum çekirdekli Hi-C kapasitörler, Super Ferit boğumlar ve tamamen katı kapasitör kullanımı gibi Military Class II tasarım özellikleriyle güçlendirilen ekran kartı, 384 CUDA çekirdeği ve 256-bit bellek veri yolu desteği ile geliyor.

Grafik işlem birimi 880MHz'de, paralel işlemcileri 1760MHz'de ve bellekleri de 4008MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı CUDA, PhysX, PureVideo HD ve 3DVision gibi teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve mini HDMI konnektörü ile donatılan N560GTX-Ti Twin Frozr II 2GD5 yurt dışında 240 Avro seviyesinden fiyat listelerine giriş yapmış durumda.