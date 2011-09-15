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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI 2GB GDDR5 bellekli GTX 560 Ti Twin Frozr II ekran kartını duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
19,5b
1
26
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI özel tasarımlı ekran kartlarına yeni bir model daha ekledi. Nvidia'nın GF114 grafik yongasını kullanan GeForce GTX 560 Ti tabanlı ekran kartı, Twin Frozr II soğutucusunu kullanıyor ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. 
İki tanesi 6mm iki tanesi de 8mm kalınlığında olmak üzere toplamda dört adet bakırı ısı borusu ile donatılan Twin Frozr II soğutucusuna 80mm çapında iki adet PWM kontrollü fan eşlik ediyor. Tantalum çekirdekli Hi-C kapasitörler, Super Ferit boğumlar ve tamamen katı kapasitör kullanımı gibi Military Class II tasarım özellikleriyle güçlendirilen ekran kartı, 384 CUDA çekirdeği ve 256-bit bellek veri yolu desteği ile geliyor. 
Grafik işlem birimi 880MHz'de, paralel işlemcileri 1760MHz'de ve bellekleri de 4008MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı CUDA, PhysX, PureVideo HD ve 3DVision gibi teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve mini HDMI konnektörü ile donatılan N560GTX-Ti Twin Frozr II 2GD5 yurt dışında 240 Avro seviyesinden fiyat listelerine giriş yapmış durumda. 

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BeylerBeyi35 8 yıl
6950yerine bunu alırdım belki ama daha satışa sunulmaz gibi
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MeGaDave06 8 yıl
TF 2 ile TF 3 Arasındaki soğutma farkının çok uç noktalarda olduğunu düşünmüyorum. TF 2 alanda çok iyi soğutuyor ve soğutmadan memnun, TF 3 alanda çok iyi soğutuyor ve soğutmadan memnun. Şimdi TF 2 ile TF 3 karşılaştırmasını yapmanın bi anlamı yok.

Sanki DirectCu II ile TF 2 yi karşılaştırır gibisiniz beyler.
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XavierPedro 8 yıl
@ultra_storm
Merak ediyorum şu forum üzerinden sinirlenirseniz ne olur ama açıkça ortaya matematik konmuş "Gerçi konuya atılan 9 mesajdan 5'i bir kişiye ait olduğuna göre, post kastığı belli. Geçiniz..." diye.
4 tane postu siz attıysanız üzerinize alınabilirsiniz.
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Zeytinbey 8 yıl
2 gb hafıza tek kartla 3 monitöre çıkış veren eyefinity teknolojisi kullanan amd kartlarda gerekli kabul edilebilir bir boyut, ama tek monitör kullanılacaksa 1 gb yetmeyeceği çok az oyun olacaktır... zaten nvidia surround için çift gpulu kart yada sli gerekiyor, 2 gb hafıza göz boyamadan öte bir şey değil, zamanında gtx 460'larda elde kalınca böyle 2gb'lık versiyonlar çıkarıp satmışlardı...
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ultra_storm 8 yıl
Riqimaru
Yahu harici olarak satılmayan soğutucu nasıl elde kalıyor anlamadım. 5000 tane GTX560 Ti yapacaksa MSI, 5000 tane de soğutucu yapar. Gerçi konuya atılan 9 mesajdan 5i bir kişiye ait olduğuna göre, post kastığı belli. Geçiniz... Konuya dönecek olursak, çoklu monitörler için bu kartla SLI yapılırsa 2GB belleğin hakkını verir diye düşünüyorum. 1920x1080 için getirisi olmaz.

Kim post kasıyor ? yazdığın kelimelere dikkat et adamı sinir etmeyin.
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bocekgrafik 8 yıl
Onun lafı banaydı, sana değil. Her çok mesaj yazan post mu kasmış oluyor acaba? Yazdıklarım içinde bir tane bile fuzuli içeriğe sahip olan olsa haklı olacaktı ama malesef öyle değil. Üye olduğumdan bu yana güne ortalama 4 tane bile düşmeyen mesaj sayımla post kasmış oluyormuşum. Dar fikirler, dar görüşler...
1 Yanıt Yanıtla
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Dovahkiin 8 yıl
Yahu harici olarak satılmayan soğutucu nasıl elde kalıyor anlamadım. 5000 tane GTX560 Ti yapacaksa MSI, 5000 tane de soğutucu yapar. Gerçi konuya atılan 9 mesajdan 5'i bir kişiye ait olduğuna göre, post kastığı belli. Geçiniz...

Konuya dönecek olursak, çoklu monitörler için bu kartla SLI yapılırsa 2GB belleğin hakkını verir diye düşünüyorum. 1920x1080 için getirisi olmaz.
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ultra_storm 8 yıl
bocekgrafik
Artış olmuyor. Sadece fazla belleğe ihtiyaç duyan oyunlarla, çoklu ekran kartı kullanımlarında işe yarıyor.

Mesela crysis 1 çok belleğe ihtiyaç duyuyor crysis 1 de fps artışı olurmu ?
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ultra_storm 8 yıl
2 Gb olunca kaç fps artıyor ?
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bocekgrafik 8 yıl
Artış olmuyor. Sadece fazla belleğe ihtiyaç duyan oyunlarla, çoklu ekran kartı kullanımlarında işe yarıyor.
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bocekgrafik 8 yıl
Bir de MSI eğer TFII ve TFIII soğutucularını ayrı olarak satsa, eminim ki peynir ekmek gibi gider.

Sonra da şöyle ekran kartlarına denk gelmeye başlarız: MSI TFII soğuculu Asus GTX 470, MSI TFIII soğutuculu Leadtek GTX 480, MSI TFIII soğutuculu Asus GTX 570, MSI TFIII soğutuculu Zotac GTX 580 AMP vs. vs...

Velhasıl bütün kartlar MSI diye başlıyormuş sonra
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mebrar 8 yıl

bocekgrafik

Bir de MSI eğer TFII ve TFIII soğutucularını ayrı olarak satsa, eminim ki peynir ekmek gibi gider.

Sonra da şöyle ekran kartlarına denk gelmeye başlarız: MSI TFII soğuculu Asus GTX 470, MSI TFIII soğutuculu Leadtek GTX 480, MSI TFIII soğutuculu Asus GTX 570, MSI TFIII soğutuculu Zotac GTX 580 AMP vs. vs...

Velhasıl bütün kartlar MSI diye başlıyormuş sonra



O zaman TF II'yi satamazlar ki.
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bocekgrafik 8 yıl
2 GB'nin gerekli veya gereksiz olduğu bir tarafa, neden bu kartı Twin Frozr III soğutucu ile çıkarmazlar ki?
Bence şundan: Ellerinde hâlâ satamadıkları TFII soğutucu vardı ve bunu da bu şekilde eritmeyi düşündüler. Allah bilir, 1 GB ile aynı fiyata satılır sırf bu sebepten. Fiyat politikasını eğer böyle belirlerse hem müşteri kârlı çıkar, hem de satıcı.
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yenerbalcı 8 yıl
1920x1080 çözünürlükte performans arttırmayacağından 2GB gereksiz

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