MSI 3GB bellekli GeForce GTX 580 Lightning Xtreme modelini hazırlıyor

Hem AMD hem de Nvidia cephesinde 28nm hazırlıkları sürdüğünden, yeni jenerasyon ekran kartlarının çıkacağı döneme kadar olan süreyi özel tasarımlı modellerle geçirmek isteyen üreticilerin hazırlıkları sürüyor. Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, özelleştirilmiş detaylarıyla dikkat çeken GeForce GTX 580 Lightning modelinin yeni bir versiyonunu hazırlıyor. GeForce GTX 580 Lightning Xtreme Edition olarak isimlendirilmesi beklenen ekran kartının Computex Fuarı'nda tanıtılması bekleniyor.

MSI'ın yeni modeliyle ilgili olarak üzerinde durulan en önemli güncelleme, arttırılan bellek kapasitesi. Nvidia'nın referans tasarımına sadık kalarak 1536MB GDDR5 bellekle gelen GeForce GTX 580 Lightning modelinden farklı olarak Xtreme Edition versiyonu iki katlık artış ile 3072MB GDDR5 bellekle gelecek. Arttırılan bellek kapasitesnin SLI konfigürasyonunda yapılacak çok monitörlü kurulumlarda, Metro 2033 ve Shogun 2 gibi oyunlar için yüksek çözünürlüklü kaplamalara olanak tanıması bekleniyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 512x paralel işlem birimine sahip olacak. Henüz MSI tarafından yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmamakla birlikte yeni modelin Twin Frozr III soğutucusunu kullanması beklenen kartın fabrika çıkışı hız arttırılmış saat hızlarıyla sunulması kuvvetle muhtemel görünüyor. Computex 2011 Fuarı'nda tanıtılması beklenen GeForce GTX 580 Lightning Xtreme Edition'ın çıkış tarihi ve fiyatı ise bilinmiyor.