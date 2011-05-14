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MSI 3GB bellekli GeForce GTX 580 Lightning Xtreme modelini hazırlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,8b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI 3GB bellekli GeForce GTX 580 Lightning Xtreme modelini hazırlıyor
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Hem AMD hem de Nvidia cephesinde 28nm hazırlıkları sürdüğünden, yeni jenerasyon ekran kartlarının çıkacağı döneme kadar olan süreyi özel tasarımlı modellerle geçirmek isteyen üreticilerin hazırlıkları sürüyor. Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, özelleştirilmiş detaylarıyla dikkat çeken GeForce GTX 580 Lightning modelinin yeni bir versiyonunu hazırlıyor. GeForce GTX 580 Lightning Xtreme Edition olarak isimlendirilmesi beklenen ekran kartının Computex Fuarı'nda tanıtılması bekleniyor.

MSI'ın yeni modeliyle ilgili olarak üzerinde durulan en önemli güncelleme, arttırılan bellek kapasitesi. Nvidia'nın referans tasarımına sadık kalarak 1536MB GDDR5 bellekle gelen GeForce GTX 580 Lightning modelinden farklı olarak Xtreme Edition versiyonu iki katlık artış ile 3072MB GDDR5 bellekle gelecek. Arttırılan bellek kapasitesnin SLI konfigürasyonunda yapılacak çok monitörlü kurulumlarda, Metro 2033 ve Shogun 2 gibi oyunlar için yüksek çözünürlüklü kaplamalara olanak tanıması bekleniyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 512x paralel işlem birimine sahip olacak. Henüz MSI tarafından yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmamakla birlikte yeni modelin Twin Frozr III soğutucusunu kullanması beklenen kartın fabrika çıkışı hız arttırılmış saat hızlarıyla sunulması kuvvetle muhtemel görünüyor. Computex 2011 Fuarı'nda tanıtılması beklenen GeForce GTX 580 Lightning Xtreme Edition'ın çıkış tarihi ve fiyatı ise bilinmiyor.

MSI 3GB bellekli GeForce GTX 580 Lightning Xtreme modelini hazırlıyor
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İstan34bul 8 yıl
Türkiyeye gelmesi 2ayı bulur.Lightning al kafan rahat olsun.Bu arada twin froz II ile III arasında kaliteli malzeme farkı var daha serin oc potansiyeli daha yüksek
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El Mukteda 8 yıl
tek kartla surround kurulamıyor nasılsa, 3GB'ın bir getirisi olmayacak, o yüzden lightning alın, beklemenize gerek yok.
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İstan34bul 8 yıl
Burda bi model vardı yok olmuş:s
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NomadCRY 8 yıl
TFII'den ne farkı var bu TFIII'ün.
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umutcanuygun 8 yıl
MSI'ın lighthing modelleri gerçekten şahane soğutucuları özellikle fakat abartmaya gerek yok. :)
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El Mukteda 8 yıl
bunu 900MHz çıkarsın bari.
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alpa07 8 yıl
güzel ama alınmaz
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İstan34bul 8 yıl
Normal GTX 580 Lightning in arkasındada siyah sogutucu plaka varmı (Backplate)
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Boragungoren 8 yıl
Üstündeki 3 tane giriş nedir acaba?
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