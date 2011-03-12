MSI, Accelero Xtreme Plus soğutuculu Radeon HD 6950 modelini kullanıma sunuyor

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden MSI, özel tasarımlı ekran kartlarına yeni bir model daha ekliyor. Firmanın yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 6950 tabanlı yeni çözüm, Twin Frozr III soğutuculu modellerden farklı olarak Arctic Cooling firmasının üç fanlı Accelero Xtreme Plus soğutucusunu kullanıyor.

AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Cayman Pro GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 2GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 1408x paralel işlem birimine sahip. MSI kartın saat hızlarıyla ilgili olarak henüz bir açıklama yapmazken, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelebileceği belirtiliyor. Katı kapasitörlerle donatılan ekran kartının, sahip olduğu soğutucu sayesinde yüksek saat hızlarına göz kırptığı da dikkat çekilen detaylar arasında yer alıyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör dizilimleri içinse Eyefinity teknolojilerine destek sunan kart, görüntü aktarımı için çift DVI, çift Mini DisplayPort ve HDMI konnektörleriyle geliyor. Güçlü soğutucusuyla sınıfının iddialı modellerinden birisi olacak Radeon HD 6950 tabanlı yeni modeli için henüz fiyat bilgisi bulunmuyor.