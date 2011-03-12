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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI, Accelero Xtreme Plus soğutuculu Radeon HD 6950 modelini kullanıma sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,5b
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10
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden MSI, özel tasarımlı ekran kartlarına yeni bir model daha ekliyor. Firmanın yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 6950 tabanlı yeni çözüm, Twin Frozr III soğutuculu modellerden farklı olarak Arctic Cooling firmasının üç fanlı Accelero Xtreme Plus soğutucusunu kullanıyor.

AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Cayman Pro GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 2GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 1408x paralel işlem birimine sahip. MSI kartın saat hızlarıyla ilgili olarak henüz bir açıklama yapmazken, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelebileceği belirtiliyor. Katı kapasitörlerle donatılan ekran kartının, sahip olduğu soğutucu sayesinde yüksek saat hızlarına göz kırptığı da dikkat çekilen detaylar arasında yer alıyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör dizilimleri içinse Eyefinity teknolojilerine destek sunan kart, görüntü aktarımı için çift DVI, çift Mini DisplayPort ve HDMI konnektörleriyle geliyor. Güçlü soğutucusuyla sınıfının iddialı modellerinden birisi olacak Radeon HD 6950 tabanlı yeni modeli için henüz fiyat bilgisi bulunmuyor.


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DH Misafiri 8 yıl
bu ne frın mı soğutuyoruz
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LEON-X 8 yıl
Çift fan yeterli olurdu bu kart için
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DH Misafiri 8 yıl
HiqhWoltage alıntı:Bu kart için bu soğutmayı gereksiz görüyorum. Daha çok ısınan bir kart için koysalardı bu soğutucuyu misal hd6990 gibi daha çok ses getirirdi.
HD 6990 zaten pahalı bide bu soğutucuyla iyice uçuk bi fiyat olurdu. Ancak sınırlı sayıda uretimle olabilir.(Örn. Sapphire HD5970 toxic)
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bayden_s 8 yıl
Ben mi yanlış görüyorum yoksa karttan 2-3 cm büyük mü soğutma hayır kart zaten büyük bi kart millet neresine sokucak kasanın anlaşılır gibi değil nereye gidiyo bu ekran kartları yakında ekran kartları için de kasanın dışına dock station yaparlar heralde :D
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cybernoid 8 yıl
Şu soğutucunun aynısı sanırım.

arctic.ac/...
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dreamblue35 8 yıl
aynı soğutucuyu sparkle firması kullanmıştı acaba neden msı çizgisinden dışarı çıktı merak ettim
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ThE LoSt 8 yıl
Kartın pcb boyu soğutucuya göre kısa kalmış.
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No Way Out 8 yıl
Bu soğutucunun perfermansı inanılmaz yüksek, 1000mhz 5970'i max 59 derecede tutabiliyordu. Üstelik aşırı sessizdi, fakat böyle soğutucu koyuyorsun fakat MC kullanmıyorsan gidip bu karta +100 TL vermem.
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