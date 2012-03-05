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MSI GT780 GX modeli hakkında bazı bilgiler internete sızdı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,1b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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MSI firmasının oyunculara sunduğu ve sınırlı sayıda üretim yapılan oyuncu dizüstü bilgisayarı GT780DXR modelinin yeni versiyonu olan GT780 GX modeli ile ilgili bazı bilgiler internete sızdı.

Modelle ilgili MSI firmasından bugüne kadar herhangi bir doğrulama gelmedi. Notebook Italia sitesi tarafından sızdırılan bilgilere göre 17.3 inçlik diagonal LCD ekran 1600 x 900 çözünürlük sunuyor. Opsiyonel olarak ekran için 1920 x 1080 çözünürlüğe sahip başka bir versiyon da sunuluyor. Modelin ölçüleri 428 x 288 x 55 mm ve ağırlığı 3.85kg.

Modelde işlemci olarak 4 çekirdekli Intel Core i7 Extreme Edition 2920XM kullanılmış. Standart versiyonda 3.5GHz hızında çalışan bu işlemci farklı bir versiyonda Turbo Mode ile 4.16GHz hızına kadar çıkabiliyor. İşlemcinin yanında Cooler Boost adında bir soğutucu sistemi bulunuyor. Normalden yüksek hızda dönen fan, aynı frekansta 10 derece daha az ısıyı garanti ediyor.

Modelde kullanılan bellek miktarı 16GB. Ekran kartı olarak ise 3GB GDDR5 video belleğine sahip NVIDIA GeForce GTX570M çözümü kullanılıyor. Depolama için ise 7200 devir/dakika dönüş hızına sahip iki adet 750GB'lik hard disk RAID 0 ile bağlanmış. Arka aydınlatmalı SteelSeries klavye, THX TruStudioPRO standardı sunan Dynaudio hoparlörler, USB 3.0, eSATA, HDMI, VGA, Gigabit Ethernet LAN, WiFi, Bluetooth, DVD/Blu-ray sürücü ve 9 hücreli batarya modelin diğer özellikleri.

MSI GT780GX modelinin fiyat ve çıkış tarihi hakkında bilgi yok.

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HggR 7 yıl
hayırlı olsun :))
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antibiyotik91 7 yıl
ekran kartı yönünde eksik kalmış gerisine diyecek yok bence
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E_Aydin35 7 yıl
Ne denirki dört dörtlük olmuş doğrusu bir fiyatı eksik insanların akıl sağlığı için fiyatı şimdiden söylememeleri iyi olmuş, tam bir oyunucu laptopu..:)
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MrsCraix 7 yıl
alienwarelesiyor mu :)) m18 %1 etmez bu adamlar sli , crossfire koyuyor leptoplara dokunmatik klavyeler ve hala yenı cıkan modeller razer, alienware rakip olacak bir şekilde gelmiyor cok garip gtx 570 nedir ? allah aşkına kepler yeni nesil nvdia kartları bile geliyor gtx 580 bile koymamıslar bir oyun leptopuna sonra gelipte bunu alienware razer ile karşılastırabiliyorsun alienware yeni nesil leptopları hakkında konusmak bile istemiyorum görüyorum ki cogu firma daha alienware gelebildiği yere kadar gelememiş ki gelişmeside uzun sürecek gibi gtx 570 başladıklarına gore...
1 Yanıt Yanıtla
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boztepe61 7 yıl
valla nasıl bir sızıntıdır bu anlamadım. rusyada bile i7 2670QM gtx580 li modelleri satışa çıktı. yeni modellerinde illaki 580li ekran kartı olan seçenekler konulacaktır.

birde alienware ile MSİ'ları karşılaştırmadan önce fiyatlarına bi bakmak gerek. kalite donanım olarak dell geçebilir ama fiyat performans olarak msi öne geçer.
aynı özelliklerde dell 1.5kg ağır aynı zamanda 1000-1500 lirada pahalıdır.
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Drakoid 7 yıl MrsCraix
MrsCraix
alienwarelesiyor mu :)) m18 %1 etmez bu adamlar sli , crossfire koyuyor leptoplara dokunmatik klavyeler ve hala yenı cıkan modeller razer, alienware rakip olacak bir şekilde gelmiyor cok garip gtx 570 nedir ? allah aşkına kepler yeni nesil nvdia kartları bile geliyor gtx 580 bile koymamıslar bir oyun leptopuna sonra gelipte bunu alienware razer ile karşılastırabiliyorsun alienware yeni nesil leptopları hakkında konusmak bile istemiyorum görüyorum ki cogu firma daha alienware gelebildiği yere kadar gelememiş ki gelişmeside uzun sürecek gibi gtx 570 başladıklarına gore...

Gt 783dxr var zaten gtx 580m'li


Fiyatina %33 zam yapsa tam alienwarelesir degil mi?


Bir de razer demissin razer oyuncu bilgisayarina gt555m koyuyor.
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bilalMW 7 yıl
hdd lerden biri ssd olsa ekran da led olsaymış tam olacakmış.
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Drakoid 7 yıl
nasıl ya? gtx 670m ve ivy bridge olmalıydı. Haberin doğruluğu süpheli
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createemir 7 yıl
Ekran niye LED değil ?
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artenis 7 yıl
Çıkmadan eskimiş ;)
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mebrar 7 yıl
Gereksiz
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Cremiesto 7 yıl
Türkiye'de zengin değilsin aşırı çok lükse kaçıyor bu model bu forumda oylama yapılsa bunu mu istersiniz yoksa o fiyata kendi masaüstü bilgisayarınızı mı toplamak istersiniz diye %90 bence masaüstü der. Çok güzel ama ülkemiz için hem kur hem gelir açısından pahalı cihaz olur. Alanlara saygı duyarım.
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kenan_0 7 yıl
kafadan 5binlira kimse alamaz. 2bin lira yapında alalım ;)
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söny 7 yıl
Monsterıma bakıyorumda kaba geliyor artık oysaki geçen sene 7bin lira saymıştım
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