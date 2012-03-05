MSI GT780 GX modeli hakkında bazı bilgiler internete sızdı

MSI firmasının oyunculara sunduğu ve sınırlı sayıda üretim yapılan oyuncu dizüstü bilgisayarı GT780DXR modelinin yeni versiyonu olan GT780 GX modeli ile ilgili bazı bilgiler internete sızdı.





Modelle ilgili MSI firmasından bugüne kadar herhangi bir doğrulama gelmedi. Notebook Italia sitesi tarafından sızdırılan bilgilere göre 17.3 inçlik diagonal LCD ekran 1600 x 900 çözünürlük sunuyor. Opsiyonel olarak ekran için 1920 x 1080 çözünürlüğe sahip başka bir versiyon da sunuluyor. Modelin ölçüleri 428 x 288 x 55 mm ve ağırlığı 3.85kg.





Modelde işlemci olarak 4 çekirdekli Intel Core i7 Extreme Edition 2920XM kullanılmış. Standart versiyonda 3.5GHz hızında çalışan bu işlemci farklı bir versiyonda Turbo Mode ile 4.16GHz hızına kadar çıkabiliyor. İşlemcinin yanında Cooler Boost adında bir soğutucu sistemi bulunuyor. Normalden yüksek hızda dönen fan, aynı frekansta 10 derece daha az ısıyı garanti ediyor.





Modelde kullanılan bellek miktarı 16GB. Ekran kartı olarak ise 3GB GDDR5 video belleğine sahip NVIDIA GeForce GTX570M çözümü kullanılıyor. Depolama için ise 7200 devir/dakika dönüş hızına sahip iki adet 750GB'lik hard disk RAID 0 ile bağlanmış. Arka aydınlatmalı SteelSeries klavye, THX TruStudioPRO standardı sunan Dynaudio hoparlörler, USB 3.0, eSATA, HDMI, VGA, Gigabit Ethernet LAN, WiFi, Bluetooth, DVD/Blu-ray sürücü ve 9 hücreli batarya modelin diğer özellikleri.





MSI GT780GX modelinin fiyat ve çıkış tarihi hakkında bilgi yok.