MSI GeForce GTX 560 Ti Hawk, 3DMark 11'de yeni dünya rekorunun sahibi oldu

MSI'ın yüksek kaliteli komponentleri ve özel tasarımlı soğutucusu ile dikkat çeken ekran kartlarından GeForce GTX 560 Ti Hawk, 3DMark 11 testinde dünya rekoru kırdı. Massman kod adlı ünlü hız aşırtma profesyoneli tarafından gerçekleştirilen çalışmada, "ekstrem" koşullar altında çalıştırılan GeForce GTX 560 Ti Hawk, 3DMark 11 Performance testinden 7611 puan alarak bu alandaki en yüksek skora imza attı ve Futuremark'ın resmi sıralamasında adını zirveye yazdırmayı başardı.
Dünya rekoru kıran Massman bu sonuca GPU hızını 1500MHz'e çıkarttığı ve LN2 yani Sıvı Azot ile soğuttuğu GeForce GTX 560 Ti Hawk'ı kullanarak ulaştı. -135 derecede gerçekleştirilen testlere, Intel'in en hızlı 6 çekirdekli işlemcisi olan ve 4400MHz'e hız aşırtılan Core i7 990X, Gigabyte'ın hız aşırtma odaklı anakartı X58A-OC ve A-Data'nın XPG serisi 800MHz hızındaki DDR3 bellek modülü eşlik ettik. Yeni dünya rekorunun detaylarına ulaşmak için; http://hwbot.org/forum/showthread.php?p=114807.
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her oynu çalıştırır bir bilgisayaracı olarak baya güzel bir bilgisayar yaptım
3d mark lar yüksek çıktı akadaşlar bellek ve cup hızları öneli dir. arkadaşlar sonuçta baya güzel bir kart herkze tafsiye ederim..
kendinize iyi bakın saygılar :)
?MSI GTX560 tİ Hawk Stoklarda(321$+kdv)
adamlarına amacı "bakın ne kadar iyi kart tasarlamışız ki, 1500 mhz de çalıştırılabiliniyor" demek...
referans tasarım-azot soğutma 1500 mhz yapar mı? sanmam.. 1300 yapar veya daha fazlasını ama 1500 yapacağını sanmam
öyle olsaydı referans tasarıma sahip herhangi bir marka "bakın 1500 mhz yaptık, test sonuçlar"
Msi in kullandığım ekran kartları gerçekten kaliteli idi...
bugüne kadar sadece Palit ekran kartlarında ve Zotac GTS 250 sini elime aldığımda sanki elimde dahi bozulacak hissi yaşamıştım.. Zaten o Zotac ın Plastik kalitesi İğrenç idi...
Palit lerin devre elemanları, daha iyi markaların yanında el ile lehimlenmiş hissi veriyordu :)
adamlar asmış artık normal pc kullanıcısı degil bunlar.
bilginiz olsun diye söylüyorum.drr3 800 mhz den başlar, 1066 mhz , 1333 mhz vs. gider.başlangıcı 800 mhz dir.fakat bu testte kullanılan ddr3 1600 mhz lik bir ram dir.
reklam bunlar reklam siz uyuyun.