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MSI GeForce GTX 560 Ti Hawk, 3DMark 11'de yeni dünya rekorunun sahibi oldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI GeForce GTX 560 Ti Hawk, 3DMark 11'de yeni dünya rekorunun sahibi oldu
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MSI'ın yüksek kaliteli komponentleri ve özel tasarımlı soğutucusu ile dikkat çeken ekran kartlarından GeForce GTX 560 Ti Hawk, 3DMark 11 testinde dünya rekoru kırdı. Massman kod adlı ünlü hız aşırtma profesyoneli tarafından gerçekleştirilen çalışmada, "ekstrem" koşullar altında çalıştırılan GeForce GTX 560 Ti Hawk, 3DMark 11 Performance testinden 7611 puan alarak bu alandaki en yüksek skora imza attı ve Futuremark'ın resmi sıralamasında adını zirveye yazdırmayı başardı.

Dünya rekoru kıran Massman bu sonuca GPU hızını 1500MHz'e çıkarttığı ve LN2 yani Sıvı Azot ile soğuttuğu GeForce GTX 560 Ti Hawk'ı kullanarak ulaştı. -135 derecede gerçekleştirilen testlere, Intel'in en hızlı 6 çekirdekli işlemcisi olan ve 4400MHz'e hız aşırtılan Core i7 990X, Gigabyte'ın hız aşırtma odaklı anakartı X58A-OC ve A-Data'nın XPG serisi 800MHz hızındaki DDR3 bellek modülü eşlik ettik. Yeni dünya rekorunun detaylarına ulaşmak için; http://hwbot.org/forum/showthread.php?p=114807.

MSI GeForce GTX 560 Ti Hawk, 3DMark 11'de yeni dünya rekorunun sahibi oldu
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ikdemrici 7 yıl
Arkadaşlar aynı ekran katı bende var çok memnun oyunlar da hiç bir takıtı yok
her oynu çalıştırır bir bilgisayaracı olarak baya güzel bir bilgisayar yaptım
3d mark lar yüksek çıktı akadaşlar bellek ve cup hızları öneli dir. arkadaşlar sonuçta baya güzel bir kart herkze tafsiye ederim..
kendinize iyi bakın saygılar :)
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bthunv 7 yıl
kart vatan dahil bi çok yerde var
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azk 8 yıl
teknofiyat.com/...
?MSI GTX560 tİ Hawk Stoklarda(321$+kdv)
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ironblood19 8 yıl
çoğu arkadaş demiş "ee bu hızda kullanacak kimse yok ki" gibisinde... tabii ki yok!
adamlarına amacı "bakın ne kadar iyi kart tasarlamışız ki, 1500 mhz de çalıştırılabiliniyor" demek...
referans tasarım-azot soğutma 1500 mhz yapar mı? sanmam.. 1300 yapar veya daha fazlasını ama 1500 yapacağını sanmam
öyle olsaydı referans tasarıma sahip herhangi bir marka "bakın 1500 mhz yaptık, test sonuçlar"
Msi in kullandığım ekran kartları gerçekten kaliteli idi...
bugüne kadar sadece Palit ekran kartlarında ve Zotac GTS 250 sini elime aldığımda sanki elimde dahi bozulacak hissi yaşamıştım.. Zaten o Zotac ın Plastik kalitesi İğrenç idi...
Palit lerin devre elemanları, daha iyi markaların yanında el ile lehimlenmiş hissi veriyordu :)
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connect1979 8 yıl
Hey maşallah tosun tosun...
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milyondabir 8 yıl
bende 2 tane cros icin msı aldım ama bunlar bizi asar normal oc bile yapamıyoruz. 2 tane rasgele yapalım derken kart bozduk artık cekiniyorum.
adamlar asmış artık normal pc kullanıcısı degil bunlar.
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MRYGZ 8 yıl
Bu Kart Hala Neden Türkiye ' de Yok MSI Turkiye de mi iş yok yoksa Dağıtıcı Şirketlerde mi ? Yurtdısında Normal Tİ İLE Tİ HAWK Modeli arasında bildiğim kadarıyla ortalama 30 $ Fark var...
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ogkasa 8 yıl
yanlış yazmışlar orda 800 gözüküyo ama 1600 de çalışıo iki katı
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NecroCyber-777 8 yıl
800 mhz nasıl oluyor ya bu anakart x58 800 mhz olması için ramlerin ddr2 olması lazım yazım hatası olmuş ya da 800*2= 1600 mhzde calışıyor ramler heralde
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aterikasedi 8 yıl
kart uçmuş resmen
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Abazzers 8 yıl NecroCyber-777
NECROCYBER

800 mhz nasıl oluyor ya bu anakart x58 800 mhz olması için ramlerin ddr2 olması lazım yazım hatası olmuş ya da 800*2= 1600 mhzde calışıyor ramler heralde


bilginiz olsun diye söylüyorum.drr3 800 mhz den başlar, 1066 mhz , 1333 mhz vs. gider.başlangıcı 800 mhz dir.fakat bu testte kullanılan ddr3 1600 mhz lik bir ram dir.
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sadtneverdie 8 yıl
alpa07
eee ne oldu yani başınız göğe mi erdi :D :D :D :D

reklam bunlar reklam siz uyuyun.
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alpa07 8 yıl
eee ne oldu yani başınız göğe mi erdi :D :D :D :D
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Thailano 8 yıl
1500Mhz way way way ekran kartına bak :))
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Mckhan 8 yıl
tek kart en iyi gtx560 ti rekoru 1500 1350 ile gelmiş
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