MSI GeForce GTX 560 Ti Hawk, 3DMark 11'de yeni dünya rekorunun sahibi oldu

MSI'ın yüksek kaliteli komponentleri ve özel tasarımlı soğutucusu ile dikkat çeken ekran kartlarından GeForce GTX 560 Ti Hawk, 3DMark 11 testinde dünya rekoru kırdı. Massman kod adlı ünlü hız aşırtma profesyoneli tarafından gerçekleştirilen çalışmada, "ekstrem" koşullar altında çalıştırılan GeForce GTX 560 Ti Hawk, 3DMark 11 Performance testinden 7611 puan alarak bu alandaki en yüksek skora imza attı ve Futuremark'ın resmi sıralamasında adını zirveye yazdırmayı başardı.

Dünya rekoru kıran Massman bu sonuca GPU hızını 1500MHz'e çıkarttığı ve LN2 yani Sıvı Azot ile soğuttuğu GeForce GTX 560 Ti Hawk'ı kullanarak ulaştı. -135 derecede gerçekleştirilen testlere, Intel'in en hızlı 6 çekirdekli işlemcisi olan ve 4400MHz'e hız aşırtılan Core i7 990X, Gigabyte'ın hız aşırtma odaklı anakartı X58A-OC ve A-Data'nın XPG serisi 800MHz hızındaki DDR3 bellek modülü eşlik ettik. Yeni dünya rekorunun detaylarına ulaşmak için; http://hwbot.org/forum/showthread.php?p=114807.