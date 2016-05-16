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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI X99A GAMING Pro Carbon anakart duyuruldu

Intel’in Broadwell-E işlemcilerinin piyasaya çıkışının arefesinde, üreticiler de daha modern anakart versiyonlarıyla raflardaki yerini almaya başladı. MSI bunlardan birisi.
3 yıl
5,8b
1
17
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel’in Broadwell-E işlemcilerinin piyasaya çıkış tarihi merakla beklenirken, üreticiler de daha modern anakart versiyonlarıyla tüketicilerin dikkatini çekmeye çalışıyor. MSI X99A GAMING Pro Carbon anakart bunlardan birisi.

Intel Broadwell-E işlemciler aslında X99 çipsetli mevcut anakartlar tarafından desteklenebilecek ancak üreticiler, fırsattan istifade daha modern ve elden geçirilmiş anakart modelleri tasarlamaktan geri durmuyor. Asus da kısa süre önce 4 yeni X99 çipsetli anakart modeli tanıtmıştı.

Ayrıca Bkz. "Yeni SLI köprüleri sadece iki karta izin veriyor"

Adından da anlaşılacağı üzere, MSI bu seri anakartlarda karbon fiber ile güçlendirilmiş polimer malzeme kullanıyor ve dayanıklılığı artırıyor. Ayrıca anakartın derin siyah renkleri, kontrol edilebilir Mystic Light adındaki LED aydınlatma ile daha sofistike hale geliyor.

LGA 2011-3 soket üzerinden Broadwell-E tabanlı işlemcilere destek veren anakart, 4 adet PCI-E 3.0 x16 Steel Armour ile grafik desteği sunarken, 3 yollu Nvidia SLI veya AMD Crossfire imkanı da sağlıyor. Bellek için ise 8 adede kadar DDR4 DIMM Steel Armour slotu mevcut. 4 kanallı sistem, hız aşırtma ile 3433MHz üzerine çıkabiliyor.

Genişleme yuvaları olarak 2 adet PCI-e x1, 1 adet Turbo M.2, 1 adet Turbo U.2, 1 adet SATA M.2, 6 adet SATA 6Gbps, USB 3.1, USB 3.1 Type-C, USB 3.0, USB 3.0 Type-C şeklinde pek çok seçenek mevcut. Nahimic Audio ve Audio Boost 3 ses teknolojileri ile desteklenen anakart, Intel I218-V Gb LAN bağlantısı sunuyor. Anakart, 330$ fiyat etiketine sahip. 

 

http://hexus.net/tech/news/mainboard/92810-msi-x99a-gaming-pro-carbon-motherboard-announced/ Yorum Yaz
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_Dominic_Toretto_ 3 yıl en beğenilen
güçlendirilmiş polimer malzeme kullanıyor ve dayanıklılığı artırıyor


Araba falan mı çekiyorlar kartlarla
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darkexecuter 3 yıl
Pavyon gibi Maaşallah, ışıl ışıl, cıvıl cıvıl, kımıl kımıl :))
Yanıtla +9
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mementopolis 3 yıl
darkexecuter
Pavyon gibi Maaşallah, ışıl ışıl, cıvıl cıvıl, kımıl kımıl :))

Pavyon Edition :D
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mdxceed 3 yıl
Bu Nahimic Audio ne oluyor, yeniyor mu? Benim anakart da var bundan ne işe yaradığını bilmiyorum.
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hata_I 3 yıl
carbonsuz versiyonu daha guzel sanki. 6960x ile mukemmel bir ikili olacak ama fiyatlari sagolsun anca resimlere bakiyoruz.

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krmkng88888 3 yıl
Hiçbir anakart kullanılan işlemciden fazla etmez. 500 e işlemci aldıysam anakart 400 ü geçmemiştir. Buda biraz fazla olmuş gibi, son yıllarda çıtayı çok yükselttiler ama bizim maaşlar o kadar değişmed
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DH Misafiri 3 yıl
Karabük Üni'ye benzemiş
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idombayci 3 yıl
süslü,püslü şeylerin arkasında hep bi üçkağıtçılık çıkar. İnşallah bunlar böyle değildir.Işıkla renklendireceklerine birimleri renklendirselerya
Sanki çöp poşeti gibi kart siyah,slotlar siyah,soğutucular siyah, ışııda siyah yapsınlar o zaman
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Master_Evil 3 yıl
pencereli kasa için ideal olmuş
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AC_Hawker 3 yıl
Çok agresif ohyş
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DjarumBlack- 3 yıl
çin keranesi gibi şuna bak c4 mü c5 mi bu

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Maxwell1 3 yıl
Pavyon Edition.
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T A R I K 3 yıl
Hazır dolarda 3 liraya yaklaşmışken 2500 liradan satarlar türkiyede
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zippyengin 3 yıl
Bi an YUMATU müzik seti sandım :)
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DubSteq 3 yıl
Daha çok GayPride edition bu :D
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_Dominic_Toretto_ 3 yıl
güçlendirilmiş polimer malzeme kullanıyor ve dayanıklılığı artırıyor


Araba falan mı çekiyorlar kartlarla
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