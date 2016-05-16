MSI X99A GAMING Pro Carbon anakart duyuruldu

Intel’in Broadwell-E işlemcilerinin piyasaya çıkış tarihi merakla beklenirken, üreticiler de daha modern anakart versiyonlarıyla tüketicilerin dikkatini çekmeye çalışıyor. MSI X99A GAMING Pro Carbon anakart bunlardan birisi.

Intel Broadwell-E işlemciler aslında X99 çipsetli mevcut anakartlar tarafından desteklenebilecek ancak üreticiler, fırsattan istifade daha modern ve elden geçirilmiş anakart modelleri tasarlamaktan geri durmuyor. Asus da kısa süre önce 4 yeni X99 çipsetli anakart modeli tanıtmıştı.

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Adından da anlaşılacağı üzere, MSI bu seri anakartlarda karbon fiber ile güçlendirilmiş polimer malzeme kullanıyor ve dayanıklılığı artırıyor. Ayrıca anakartın derin siyah renkleri, kontrol edilebilir Mystic Light adındaki LED aydınlatma ile daha sofistike hale geliyor.

LGA 2011-3 soket üzerinden Broadwell-E tabanlı işlemcilere destek veren anakart, 4 adet PCI-E 3.0 x16 Steel Armour ile grafik desteği sunarken, 3 yollu Nvidia SLI veya AMD Crossfire imkanı da sağlıyor. Bellek için ise 8 adede kadar DDR4 DIMM Steel Armour slotu mevcut. 4 kanallı sistem, hız aşırtma ile 3433MHz üzerine çıkabiliyor.

Genişleme yuvaları olarak 2 adet PCI-e x1, 1 adet Turbo M.2, 1 adet Turbo U.2, 1 adet SATA M.2, 6 adet SATA 6Gbps, USB 3.1, USB 3.1 Type-C, USB 3.0, USB 3.0 Type-C şeklinde pek çok seçenek mevcut. Nahimic Audio ve Audio Boost 3 ses teknolojileri ile desteklenen anakart, Intel I218-V Gb LAN bağlantısı sunuyor. Anakart, 330$ fiyat etiketine sahip.