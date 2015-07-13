MSI X99A Godlike Gaming anakartı detaylanıyor

Erdi Özüağ'ın Computex 2015 fuarında ön incelemesini yaptığı MSI'nın X99A Godlike Gaming oyuncu odaklı anakartı ile ilgili firmanın detaylı bilgileri gelmeye başladı. Tasarım detayları ve özel teknolojileri ile ürün oldukça ses getireceğe benziyor.





MSI X99A Godlike Gaming anakartının en dikkat çekici özelliği dünyanın ilk RGB LED'li anakartı olması. Anakart üzerindeki LED'ler ile 2000'den fazla renk ve nefes alma, yanıp sönme, dalgalanma gibi birçok öntanımlı ayarı yaparak sisteminizi özelleştirebilirsiniz. Aydınlatma ayarları mobil ve PC için Mystic Light uygulaması ile kontrol edilebiliyor.





Kart üzerinde yer alan Killer DoubleShot-X3 Pro LAN çözümü 2 adet Killer Ethernet konnektörü ve Killer 1535 Wi-Fi bağdaştırıcısı ile geliyor. Oyun trafiğini optimize eden Killer Network Manager, hangi uygulamanın hangi konnektör üzerinde çalışacağına otomatik olarak karar veriyor. Bu sayede 2.867 Gb/s'ye kadar gerçek veri akışı elde edilebiliyor.





Ayrıca ExtremeRange, Transmit Beamforming (TxBF), MU-MIMO desteği ve harici amplifikatörler ile oyunculara ağ kararlılığında 2.4 kat, kablosuz performansında ise %25 artış sunuluyor





Ses tarafında ise Audio Boost 3 PRO entegre çözümüne yer veriliyor. Çözüm içerisindeki Hi-Fi ESS 9018K2M DAC dijital-analog dönüştürücü sayesinde ses kalitesi artırılırken, 6.3mm stereo kulaklık çıkışı üzerinden 120dB SNR 192 kHz/32-bit saf ses deneyimi sunulabiliyor.





Ayrıca ses tarafında Nahimic yazılım teknolojisine yer verilmiş. Virtual Sound, Voice Leveler, Bass Boost, Noise Gate & Reduction gibi özelliklere ek olarak HD Audio Recorder ile yüksek kalitede ses kayıt imkanı sunuluyor.





Depolama çözümleri için 1 adet Turbo M.2 (32Gb/s), 1 adet SATA Express ve 9 adet SATA (6Gb/s) girişleri yer alırken, 5 adet PCI-e 3.0 x16, 1 adet USB 3.1 Type-C, 1 adet USB 3.1 Type-A, 8 adet USB 3.0, 6 adet USB 2.0 şeklinde bağlantı seçenekleri mevcut.





MSI X99A Godlike Gaming anakartı hız aşırtma tutkunları için de önemli avantajlar barındırıyor. Patentli Turbo soketi, üzerindeki fazladan pinler (toplam 2036 adet) bunlardan bazıları. Anakart satışa çıkmış durumda.