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MSI X99A Godlike Gaming anakartı detaylanıyor

3 yıl
4,5b
1
26
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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MSI X99A Godlike Gaming anakartı detaylanıyor

Erdi Özüağ'ın Computex 2015 fuarında ön incelemesini yaptığı MSI'nın X99A Godlike Gaming oyuncu odaklı anakartı ile ilgili firmanın detaylı bilgileri gelmeye başladı. Tasarım detayları ve özel teknolojileri ile ürün oldukça ses getireceğe benziyor. 

MSI X99A Godlike Gaming anakartının en dikkat çekici özelliği dünyanın ilk RGB LED'li anakartı olması. Anakart üzerindeki LED'ler ile 2000'den fazla renk ve nefes alma, yanıp sönme, dalgalanma gibi birçok öntanımlı ayarı yaparak sisteminizi özelleştirebilirsiniz. Aydınlatma ayarları mobil ve PC için Mystic Light uygulaması ile kontrol edilebiliyor. 

Kart üzerinde yer alan Killer DoubleShot-X3 Pro LAN çözümü 2 adet Killer Ethernet konnektörü ve Killer 1535 Wi-Fi bağdaştırıcısı ile geliyor. Oyun trafiğini optimize eden Killer Network Manager, hangi uygulamanın hangi konnektör üzerinde çalışacağına otomatik olarak karar veriyor. Bu sayede 2.867 Gb/s'ye kadar gerçek veri akışı elde edilebiliyor. 
MSI X99A Godlike Gaming anakartı detaylanıyor
 

Ayrıca  ExtremeRange, Transmit Beamforming (TxBF), MU-MIMO desteği ve harici amplifikatörler ile oyunculara ağ kararlılığında 2.4 kat, kablosuz performansında ise %25 artış sunuluyor

Ses tarafında ise Audio Boost 3 PRO entegre çözümüne yer veriliyor. Çözüm içerisindeki Hi-Fi ESS 9018K2M DAC dijital-analog dönüştürücü sayesinde ses kalitesi artırılırken, 6.3mm stereo kulaklık çıkışı üzerinden 120dB SNR 192 kHz/32-bit saf ses deneyimi sunulabiliyor. 

Ayrıca ses tarafında Nahimic yazılım teknolojisine yer verilmiş. Virtual Sound, Voice Leveler, Bass Boost, Noise Gate & Reduction gibi özelliklere ek olarak HD Audio Recorder ile yüksek kalitede ses kayıt imkanı sunuluyor. 

Depolama çözümleri için 1 adet Turbo M.2 (32Gb/s), 1 adet SATA Express ve 9 adet SATA (6Gb/s) girişleri yer alırken, 5 adet PCI-e 3.0 x16, 1 adet USB 3.1 Type-C, 1 adet USB 3.1 Type-A, 8 adet USB 3.0, 6 adet USB 2.0 şeklinde bağlantı seçenekleri mevcut. 

MSI X99A Godlike Gaming anakartı hız aşırtma tutkunları için de önemli avantajlar barındırıyor. Patentli Turbo soketi, üzerindeki fazladan pinler (toplam 2036 adet) bunlardan bazıları. Anakart satışa çıkmış durumda. 
MSI X99A Godlike Gaming anakartı detaylanıyor
 

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ens1252 3 yıl en beğenilen sireno52
sireno52
bu anakartın amd mi yoksa intel uyumlumu ben onu merak ediyorum bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim

Resimdeki kutusunda intel amblemi olduguna gore duz mantik intel destegi var
sireno52bu anakartın amd mi yoksa intel uyumlumu ben onu merak ediyorum bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirimResimd...
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PsychicPower 3 yıl Guest-77EFADBE5
harun50
godlike gaming nedir tanrının sevdiği oyunculuk mu demek?

Hayır, tanrı gibi oynamak demek. Lütfen dine yormayalım çünkü adamların amacı Tanrı'ya şirk koşmayı anlatmak falan değil. Bu konuda diğer herkesten üstün olmayı anlatmak için bu tarz söylemler kullanılıyor.
harun50godlike gaming nedir tanrının sevdiği oyunculuk mu demek?Hayır, tanrı gibi oynamak demek. Lütfen dine yormayalım çünkü...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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SteveMeade 3 yıl
Anakart kendiliğinden mi neonlu yoksa fotoğrafta öyle gibi mi çıkmış ?
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alito 3 yıl
harun50
godlike gaming nedir tanrının sevdiği oyunculuk mu demek?

"Tanrısal oyunculuk" denebilir.
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sireno52 3 yıl
intel zengin işi bizi bozar biz gariban işine takılıyoruz amd ye devam :)
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sireno52 3 yıl
bende vatan pc den baktım resme dikkat etmedim valla
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sireno52 3 yıl
gerek kalmadı intelmiş
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MayDn 3 yıl sireno52
sireno52
gerek kalmadı intelmiş

AMD işlemcileri piyasada çok geriledi.Adamlar ust düzey MoBo larda tenezül etmiyorlar AMD icin çıkarmaya.Zaten bu seviyede işlemcileri de yok.
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sireno52 3 yıl
bu anakartın amd mi yoksa intel uyumlumu ben onu merak ediyorum bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim
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ens1252 3 yıl sireno52
sireno52
bu anakartın amd mi yoksa intel uyumlumu ben onu merak ediyorum bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim

Resimdeki kutusunda intel amblemi olduguna gore duz mantik intel destegi var
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Hüsnü008 3 yıl
harbiden güzel olmuş, para olsa alınır
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Guest-4A2756470 3 yıl
Patentli Turbo soketi, üzerindeki fazladan pinler (toplam 2036 adet) bunlardan bazıları.


Ben de bu olayı anlamıyorum. Fazladan pin ne işe yarıyor işlemcide karşılığı yok ki. Çok karışık işler valla.
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