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MSI bütün ekran kartlarında özel tasarımlı soğutucu kullanacak

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI bütün ekran kartlarında özel tasarımlı soğutucu kullanacak
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Yüksek performans segmentindeki yeni ekran kartlarında Twin Frozr III soğutucusunu kullanmaya başlayan MSI, referans tasarımlı ekran kartı satışlarını sonlandıracak gibi görünüyor. Hollanda merkezli Tweakers sitesinin MSI yetkililerine dayandırdığı yeni bir habere göre firma, fark yaratabilmek adına tüm modellerinde özel tasarımlı soğutuculara yer verecek.

Gelen bilgilere göre MSI, giriş ve orta segmentteki ekran kartlarında Cyclone, üst seviye ekran kartlarında ise Twin Frozr III soğutucusunu kullanacak. Ürün gamındaki yeni modellerini Almanya'nın Hannover kentinde devam eden CeBIT 2011 Fuarı'nda sergileyen MSI, Radeon HD 6970 ve GeForce GTX 580'nin Twin Frozr III soğutuculu modellerini yakında satışa sunmaya hazırlanıyor.

MSI bütün ekran kartlarında özel tasarımlı soğutucu kullanacak
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LiveForSpeed 7 yıl
tek slot kartlar tarih olacak bu gidişle.
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mudurnulu14 7 yıl
msi iyi marka fakat çok para
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DH Misafiri 8 yıl
Ben Kendimi şanslı kişilerden biri olarak görüyorum
çünkü MSI R6950 Twin Frozr II sahibiyim şuana kadar çok başarılı bir kart yetmediği yerde overclock yaparım
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M@U 8 yıl
Çok iyi bir gelişme. Ankartları pek iyi olmasa da ekran kartı işinde gerçekten iyi bir marka MSI. Hele ki son dönemde rakipsiz ürünler sunmaya başladı.
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artenis 8 yıl
Standartlaşma geliyor diye sıfalandırılabilir...
Ancak bu durum stok fanların az Özel fanlıların min +20 dolar fakla satılacağı ve standartlaşmanın olumsuz yonlerının (planlı) gelebileceğidir, (2-4 yıllık bir süreçte)
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devrimdoga 8 yıl
Msi'ı bu harekerinden dolayı kutlarım tam da kullanıcıların istediği gibi olmuş referans tasarımlardan herkes bıkmıştı zaten.
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LEON-X 8 yıl
Güzel haber gerçektende, ekran kartı soğutma işi oldukça sıkıntılı bu sayede kullanıcılar da oldukça rahat edecektir, tabi bizim ithalatçılar bunu fırsat bilip fiyatları abartmazlarsa gayet güzel olur.
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Dovahkiin 8 yıl
Aslında tüm firmalar kendi soğutmasıyla satsa, bir aralar dendiği gibi referans tasarımlar Nvidia etiketiyle daha ucuza satılsa, ne kadar güzel olur.
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dreamblue35 8 yıl
kim bilir o firmaların kaç tane tasarımcısı vardır; ayrıyetten msı' ı tebrik ettim, her firma maliyet odaklı çalışır ama msı daha farklı bir yöntem izliyor
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Tolgá 8 yıl
bir sonraki kartım ya msı ya giga.msı a selamlar.Adamlar gerçekten çalışıyor
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Man From Atlantis 8 yıl
Helal MSI'ya..
Dilerim Türkiye piyasasına daha fazla önem verip, GTX 465 GE modelinde yaptıkları gibi yurtdışı emsaline göre daha düşük seviyede kartlar yollamazlar bundan sonra..
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leech 8 yıl
Mükemmel hareket MSIdan
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thepunisherWZ 8 yıl
Ah bir ekran kartı tasarımcısı olacaktım ki...Aaah Ah!

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