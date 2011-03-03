MSI bütün ekran kartlarında özel tasarımlı soğutucu kullanacak

Yüksek performans segmentindeki yeni ekran kartlarında Twin Frozr III soğutucusunu kullanmaya başlayan MSI, referans tasarımlı ekran kartı satışlarını sonlandıracak gibi görünüyor. Hollanda merkezli Tweakers sitesinin MSI yetkililerine dayandırdığı yeni bir habere göre firma, fark yaratabilmek adına tüm modellerinde özel tasarımlı soğutuculara yer verecek.

Gelen bilgilere göre MSI, giriş ve orta segmentteki ekran kartlarında Cyclone, üst seviye ekran kartlarında ise Twin Frozr III soğutucusunu kullanacak. Ürün gamındaki yeni modellerini Almanya'nın Hannover kentinde devam eden CeBIT 2011 Fuarı'nda sergileyen MSI, Radeon HD 6970 ve GeForce GTX 580'nin Twin Frozr III soğutuculu modellerini yakında satışa sunmaya hazırlanıyor.