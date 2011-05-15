MSI özel tasarımlı GeForce GTX 560 Twin Frozr II OC modelini kullanıma sundu

Nvidia'nın resmi lansmanını beklemeden GeForce GTX 560 için erken satışa başlayan tek üreticinin Palit olmadığı anlaşıldı. MSI'ın N560GTX Twin Frozr II OC isimli özel tasarımlı ekran kartı da yurt dışında satın alınabilen ikinci model olarak listelere girmiş durumda. Daha önceki haberimizde yer verdiğimiz özel tasarımlı Palit çözümüyle kıyaslandığında, referans tasarımlı modele göre daha fazla sayıda değişik içeren ekran kartı, kaslı görünümüne ek olarak fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla geliyor.

Çift fana ve bakır ısı borularına sahip Twin Frozr II soğutucusuyla donatılan ve bu sayede arttırılmış saat hızlarına rağmen serin çalıştığı belirtilen ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. GeForce GTX 560 Ti'den farklı olarak 384x yerine 336x CUDA Çekirdeği (paralel işlem birimi) ile gelen ekran kartının 810MHz GPU ve 1620MHz paralel işlemci hızlarıyla gelen referans modelden farklı olarak 870MHz GPU, 1740MHz paralel işlemci ve 4008MHz bellek hızlarında çalışıyor.

Üzerinde iki adet 6pin güç konnektörüne yer verilen Twin Frozr II soğutuculu ekran kartı, çoklu ekran kartı kurulumları için SLI desteği de sunuyor. Arttırılan saat hızları sayesinde yerini alacağı GeForce GTX 460 modeline göre daha yüksek performans sunduğu belirtilen kartın performans değerleri ise henüz bilinmiyor ancak Palit'in referans hızlardaki GeForceGTX 560'in Radeon HD 6870'ten %10-20 daha hızlı olacağı yönündeki iddiası göz önüne alınırsa MSI'ın çözümü arttırılan saat hızlarıyla biraz daha fazlasını sunabilir.

MSI'ın özel tasarımlı N560GTX Twin Frozr II OC modeli Amerika'da 225 dolar seviyesinden listelere girmiş durumda.