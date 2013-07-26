MSI'dan 24-inç ekran boyutuna sahip yeni hepsi bir arada bilgisayar: Adora24

Donanım üreticisi MSI, hepsi bir arada formunda hazırladığı yeni bilgisayar modeli Adora24'ü resmi olarak duyurdu.

Kısıtlı ya da dar alana sahip kullanıcılar tarafından yüksek oranda talep gören hepsi bir arada bilgisayar modelleri arasına MSI tarafından eklenen Adora24 üzerinde, 24-inç boyuta ve Full HD 1080P çözünürlüğe sahip dokunmatik bir LED ekran yer alıyor. Gücünü isteğe bağlı olarak seçilebilen Intel Core i3-3120M 2.5Ghz ya da Intel Core i5-32300M 2.6GHz işlemcilerden, NVIDIA GeForce GT 740M grafik biriminden, 8GB DDR3 1600 MHz RAM miktarından ve 1TB HDD ya da 2.5-inç'lik SSD sürücüsünden alan Adora24, ayrıca isteğe bağlı olarak Blu-Ray veya DVD yazıcısı ile satın alınabiliyor.

SD kart okuyucu, 802.11 b/g/n Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği, HDMI, USB 3.0 / 2.0 portları, dahili hoparlör sistemi, 2MP kamera ve Windows 8 işletim sistemi gibi detaylar ile gelen MSI Adora24, özel bacak yapısı sayesinde kendi başına ayakta durabiliyor. En kalın noktasının 21mm olduğu belirtilen modelin, modern ve şık tasarımı da oldukça dikkat çekici görünüyor.

MSI tarafından duyurulan Adora24 hepsi bir arada bilgisayar modelinin fiyatı ise henüz bilinmiyor.

http://www.maximumpc.com/msis_ultra_slim_adora24_all--one_pc_sports_flicker-free_display_reduce_eye_fatigue2013