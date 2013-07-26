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MSI'dan 24-inç ekran boyutuna sahip yeni hepsi bir arada bilgisayar: Adora24

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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MSI'dan 24-inç ekran boyutuna sahip yeni hepsi bir arada bilgisayar: Adora24
Donanım üreticisi MSI, hepsi bir arada formunda hazırladığı yeni bilgisayar modeli Adora24'ü resmi olarak duyurdu.
Kısıtlı ya da dar alana sahip kullanıcılar tarafından yüksek oranda talep gören hepsi bir arada bilgisayar modelleri arasına MSI tarafından eklenen Adora24 üzerinde, 24-inç boyuta ve Full HD 1080P çözünürlüğe sahip dokunmatik bir LED ekran yer alıyor. Gücünü isteğe bağlı olarak seçilebilen Intel Core i3-3120M 2.5Ghz ya da Intel Core i5-32300M 2.6GHz işlemcilerden, NVIDIA GeForce GT 740M grafik biriminden, 8GB DDR3 1600 MHz RAM miktarından ve 1TB HDD ya da 2.5-inç'lik SSD sürücüsünden alan Adora24, ayrıca isteğe bağlı olarak Blu-Ray veya DVD yazıcısı ile satın alınabiliyor.
SD kart okuyucu, 802.11 b/g/n Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği, HDMI, USB 3.0 / 2.0 portları, dahili hoparlör sistemi, 2MP kamera ve Windows 8 işletim sistemi gibi detaylar ile gelen MSI Adora24, özel bacak yapısı sayesinde kendi başına ayakta durabiliyor. En kalın noktasının 21mm olduğu belirtilen modelin, modern ve şık tasarımı da oldukça dikkat çekici görünüyor.
MSI tarafından duyurulan Adora24 hepsi bir arada bilgisayar modelinin fiyatı ise henüz bilinmiyor.

http://www.maximumpc.com/msis_ultra_slim_adora24_all--one_pc_sports_flicker-free_display_reduce_eye_fatigue2013 Yorum Yaz
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Nokia Specialist 5 yıl
Bunu alacağıma laptop alırım
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brk-bjk 5 yıl
Fiyatları çok pahalı ve laptop kadar işlevli değil bu ürünler.Pek de akıl karı değil bunları almak
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magicool 5 yıl
Fiyatlandirmalar ve upgrade olanaklari iyi olsa ev ofis alaninda rakipsiz olurlar
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Leskodjer 5 yıl
Fiyatlandırmaları çok kötü bu cihazların.
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Dentrassi 5 yıl
Bu all-in-one pclere bi yerde acıyorum. Piyasaya iyi tutunamazlarsa arada kaynayıp gidecek !
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Gerginix 5 yıl
Kisitli ve dar alan icin 24" monitor vs... Sanirim o kisitli alan sahibi, Agaoglu...
1 Yanıt Yanıtla +2
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umut_baris 5 yıl Gerginix
Gerginix

Kisitli ve dar alan icin 24" monitor vs... Sanirim o kisitli alan sahibi, Agaoglu...

Alakaya bak çay demle...
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Zordion 5 yıl
Bu tip cihazlarin donanim olarak notebook'lardan farki yok. Yaziyor zaten, 740M.
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darkaura 5 yıl
istanbul2007
laptoplarda kısıtlı alana ragmen cok daha iyi donanım kullanıyorlar boyle büyük kasaya sahip urunlerde kısıtlı donanım kullanıyorlar ve satıs fıyatları yuksek

isyerinde core i5 all in one lar var. suni soyliyim laptop core i5 le aralarinda daglar kadar fark var kesinlikle ayni degiller. all in one cok daha hizli. muhtemelen yerin verdigi daha iyi sogutmadan. kisitili donanimla geliyor derken bu cihazlar genelde ofislerde tercih ediliyor. oyle cok fazla grafik yada guc isteyen bir kullanim yok. hardcore oyuncu yada profesyonel grafiker olan biri daha iyi ekrani ve grafik karti masaustu alir. fiyat konusunda haklisiniz. turkiyede gereksiz yere pahali satiliyorlar.
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istanbul2007 5 yıl
laptoplarda kısıtlı alana ragmen cok daha iyi donanım kullanıyorlar boyle büyük kasaya sahip urunlerde kısıtlı donanım kullanıyorlar ve satıs fıyatları yuksek
2 Yanıt Yanıtla +2
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GokhanMaths 5 yıl istanbul2007
istanbul2007

laptoplarda kısıtlı alana ragmen cok daha iyi donanım kullanıyorlar boyle büyük kasaya sahip urunlerde kısıtlı donanım kullanıyorlar ve satıs fıyatları yuksek

işlerine gelmiyo yoksa kullanmayacaklarından değil
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umut_baris 5 yıl istanbul2007
istanbul2007

laptoplarda kısıtlı alana ragmen cok daha iyi donanım kullanıyorlar boyle büyük kasaya sahip urunlerde kısıtlı donanım kullanıyorlar ve satıs fıyatları yuksek

Notebook anakartı yer alıyor içlerinde zaten. İyi soğutma olmadıktan sonra o çok iyi donanımlı laptoplar çöp.
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