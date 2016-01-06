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MSI'dan gelişmiş iki yeni oyuncu bilgisayarı

Oyunculara yönelik kaliteli sistemler hazırlayan MSI, CES 2016 fuarında özellikle Gaming 27XT hepsi bir arada ve GT72S Tobii dizüstü bilgisayar modelleriyle fark yaratıyor.
3 yıl
5,7b
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5
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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MSI'dan gelişmiş iki yeni oyuncu bilgisayarı

CES 2016 fuarını es geçmeyen önemli üreticilerden MSI, iki yeni oyunculara yönelik dikkat çekici bilgisayarını resmi olarak duyurdu.
Tüm detayları henüz bilinmeyen bilgisayarların ilki gerçekten harici ekran kartına sahip hepsi bir arada modeli Gaming 27XT. Yukarıda yer alan görselden de görebileceğiniz masaüstü sınıfı ekran kartını (Nvidia Titan X) kasasının arka bölümüne konumlandırılan özel bir haznede taşıyan bilgisayar, böylece ileriye dönük yükseltmeler için kolay bir yapı sunuyor. İşlemci olarak Intel Core i7-5960X kullanan ve toplu bir oyun canavarı olarak nitelendirilen ürün, 27-inç ekran ile geliyor.
MSI'ın öne çıkan bir diğer oyuncu bilgisayarı ise dizüstü modeli GT72S Tobii (Görsel aşağıda). Bünyesinde kalınlığından da anlaşılabileceği üzere gelişmiş bir donanım taşıyan ürün, esas farkını gömülü olarak gelen Tobii hareket takip sistemiyle koyuyor. Ekran altına yerleştirilen bir sensör bölümüyle çalışan teknoloji, kişilerin sistemlerini ya da oyunları hareketleriyle kontrol etmesine imkan tanıyor.
Bilgisayarın önümüzdeki ay dağıtıma çıkacağı söylenirken, beraberinde Tobii destekli Tom Clancy The Division oyununun verileceği de belirtiliyor. Ürünlerin kısa zamanda hem özellik hem de fiyat açısında detaylanması bekleniyor.
 
MSI'dan gelişmiş iki yeni oyuncu bilgisayarı

http://www.cnet.com/products/msi-gt72s-tobii/ Yorum Yaz
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BekirTemel 3 yıl
diz üstüleri inceltmeyede başladılar iyice tercih edilebilir oldu msi
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Abdülrezzak Gıllı Bacak 3 yıl
1-Nvidia hani TitanX'in özelleştirmesine izin vermiyordu.
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2-O incecik kasanın içine 5960X yerleştirilemez. Hadi yerleştirdin diyelim 140W'lık TDP değeri olan işlemciyi nasıl soğutacan ???
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bordoomavii 3 yıl
Yapmışken bir tanede işlemci soğutucu taksalarmış dışarı doğru uzanan :))
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Manchester United 3 yıl
Gerçekten çok iyi. Özellikle ekran kartını dışarı koymaları güzel olmuş.
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a_y_k_u_t 3 yıl
Gaming 27XT süper olmuş ekran kartını ayrı olarak koymaları iyi fikir :)
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