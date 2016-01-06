MSI'dan gelişmiş iki yeni oyuncu bilgisayarı

CES 2016 fuarını es geçmeyen önemli üreticilerden MSI, iki yeni oyunculara yönelik dikkat çekici bilgisayarını resmi olarak duyurdu.

Tüm detayları henüz bilinmeyen bilgisayarların ilki gerçekten harici ekran kartına sahip hepsi bir arada modeli Gaming 27XT. Yukarıda yer alan görselden de görebileceğiniz masaüstü sınıfı ekran kartını (Nvidia Titan X) kasasının arka bölümüne konumlandırılan özel bir haznede taşıyan bilgisayar, böylece ileriye dönük yükseltmeler için kolay bir yapı sunuyor. İşlemci olarak Intel Core i7-5960X kullanan ve toplu bir oyun canavarı olarak nitelendirilen ürün, 27-inç ekran ile geliyor.

MSI'ın öne çıkan bir diğer oyuncu bilgisayarı ise dizüstü modeli GT72S Tobii (Görsel aşağıda). Bünyesinde kalınlığından da anlaşılabileceği üzere gelişmiş bir donanım taşıyan ürün, esas farkını gömülü olarak gelen Tobii hareket takip sistemiyle koyuyor. Ekran altına yerleştirilen bir sensör bölümüyle çalışan teknoloji, kişilerin sistemlerini ya da oyunları hareketleriyle kontrol etmesine imkan tanıyor.

Bilgisayarın önümüzdeki ay dağıtıma çıkacağı söylenirken, beraberinde Tobii destekli Tom Clancy The Division oyununun verileceği de belirtiliyor. Ürünlerin kısa zamanda hem özellik hem de fiyat açısında detaylanması bekleniyor.

http://www.cnet.com/products/msi-gt72s-tobii/