MSI'dan oyunculara özel 3K ekranlı dizüstü bilgisayar: GT60 2OD-261US

Tayvan merkezli donanım üreticisi MSI, ''3K ekranlı dünyanın ilk oyuncu dizüstü bilgisayarı'' şeklinde lanse ettiği GT60 2OD'yi oyun severlerle buluşturmaya hazırlanıyor.



Fiziksel özelliklerle başlamak gerekirse, 395 mm x 267 mm x 55 mm boyutlarında ve yaklaşık 3.5 kg ağırlığında tasarlanan GT60 2OD'nin LED aydınlatmalı klavyesi SteelSeries firmasının imzasını taşırken; yüksek ses kalitesi vadeden ses sisteminin üretimini Danimarkalı bir firma olan Dynaudio üstlenmiş durumda. LED aydınlatmalı klavyede 1000'den fazla renk kombinasyonu oluşturulabileceği gibi farklı aydınlatma efektleriyle dizüstü bilgisayara dikkat çekici bir görünüm kazandırılabiliyor.



GT60 2OD'de işlemci olarak Intel Core i7-4700MQ tercih edilirken; ekran kartı tarafında tercih Nvidia GeForce GTX 780M'den yana yapılmış. Intel'in 22 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirdiği işlemci, 4 çekirdekli ve 8 izlekli bir yapı ortaya koyuyor. İşlem yoğunluğuna göre 2.4 GHz ile 3.4 GHz arasında değişen saat hızlarında çalışan bu işlemcinin ön belleği 6 MB iken maksimum ısıl tasarım gücü (TDP) değeri 47W. Grafik işlem birimi 823 MHz'de, 4 GB'lık GDDR5 belleği 5.000 MHz'de görev yapan GeForce GTX 780M ekran kartı ise 1536 adet paralel işlem birimi (nam-ı diğer CUDA çekirdeği) ve 256-bit bellek veriyolu sunuyor. GT60 2OD'nin HDMI 1.4 (1 adet) ve mini-DisplayPort 1.2 (2 adet) çıkışları toplamda üç adet LCD monitörün dizüstü bilgisayara bağlanmasına olanak tanıyor. LCD monitörleri yan yana getirerek oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyabiliyorsunuz veya her bir LCD monitörden eşzamanlı olarak farklı işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz.

MSI, GT60 2OD'nin soğutma sisteminde revizyona gitmiş. Cooler Boost 2 olarak isimlendirilen bu teknolojide; bir adet bakır ısı iletim borusu, işlemcinin ve ekran kartının üzerindeki ısı dağıtıcı arasında köprü görevi görüyor. Bu sayede bir önceki nesil teknolojiye (Cooler Boost) kıyasla %15'lere varan oranlarda daha yüksek ve %25'lere varan oranlarda daha sessiz soğutma performansına ulaşılabildiği vurgulanıyor.



15.6-inç büyüklüğünde ve 2880 x 1620 piksel (WQHD+) çözünürlüğünde LED arka aydınlatmalı LCD ekrana sahip olan GT60 2OD'nin, 16 GB DDR3L 1600 MHz RAM'le, 128 GB'lık SSD'yle ve 1 TB'lık sabit diskle donatıldığı görülüyor. Sabit disk, merak edenler için 7200 devir / dakika performansında çalışıyor. Dizüstü bilgisayara toplamda üç adet SSD bağlayıp bu SSD'leri RAID 0 konfigürasyonunda kullanabileceğinizi belirtmekte fayda var.



1280 x 720 piksel çözünürlüğünde - saniyede 30 kare video kaydedebilen web kamera, Blu-ray sürücü, SD / SDHC / SDXC kart okuyucu, 1 adet USB 2.0 portu, 2 adet USB 3.0 portu, Killer DoubleShot ağ çözümü (Ethernet + Wi-Fi), Bluetooth 4.0 bağlantısı, mikrofon girişi, kulaklık çıkışı ve 7.1 ses sistemi desteği gibi detaylarıyla göz dolduran dizüstü bilgisayara 9 hücreli ve 7.800 mAh kapasiteli bir batarya güç veriyor.



MSI, GT60 2OD-261US'yi 2.199$ fiyat etiketiyle yurtdışında satışa sundu.



http://www.msi.com/product/nb/GT60-2OD-3K-IPS-Edition.html#overview