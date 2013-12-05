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MSI'dan oyunculara özel 3K ekranlı dizüstü bilgisayar: GT60 2OD-261US

5 yıl
1,1b
1
30
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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MSI'dan oyunculara özel 3K ekranlı dizüstü bilgisayar: GT60 2OD-261US
Tayvan merkezli donanım üreticisi MSI, ''3K ekranlı dünyanın ilk oyuncu dizüstü bilgisayarı'' şeklinde lanse ettiği GT60 2OD'yi oyun severlerle buluşturmaya hazırlanıyor.
Fiziksel özelliklerle başlamak gerekirse, 395 mm x 267 mm x 55 mm boyutlarında ve yaklaşık 3.5 kg ağırlığında tasarlanan GT60 2OD'nin LED aydınlatmalı klavyesi SteelSeries firmasının imzasını taşırken; yüksek ses kalitesi vadeden ses sisteminin üretimini Danimarkalı bir firma olan Dynaudio üstlenmiş durumda. LED aydınlatmalı klavyede 1000'den fazla renk kombinasyonu oluşturulabileceği gibi farklı aydınlatma efektleriyle dizüstü bilgisayara dikkat çekici bir görünüm kazandırılabiliyor.
GT60 2OD'de işlemci olarak Intel Core i7-4700MQ tercih edilirken; ekran kartı tarafında tercih Nvidia GeForce GTX 780M'den yana yapılmış. Intel'in 22 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirdiği işlemci, 4 çekirdekli ve 8 izlekli bir yapı ortaya koyuyor. İşlem yoğunluğuna göre 2.4 GHz ile 3.4 GHz arasında değişen saat hızlarında çalışan bu işlemcinin ön belleği 6 MB iken maksimum ısıl tasarım gücü (TDP) değeri 47W. Grafik işlem birimi 823 MHz'de, 4 GB'lık GDDR5 belleği 5.000 MHz'de görev yapan GeForce GTX 780M ekran kartı ise 1536 adet paralel işlem birimi (nam-ı diğer CUDA çekirdeği) ve 256-bit bellek veriyolu sunuyor. GT60 2OD'nin HDMI 1.4 (1 adet) ve mini-DisplayPort 1.2 (2 adet) çıkışları toplamda üç adet LCD monitörün dizüstü bilgisayara bağlanmasına olanak tanıyor. LCD monitörleri yan yana getirerek oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyabiliyorsunuz veya her bir LCD monitörden eşzamanlı olarak farklı işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz.
MSI'dan oyunculara özel 3K ekranlı dizüstü bilgisayar: GT60 2OD-261US
MSI, GT60 2OD'nin soğutma sisteminde revizyona gitmiş. Cooler Boost 2 olarak isimlendirilen bu teknolojide; bir adet bakır ısı iletim borusu, işlemcinin ve ekran kartının üzerindeki ısı dağıtıcı arasında köprü görevi görüyor. Bu sayede bir önceki nesil teknolojiye (Cooler Boost) kıyasla %15'lere varan oranlarda daha yüksek ve %25'lere varan oranlarda daha sessiz soğutma performansına ulaşılabildiği vurgulanıyor.
15.6-inç büyüklüğünde ve 2880 x 1620 piksel (WQHD+) çözünürlüğünde LED arka aydınlatmalı LCD ekrana sahip olan GT60 2OD'nin, 16 GB DDR3L 1600 MHz RAM'le, 128 GB'lık SSD'yle ve 1 TB'lık sabit diskle donatıldığı görülüyor. Sabit disk, merak edenler için 7200 devir / dakika performansında çalışıyor. Dizüstü bilgisayara toplamda üç adet SSD bağlayıp bu SSD'leri RAID 0 konfigürasyonunda kullanabileceğinizi belirtmekte fayda var.
1280 x 720 piksel çözünürlüğünde - saniyede 30 kare video kaydedebilen web kamera, Blu-ray sürücü, SD / SDHC / SDXC kart okuyucu, 1 adet USB 2.0 portu, 2 adet USB 3.0 portu, Killer DoubleShot ağ çözümü (Ethernet + Wi-Fi), Bluetooth 4.0 bağlantısı, mikrofon girişi, kulaklık çıkışı ve 7.1 ses sistemi desteği gibi detaylarıyla göz dolduran dizüstü bilgisayara 9 hücreli ve 7.800 mAh kapasiteli bir batarya güç veriyor.
MSI, GT60 2OD-261US'yi 2.199$ fiyat etiketiyle yurtdışında satışa sundu.
MSI'dan oyunculara özel 3K ekranlı dizüstü bilgisayar: GT60 2OD-261US
MSI'dan oyunculara özel 3K ekranlı dizüstü bilgisayar: GT60 2OD-261US

http://www.msi.com/product/nb/GT60-2OD-3K-IPS-Edition.html#overview Yorum Yaz
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Mazzini 5 yıl en beğenilen
Full hd ekranda oyunlar canavar gibi çalışıyor ya 3k eksikti.
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DH Misafiri 5 yıl
Klavye = Pavyon
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fatihburak95 5 yıl
ya 2k 4k tamam da 3k ne kardeşim :D
bu arada, laptopta sen o çözünürlükte nah AA açarsın bf4 de...
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Umutcan 5 yıl
Gerçek oyuncunun dizüstüyle işi olmaz ki zaten gamer laptoplar taşınabilir de değil anca masaüstü niyetine kullanılır.
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doctor5945 5 yıl
olmuş
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Jose_Gökhan 5 yıl
Bir msi kullanıcısı olarak yaptıkları f/p ürünleri gerçekten mükemmel.Piyasada rakibi yok diyebilirim.En azından 2500 tl altı f/p ürünleri için.Kasa yapısı ve dizaynını bazı arkadaşlar sevmemiş ama bu kişiden kişiye değişebilen bir olay.Bu üründeki tek sorun 3k çözünürlükte oyun çalıştırabilme sorunu.
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Istanbullu Einstein 5 yıl
Biraz tasarım ya.
Gökkuşağı klavye nedir.
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DertGS 5 yıl
msı kasaları dandik olmasa iş yaparda
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Fazla kalın.
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tttahmettt 5 yıl
özellik olarak güzel görsel olarak beğenmedim.
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JoeyBane 5 yıl
Sağlam makina. Bu kasalarında soğutma performansı da üst seviyede.
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1OOOOOO 5 yıl
donanıma laf yok da o tasarımı yapan zevksizi bulmak lazım
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karakaya_o 5 yıl
Çözünürlüğü 1920x1080e veya 1366x768e düşürdük mü bu iş tamamdir
kendi görüşüm dizüstü de1366x768 performans için ideal çözünürlük.
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2K 5 yıl
MSI notebook piyasasının HTC'si oldu durmadan yeni bir model çıkarıyor.
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