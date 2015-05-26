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MSI'dan sektörün ilk Windows 10 sertifikalı anakartı

3 yıl
3,6b
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Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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MSI'dan sektörün ilk Windows 10 sertifikalı anakartı

Windows 10 işletim sisteminin piyasaya çıkışı için geri sayım devam ederken, donanım üreticileirnin de sertifika alma macerası başladı. MSI sektörün ilk Windows 10 uyumlu anakartını lanse etti. 

H81M-P33 adındaki anakart aslında bir süredir satışta. Ancak Windows 10 WHQL sertifikasını alan ilk anakart olarak sektörde adını yazdırdı. Bu sertifika için ürünlerin pek çok Microsoft testinden geçmesi gerekiyor. LGA 1150 soketli 4. nesil Intel işlemcilere uyumlu olan anakart DDR3-1600 MHz bellekleri destekliyor.

Anakart en yüksek kararlılık standardı olan Military Class 4 ile geliyor. Kasada USB 3.0 ve SATA 6Gb/s bağlantıları mevcut. Ayrıca sisteminize ince ayar yapabileceğiniz Click BIOS 4 yazılımı da Windows 10 ile uyumlu hale getirilmiş. 

H81M-P33 kullanıcıları, Windows 10 çıkışı ile birlikte herhangi bir sıkıntı yaşamadan bilgisayarlarını terfi edebilecekler. Anakart hali hazırda 150TL civarında bir fiyat etiketi ile satılıyor.  

http://www.guru3d.com/news-story/msi-first-motherboard-brand-to-be-windows-10-certified.html Yorum Yaz
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Guest-BE73ABCD2 3 yıl en beğenilen
Bu işinde poku çıktı , kardeş ne sertifikası yahu 5 yıllık bilgisayarlara bile sorunsuz yükleniyor. Şimdi bazı kekolar donanım satın alırken sertfika olaylarına bakarlar tuzağa düşerler. Bunların hepsi pazarlama oyunlarıdır.
Bu işinde poku çıktı , kardeş ne sertifikası yahu 5 yıllık bilgisayarlara bile sorunsuz yükleniyor. Şimdi bazı kekolar donanım satın alırken sertfika olayların...
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some_times 3 yıl
pcoyundelisi
Bu işinde poku çıktı , kardeş ne sertifikası yahu 5 yıllık bilgisayarlara bile sorunsuz yükleniyor. Şimdi bazı kekolar donanım satın alırken sertfika olaylarına bakarlar tuzağa düşerler. Bunların hepsi pazarlama oyunlarıdır.

Bazı kekolar nasıl bir hitap arkadaşım herkes her konuda detaylı bilgiye sahip olup alışveriş yapmıyor. birde pazarlama oyunlarıdır falan yazmışsın sanki atomun şifresini veriyor keko :)
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a_y_k_u_t 3 yıl
Tamam da daha neyi pazarlıcak msi zaten en ucuz h81 anakart bu ?
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doctor_bey 3 yıl
Sertifika nedir lo



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_Dominic_Toretto_ 3 yıl
WHQL (Windows Donanım Kalite Labaratuvarı) sertifikasını almak esasında iyi bir şey. Bu anakartta, Windows 10 sürücüleri ve işletim sistemi sorunsuz çalışacak anlamına geliyor.

He aynı çipsetli diğer markalarda çalışmayacak mı ? Çalışacaktır, MSI için ilk sertifika alan demiş. Diğer markalar da alacaktır tabi.

Çoğunuza denk gemiştir, bazı sürücüleri yüklerken imzasız dürücü diye uyarı çıkar. Genelde yükleriz, ama sıkıntılar çıkabilir. Bir sorunla karşılaştığınızda, imzasız sürücü olduğundan MS size destek vermez.
Üstteki vatandaş, sen belki P45 çipset anakartına yüklersin. Ama sürücü imzasız olduğundan sorun(lar) çıkabilir.

İmzasız sürücülerle ilgili MS destek vermemektedir.
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Gandalf81 3 yıl



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Guest-BE73ABCD2 3 yıl en beğenilen
Bu işinde poku çıktı , kardeş ne sertifikası yahu 5 yıllık bilgisayarlara bile sorunsuz yükleniyor. Şimdi bazı kekolar donanım satın alırken sertfika olaylarına bakarlar tuzağa düşerler. Bunların hepsi pazarlama oyunlarıdır.
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Nerd Miner 3 yıl
hüloooğ sertifikalı kart alıyoruz hüloooğ


Saçmalık kaç yıllık anakartlarda sorunsuz çalışıyor sistem şimdi bunu görüp tuzağa düşer millet
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