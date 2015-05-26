MSI'dan sektörün ilk Windows 10 sertifikalı anakartı

Windows 10 işletim sisteminin piyasaya çıkışı için geri sayım devam ederken, donanım üreticileirnin de sertifika alma macerası başladı. MSI sektörün ilk Windows 10 uyumlu anakartını lanse etti.





H81M-P33 adındaki anakart aslında bir süredir satışta. Ancak Windows 10 WHQL sertifikasını alan ilk anakart olarak sektörde adını yazdırdı. Bu sertifika için ürünlerin pek çok Microsoft testinden geçmesi gerekiyor. LGA 1150 soketli 4. nesil Intel işlemcilere uyumlu olan anakart DDR3-1600 MHz bellekleri destekliyor.





Anakart en yüksek kararlılık standardı olan Military Class 4 ile geliyor. Kasada USB 3.0 ve SATA 6Gb/s bağlantıları mevcut. Ayrıca sisteminize ince ayar yapabileceğiniz Click BIOS 4 yazılımı da Windows 10 ile uyumlu hale getirilmiş.





H81M-P33 kullanıcıları, Windows 10 çıkışı ile birlikte herhangi bir sıkıntı yaşamadan bilgisayarlarını terfi edebilecekler. Anakart hali hazırda 150TL civarında bir fiyat etiketi ile satılıyor.

http://www.guru3d.com/news-story/msi-first-motherboard-brand-to-be-windows-10-certified.html