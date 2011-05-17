MSI'ın 3GB bellekli GeForce GTX 580 Lightning Xtreme modeli ortaya çıktı

MSI'ın ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz GeForce GTX 580 Lightnin Xtreme Edition modeli gün ışığına çıktı. Yüksek performans segmenti için hazırlanan yeni model, satışta olan GeForce GTX 580 Lightning modeliyle kıyaslandığında hem tasarım hem de donanım anlamında önemli farklar içeriyor. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF110 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, yerini aldığı modelden farklı olarak 1.5GB yerine 3GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor.

Yüksek bellek kapasitesine ek olarak fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulması beklenen ekran kartı 384-bit bellek veri yolu desteği ve 512x paralel işlem birimiyle geliyor. 16 fazlı güç tasarımına ve yüksek kaliteli komponentlere yer verildiği belirtilen kartın, hız aşırtma odaklı tasarım özellikleri sayesinde yüksek saat hızlarına çıkacağına vurgu yapılıyor. Hız aşırtma denemelerindeki ısınmaya karşı Smart Sensr adı verilen ısı sensörleriyle donatılan kartın diğer detaylaı hakkında şu an için çok fazla detay bulunmuyor.

MSI tarafından ay sona ermeden önce lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 580 Lightnin Xtreme Edition, Computex 2011 Fuarı'nda da katılımcıların beğenisine sunulacak.