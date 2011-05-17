Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI'ın 3GB bellekli GeForce GTX 580 Lightning Xtreme modeli ortaya çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12b
1
15
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

MSI'ın ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz GeForce GTX 580 Lightnin Xtreme Edition modeli gün ışığına çıktı. Yüksek performans segmenti için hazırlanan yeni model, satışta olan GeForce GTX 580 Lightning modeliyle kıyaslandığında hem tasarım hem de donanım anlamında önemli farklar içeriyor. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF110 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, yerini aldığı modelden farklı olarak 1.5GB yerine 3GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor.

Yüksek bellek kapasitesine ek olarak fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulması beklenen ekran kartı 384-bit bellek veri yolu desteği ve 512x paralel işlem birimiyle geliyor. 16 fazlı güç tasarımına ve yüksek kaliteli komponentlere yer verildiği belirtilen kartın, hız aşırtma odaklı tasarım özellikleri sayesinde yüksek saat hızlarına çıkacağına vurgu yapılıyor. Hız aşırtma denemelerindeki ısınmaya karşı Smart Sensr adı verilen ısı sensörleriyle donatılan kartın diğer detaylaı hakkında şu an için çok fazla detay bulunmuyor.

MSI tarafından ay sona ermeden önce lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 580 Lightnin Xtreme Edition, Computex 2011 Fuarı'nda da katılımcıların beğenisine sunulacak.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
charcharodon carcharias 8 yıl en beğenilen

Reznov_Viktor

Çok sesli çalışır gibi gözüküyo ama...



Fanların büyük olması söylediğinizin aksine oldukça sessiz çalışacağının göstergesi; asıl küçük fan varsa korkmalı
Reznov_ViktorÇok sesli çalışır gibi gözüküyo ama...Fanların büyük olması söylediğinizin aks...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bocekgrafik 8 yıl
3 GB lik ekran kartlarının ne kadar fuzuli olduğu, gainward'ın 3gb'lik 580'iyle Asus'un 1,5 gb'lik 580'i karşılaştırılmış ve arada fark olmadığı görülmüştü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GaBaaR 8 yıl
Bu güzel ekran kartına led ışık koymazlarsa çok büyük bir hata olur :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 8 yıl
Ne gerek var bunlara... Alacaksın bir 6950 referans kart, yükle 6970 Biosunu bak keyfine. 450 liraya performans patlaması :P Seviyorum AMD'yi, aldığım 2 çekirdek (Phenom II X2 BE 555) işlemci bile 4 çekirdek 4GHZ çalışıyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zeytinbey 8 yıl
3dvision ile ilgili yabancı forumlarda yorumları okuyorum, bazısı 3 monitör bazısı tek monitörde, kimisi gtx 580 sli beni anca kesiyor diyor kimisi gtx 260la rahat 3d oynuyorum diyor... Gerçi herkesin oynadığı oyun ve beklentisi farklı... kimisi sli şart diyor diğeri tek kart yeterli diyor... Sen de konfigurasyona göre kafanda birşeyler oluşturmaya bakıyorsun... Şu an tek monitör 3dvision için gtx 560ti sli yada tek gtx 580 çoğu güncel oyunlarda 30fps sınırının üstünde tutacak gibi geldi bana (her oyun demiyorum dikkat!)... Gerçi DH gtx580 incelemesinde sli düzende bile 3dvision performansı yerlerde sürünüyor gibiydi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atiktuk 8 yıl
3d vision veya eyefinity gibi durumlar gercekten kartlara cok yük bindiriyor..5000 küsür çözünürlüklerde her oyunu değil full ayarlarda oynamak 30-340 fps arasında oynamak bile bayagı zor..bu noktada ekran kartlarının min 2 gb ram e sahıpğ olması da büyük avantaj..
coklu monitör kullanıcak isen maalesef alacagın ekran kartlarının ucuz olmasının ımkanı yok..ucuz olursa coklu monıtorun anlamı yok..ha 3 monıtor baglayıp ınternette gezerım dersen ayrı..
benim görüşüm nvidia ıcın min 2xgtx570 amd için ise min 2x6970 şart..ha 2xgtx470 ıle de yapılabılır fakat böyle bır durumda cogu oyunda zorlanma sözkonusu olur..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M@U 8 yıl
3d Vision kullanımı için SLI yapacak olanlara hitap eder sanıyorum. Ama fanlar çok kalitesiz duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zeytinbey 8 yıl

M@U

3d Vision kullanımı için SLI yapacak olanlara hitap eder sanıyorum. Ama fanlar çok kalitesiz duruyor.


3dvision için minimum sli yapılacak kart ne olabilir peki?, malum maksimum gtx 590 sli'a kadar gider ama monitörde alınacağından sıfırdan alınacak kart veya kartların mümkün olduğunca ucuz olması önemli...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atiktuk 8 yıl
pi,yasada hala adam gibi oyun olmamasına rağmen kartların nerdeyse her türlü versiyonlarını cıkartmayı başardılar..bu kadar modellerle oynayacaklarına biraz oyun piyasasına yatırım yapsalar cok daha ıyı olacak..yoksa bu gidişle yakında ekran kartı almak ıcın bir sebep kalmayacak
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 8 yıl
Şu haliyle 1GHz'e oc olabilsin artık. Yeter yani. Düz 1GHz görmek istiyorum şu haliyle. (dış modifikasyon olmadan)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheCapedCrusader 8 yıl
Çok sesli çalışır gibi gözüküyo ama...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meposion 8 yıl
16 FAZ HAY MAŞALLAH :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chris Brown 8 yıl
Bu twin frozer fanları önceki modellerdekinden daha kalitesiz ve vasat duruyor , performansı nasıldı merak ettim doğrusu. 3Gb olmasıda güzel doğrusu , zamnında 2gb 9600GT leri gördükten sonra
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12045 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, msi ve
3 etiket daha gddr5 özel tasarım lightning
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Navigasyon cihazları ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeler üzerine video 8 yıl Samsung Chat 322 video inceleme 8 yıl ASUS GTX 560 Direct CU II TOP "Orta sınıfa taze kan" video inceleme 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -18- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim