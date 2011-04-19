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MSI'ın çift fanlı soğutucuya sahip Radeon HD 6670 modeli detaylandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın çift fanlı soğutucuya sahip Radeon HD 6670 modeli detaylandı
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AMD ilk detaylarını ve bazı test sonuçlarını bir süre önce verdiğimiz Raeon HD 6570 ve HD 6670 modellerini bugün yapacağı lansman ile kullanıma sunacak. 100 dolar civarında bir fiyatlandırma ile sunulacak yeni ekran kartları için üreticilerin hazırladığı özel tasraımlı modeller de ortaya çıkmaya başladı. Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden MSI, R6670-MD1GD5 kod adını taşıyan özel tasarımlı Radeon HD 6670 modeli detaylı görüntüleriyle birlikte boy gösterdi.

AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Turks kod adlı GPU tasarımından güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, çift fan kullanan özel soğutucusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine, 24x doku ünitesine ve 480x paralel işlem birimine sahip olan kartın grafik işlem birimi 800MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor.

Unified Video Decoder 3.0 teknolojisiyle gelen ve bu sayede yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteğinin yanında Blu-ray 3D teknolojisiyle de uyumlu olan ekran kartında, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Güç tüketimi yük altında 66 Watt olarak açıklanan kartın, yurt dışında yukarıda da belirttiğimiz gibi 100 dolar seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.

MSI'ın çift fanlı soğutucuya sahip Radeon HD 6670 modeli detaylandı
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MSI'ın çift fanlı soğutucuya sahip Radeon HD 6670 modeli detaylandı
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Necessa®i 8 yıl
fiyatı ve özellikleri bakımından gerçekten uygun
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devrimdoga 8 yıl
Eğer 150 tl dolaylarında olursa eski sistemime çok uygun bir kart olacağından kesinlikle alırım.Bence uygun fiyat ile alıcısı çok olur
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endülüs_faruki 8 yıl
4770,e yakın bir kart sanırım
helal msi,ye böyle bir karta bile çift fan koymuş millet 5770,e bile koymuyor

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UzmaN345 8 yıl
Dostum 9800 yeri özel sogutma ile 5770 gibi performansla kullanabilirsin kartı aynı fiyata
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UzmaN345 8 yıl
Eyer sogutucu fazla bir paraya mâl olmuyorsa bu model alınabilir oyuna girince oc yaparsın zaten bu kartı alan kişi fazla oyun oynamaz sessizde çalısır masa üsütnde iki fan devilerini düşürür fazla ses yapmaz giriş seviyesinde bile 9800 gt daha hızlı bir kart kullanmak güzel hemde 100$ bu AMD bortluyuz...
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ceycey11 8 yıl
6670de 10 fan olsa ne olur olmasa ne olur?
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rbronline 8 yıl
orta seviye için oldukçu güzel bir model olmuş tasarım olarak ta gayet güzel
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emre_x 8 yıl
Güzel soğutma, güzel kart hem AMD'nin fiyatı hemde MSI'ın makul fiyatı kartı daha cazip kılıyor. Yani "Köyün en güzel kızının kızı bir de benim güzelliğim eklendi mi" alınabilir bir kart
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NinjaNejat 8 yıl
6670@980/1270
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5750@850/1380
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GTS 450@930/1130/1859
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Kart eğer 150TL civarında gelirse amd gayet güzel bir ürün çıkarmış olur ek güç girişi yok ve 9800GT gücünde. Fazla ısınmıyor vs güzel OC oluyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
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M@U 8 yıl
Kart güzel tamam da bu tip soğutma çözümlerinin alt sınıfa bile iniyor olması, hangi yönde ilerlediğimiz konusunda beni şüphelendiriyor.
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MÜŞAVİR 8 yıl
cf desteklemiyor mu?
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mo0rfin 8 yıl
Soğutucu bu ekran kartı için fazlasıyla iş görür ve tipide oldukça güzel.Fakat bu yurt dışı fiyatlandırma işi ülkemizde de geçerli olursa hiç fena olmaz ama hiç sanmıyorum..
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ghost recon advanced 8 yıl
fiat gayet uygun orta seviye için düşünülebilir bi kart
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