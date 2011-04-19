MSI'ın çift fanlı soğutucuya sahip Radeon HD 6670 modeli detaylandı

AMD ilk detaylarını ve bazı test sonuçlarını bir süre önce verdiğimiz Raeon HD 6570 ve HD 6670 modellerini bugün yapacağı lansman ile kullanıma sunacak. 100 dolar civarında bir fiyatlandırma ile sunulacak yeni ekran kartları için üreticilerin hazırladığı özel tasraımlı modeller de ortaya çıkmaya başladı. Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden MSI, R6670-MD1GD5 kod adını taşıyan özel tasarımlı Radeon HD 6670 modeli detaylı görüntüleriyle birlikte boy gösterdi.

AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Turks kod adlı GPU tasarımından güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, çift fan kullanan özel soğutucusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine, 24x doku ünitesine ve 480x paralel işlem birimine sahip olan kartın grafik işlem birimi 800MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor.

Unified Video Decoder 3.0 teknolojisiyle gelen ve bu sayede yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteğinin yanında Blu-ray 3D teknolojisiyle de uyumlu olan ekran kartında, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Güç tüketimi yük altında 66 Watt olarak açıklanan kartın, yurt dışında yukarıda da belirttiğimiz gibi 100 dolar seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.