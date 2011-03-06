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MSI'ın özel tasarımlı GeForce GTX 550 Ti modeli gün ışığına çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,8b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yaklaşan GeForce GTX 550 Ti lansmanı öncesinde üreticilerin hazırladığı özel tasarımlı modeller gün ışığına çıkmaya başladı. Rekabette öne geçebilmek adına gelecekteki tüm modellerinde özel tasarımlı soğutucu kullanacağı belirtilen MSI, 15 Mart'ta yapılacak GeForce GTX 550 Ti lansmanıyla birlikte Cyclone II soğutuculu modelini pazara sunacak.

Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF116-400 GPU'sundan güç alan ekran kartı, 192x paralel işlem birimine, 192-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak. MSI'ın özel soğutuculu modeli için henüz saat hızları açıklanmış olmasa da referans model, 900MHz GPU, 1800MHz paralel işlemci ve 4100MHz bellek saat hızlarında görev yapacak.

Military Class serisi yüksek kaliteli komponentlerle donatılan yeni modelde, MSI'ın Afterburner yazılımıyla birlikte GPU voltajını arttırmakta mümkün kılınıyor. Referans modeldeki soğutucu ile kıyaslandığında Cyclone II soğutucusunun %20 daha fazla hava üflediği ve tam yük altında kartın 20 dereceye kadar daha serin çalışmasına olanak tanıdığı belirtiliyor.

MSI'ın Cyclone II soğutuculu GeForce GTX 550 Ti modeli için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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NecroCyber-777 8 yıl
@TURK SITH
tek başına meydan atiye kalırda iyi fiyat sokar inşallah size rekabetsiz olmaz hala aklınıza sokamadınız galiba
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hsyn2802 8 yıl
farkını fiyatı belirleyecek hele bir çıksın bakalım. Neler olacak??
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thevincent 8 yıl
550 serisi 240sp olacak deniyordu ama 192 olmuş gts450 den çok bi farkı olmayacak gibi
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picco_z 8 yıl

thevincent

550 serisi 240sp olacak deniyordu ama 192 olmuş gts450 den çok bi farkı olmayacak gibi


Belki gtx 260'da yaptıkları gibi sonradan paralel işlemci sayısını artırırlar
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peters 8 yıl
bu kartları çıkaracaklarına mevcut kartlara indirime gitseler daha iyi olur.gtx580 gtx570 gtx560 gtx550 gtxbilmemne kaç yapmak için ayırdıkları parayı mevcut ürünlere indirim olarak yansıtsalar ceplerine dahaçok para girer hemde kullanıcılar daha ucuza daha kaliteli ürün almış olur.
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Malkavian 8 yıl
eskiden 3 tane segment vardı, bunları cok rahat şekilde gözlemleyebiliyorduk..
şimdi bakıyorum.. hem amd hem nvidia her fiyat aralığına bir adet ekran kartı sıkıştırıyor ve bunu o kadar iyi yapıyorlarki, ne altındakinin ne üstündekinin fiyatı yerinden oynamıyor..

ayrıca bu kart 300den aşağıya inmez..!!
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UzmaN345 8 yıl
Güzel oc olur bu kart 20 c daha serin çalısıyor
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TURK SITH 8 yıl
Bu özel tasarım kartta 400tl olsun, FAIL kart'ın EPIC FAIL versiyonu olur...

Nvidia; başarısızlığınızın devamını diliyorum...
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NeloAngelo 8 yıl
768mb gtx 460 dan her türlü pahalı olacak nvidiayı tanıyorsam en az 320 falan
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::Ashes:: 8 yıl
Nvidia saat hızlarını yükseltip çekirdekten kırpıyor..
5770 fiyatında gelirse iyi olacaktır ve gelecek rakipide ondan ucuz olacaksa dahada iyi olacaktır..
yenisi her zaman eskisinden daha avantajlı olur ya fiyat olarak ya performans olarak..
heyecanla bekliyoruz
iyi forumlar
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Tarantin Quentino 8 yıl
iyi bi karta benziyor 300'den fazlası verilmez ama. hatta 300 bile fazla olabilir
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FightF0RFreedom 8 yıl

TheMuty34

iyi bi karta benziyor 300'den fazlası verilmez ama. hatta 300 bile fazla olabilir



tabiki fazla. 300 tl ye gtx 460 768 mb alınır. ki 300 den fazla olacak bu kart.

bu kartta 5830 gibi ölü doğmuştur bence.
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