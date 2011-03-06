MSI'ın özel tasarımlı GeForce GTX 550 Ti modeli gün ışığına çıktı

Yaklaşan GeForce GTX 550 Ti lansmanı öncesinde üreticilerin hazırladığı özel tasarımlı modeller gün ışığına çıkmaya başladı. Rekabette öne geçebilmek adına gelecekteki tüm modellerinde özel tasarımlı soğutucu kullanacağı belirtilen MSI, 15 Mart'ta yapılacak GeForce GTX 550 Ti lansmanıyla birlikte Cyclone II soğutuculu modelini pazara sunacak.
Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF116-400 GPU'sundan güç alan ekran kartı, 192x paralel işlem birimine, 192-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak. MSI'ın özel soğutuculu modeli için henüz saat hızları açıklanmış olmasa da referans model, 900MHz GPU, 1800MHz paralel işlemci ve 4100MHz bellek saat hızlarında görev yapacak.
Military Class serisi yüksek kaliteli komponentlerle donatılan yeni modelde, MSI'ın Afterburner yazılımıyla birlikte GPU voltajını arttırmakta mümkün kılınıyor. Referans modeldeki soğutucu ile kıyaslandığında Cyclone II soğutucusunun %20 daha fazla hava üflediği ve tam yük altında kartın 20 dereceye kadar daha serin çalışmasına olanak tanıdığı belirtiliyor.
MSI'ın Cyclone II soğutuculu GeForce GTX 550 Ti modeli için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
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tek başına meydan atiye kalırda iyi fiyat sokar inşallah size rekabetsiz olmaz hala aklınıza sokamadınız galiba
Belki gtx 260'da yaptıkları gibi sonradan paralel işlemci sayısını artırırlar
şimdi bakıyorum.. hem amd hem nvidia her fiyat aralığına bir adet ekran kartı sıkıştırıyor ve bunu o kadar iyi yapıyorlarki, ne altındakinin ne üstündekinin fiyatı yerinden oynamıyor..
ayrıca bu kart 300den aşağıya inmez..!!
Nvidia; başarısızlığınızın devamını diliyorum...
5770 fiyatında gelirse iyi olacaktır ve gelecek rakipide ondan ucuz olacaksa dahada iyi olacaktır..
yenisi her zaman eskisinden daha avantajlı olur ya fiyat olarak ya performans olarak..
heyecanla bekliyoruz
iyi forumlar
tabiki fazla. 300 tl ye gtx 460 768 mb alınır. ki 300 den fazla olacak bu kart.
bu kartta 5830 gibi ölü doğmuştur bence.