MSI'ın özel tasarımlı GeForce GTX 550 Ti modeli gün ışığına çıktı

Yaklaşan GeForce GTX 550 Ti lansmanı öncesinde üreticilerin hazırladığı özel tasarımlı modeller gün ışığına çıkmaya başladı. Rekabette öne geçebilmek adına gelecekteki tüm modellerinde özel tasarımlı soğutucu kullanacağı belirtilen MSI, 15 Mart'ta yapılacak GeForce GTX 550 Ti lansmanıyla birlikte Cyclone II soğutuculu modelini pazara sunacak.

Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF116-400 GPU'sundan güç alan ekran kartı, 192x paralel işlem birimine, 192-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak. MSI'ın özel soğutuculu modeli için henüz saat hızları açıklanmış olmasa da referans model, 900MHz GPU, 1800MHz paralel işlemci ve 4100MHz bellek saat hızlarında görev yapacak.

Military Class serisi yüksek kaliteli komponentlerle donatılan yeni modelde, MSI'ın Afterburner yazılımıyla birlikte GPU voltajını arttırmakta mümkün kılınıyor. Referans modeldeki soğutucu ile kıyaslandığında Cyclone II soğutucusunun %20 daha fazla hava üflediği ve tam yük altında kartın 20 dereceye kadar daha serin çalışmasına olanak tanıdığı belirtiliyor.

MSI'ın Cyclone II soğutuculu GeForce GTX 550 Ti modeli için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.