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MSI'ın GeForce GTX 460 HAWK modeli 1GHz GPU ve 2GHz Shader hızlarına ulaşabiliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın GeForce GTX 460 HAWK modeli 1GHz GPU ve 2GHz Shader hızlarına ulaşabiliyor
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12 Temmuz'da piyasaya çıkan GeForce GTX 460, üreticiler arasında yeni bir hız aşırtma yarışının da fitilini ateşlemiş durumda. GF104 kodlu yeni grafik yongasının yüksek hız aşırtma başarımı sunması, standart olarak 675MHz'de çalışan GeForce GTX 460'ın 800MHz ve üzeri hızlarda çalışan özel modelleri için kapıyı aralamış durumda. Point of View firmasının iştiraki olan TGT markasının 850MHz'de çalışan GeForce GTX 460 BEAST modeli şimdiye kadar hazırlanan en hızlı GeForce GTX 460 olarak nam salmaya başlarken, MSI tarafından yayınlanan bazı yeni görüntüler, Tayvanlı firmanın liderliği alacağına işaret ediyor.

Özel tasarımlı GeForce GTX 460 Cyclone modelini geçtiğimiz ay piyasa süren MSI, GeForce GTX 460 HAWK modeli içinse hazırlıklarını sürdürüyor. Bu ayın sonuna doğru veya Eylül ayı içerisinde satışa sunulması beklenen ekran kartı, özel olarak hazırlanan yeni bir baskılı devre tasarımına, Military Class serisi yüksek kaliteli komponentlere ve muhtemelen Twin Frozr II serisi özel soğutucuya sahip olacak. MSI tarafından sağlanan görüntülere göre GeForce GTX 460 HAWK'ın grafik işlemci hızı 1GHz'e, paralel işlemci frekansı ise 2000MHz'e çıkabiliyor.

GeForce GTX 460 HAWK'ın bu hızlarda mı sunulacağı henüz bilinmiyor ancak MSI, kullandığı yüksek kaliteli komponentler sayesinde 1GHz gibi ekstrem hızların da HAWK ile mümkün olduğuna dikkat çekiyor.

MSI'ın GeForce GTX 460 HAWK modeli 1GHz GPU ve 2GHz Shader hızlarına ulaşabiliyor
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ExECaLiBuR 9 yıl
Soğutucusunu halen yapamadılar mı bunun? Yoksa böyle mi satmayı düşünüyorlar. Artık GPU'nun üstüne 9000 btu'luk bir klima monte ederiz.
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hapocod 9 yıl
gpu kadar bellek hızıda önemli paralel artarsa=daha çok performans
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aydogdu1453 9 yıl
Adamlara helal olsun da ne gerek var bu kadar kasmaya şimdi.En hızlı kart sende olsa ne yazar gigabyte 'da yada zotac yada palit.
Şöyle gtx 480'lere çalışsanız çok hayra girersiniz valla.Biraz da fiyat indirimi deymeyin pc camisının keyfine.
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damn2u 9 yıl
Maşallah maşallah artık çıkış durumuna ve fiyatına göre ya POV yada MSI alınacak gibi gözüküyor fakat şu an fabrika hız aşırtmalı 725mhz olarak çalışan Leadtek ve Gigabyte ise fiyatları dolayısıyla ülkemizde baya alıcı bulabilir. Leadtek, Asus ve Zotac dışında pek tercih yapmayı düşünmezdim Nvidia kullanmayı düşünsem, malum ülkemizdeki teknik servis durumları.
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StreamRolleR 9 yıl
Eğer mümkünse bundan 2 tane alabilirim
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heatblast 9 yıl
demekki normal kartlar voltaj ile 950 mhz civarı sorunsuz çalışacak soğutma sorunu olmadığı sürece birde belleklerde 1200mhz felan olsa süper olurdu
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bozcan 9 yıl
ben demiştim 1ghz gelir yakında diye xD
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ExECaLiBuR 9 yıl
Yıl sonuna kadar bakalım daha kaç tane gtx460 gelecek.
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M@U 9 yıl
Bellek hızı yüksek olmadığı sürece yerim ben o hızı. Sparkle incelemesini izleyin ne demek istediğimi anlarsınız.
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hellteam 9 yıl
İyi hoş alması bişey değil de 1 ay oldu öbür kartlar gelmedi Bunun gelmesi kasım ı bulacaksa hiç gelmesin Zaten ya gigabyte ya cyclone a talimiz
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yerroner 9 yıl
= GTX 480
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