MSI'ın GeForce GTX 460 HAWK modeli 1GHz GPU ve 2GHz Shader hızlarına ulaşabiliyor

12 Temmuz'da piyasaya çıkan GeForce GTX 460, üreticiler arasında yeni bir hız aşırtma yarışının da fitilini ateşlemiş durumda. GF104 kodlu yeni grafik yongasının yüksek hız aşırtma başarımı sunması, standart olarak 675MHz'de çalışan GeForce GTX 460'ın 800MHz ve üzeri hızlarda çalışan özel modelleri için kapıyı aralamış durumda. Point of View firmasının iştiraki olan TGT markasının 850MHz'de çalışan GeForce GTX 460 BEAST modeli şimdiye kadar hazırlanan en hızlı GeForce GTX 460 olarak nam salmaya başlarken, MSI tarafından yayınlanan bazı yeni görüntüler, Tayvanlı firmanın liderliği alacağına işaret ediyor.

Özel tasarımlı GeForce GTX 460 Cyclone modelini geçtiğimiz ay piyasa süren MSI, GeForce GTX 460 HAWK modeli içinse hazırlıklarını sürdürüyor. Bu ayın sonuna doğru veya Eylül ayı içerisinde satışa sunulması beklenen ekran kartı, özel olarak hazırlanan yeni bir baskılı devre tasarımına, Military Class serisi yüksek kaliteli komponentlere ve muhtemelen Twin Frozr II serisi özel soğutucuya sahip olacak. MSI tarafından sağlanan görüntülere göre GeForce GTX 460 HAWK'ın grafik işlemci hızı 1GHz'e, paralel işlemci frekansı ise 2000MHz'e çıkabiliyor.

GeForce GTX 460 HAWK'ın bu hızlarda mı sunulacağı henüz bilinmiyor ancak MSI, kullandığı yüksek kaliteli komponentler sayesinde 1GHz gibi ekstrem hızların da HAWK ile mümkün olduğuna dikkat çekiyor.