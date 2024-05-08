Meta, Nvidia’nın yapay zeka GPU’larına 30 milyar dolar harcadı

Meta, Nvidia’ya 30 milyar dolar ödedi
Meta ve diğer teknoloji şirketleri kendi geliştirdikleri yapay zeka modellerini eğitmek için güçlü donanımlara ihtiyaç duyuyor. Bu donanımlar ise genellikle Nvidia’nın bu amaç için ürettiği AI GPU’ları oluyor. Meta AI şefi Yann LeCun, kısa bir süre öce Meta'nın AI modellerini eğitmek için 30 milyar dolar değerinde Nvidia GPU aldıklarını doğruladı.
LeCun, ayrıca yeni Llama 3 modellerinin yakında geleceğini de söyledi. Meta’nın 30 milyar dolarlık yatırımıyla birlikte firmanın elindeki Nvidia GPU sayısı da 1 milyon adete ulaştı. Öte yandan bu sayının yerine durması beklenmiyor. Zira LeCun, “Şu anda karşı karşıya olduğumuz sorunlardan biri GPU arzı ve bunların maliyeti.” sözlerini sarf ediyor.
Öte yandan Apollo görevi ile Meta’nın satın alımını birbiriyle tam olarak kıyaslamak doğru değil. Apollo programı enflasyona göre hesaplandığında yaklaşık 260 milyar dolara tekabül ediyor. Ancak GPU'ların maliyetinin yapay zeka şirketleri için sürekli artan bir gider olduğu da bir sır değil.
Sayılar giderek büyüyor
Öte yandan Microsoft, yıl sonuna kadar 1,8 milyon GPU hedefliyor. Bu arada OpenAI, en son yapay zeka modeli için 10 milyon GPU kullanmayı umuyor. Nvidia ise hız kesmeden yapay zeka GPU’larını ve yenilerini üretmeye devam ediyor. Öyle ki CEO Jensen Huang, yeni DGX H200 GPU'larını OpenAI’a elden teslim ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.