Meta, Nvidia’nın yapay zeka GPU’larına 30 milyar dolar harcadı

Tam Boyutta Gör ABD, 1968-1973 yılları arasında yapılan Apollo Ay görevlerine yaklaşık 26 milyar dolara para harcamıştı. O dönemde bir uzay yarışı vardı ve şimdilerde de bir yapay zeka yarışı yaşanıyor. Dev teknoloji şirketleri bu yarışta geride kalmak istemezken bunlardan birisi de WhatsApp, Instagram ve Facebook’un çatı şirketi Meta. Mark Zuckerberg liderliğindeki şirket yapay zeka donanımlarına onlarca milyar dolar harcamış durumda.

Meta, Nvidia’ya 30 milyar dolar ödedi

Meta ve diğer teknoloji şirketleri kendi geliştirdikleri yapay zeka modellerini eğitmek için güçlü donanımlara ihtiyaç duyuyor. Bu donanımlar ise genellikle Nvidia’nın bu amaç için ürettiği AI GPU’ları oluyor. Meta AI şefi Yann LeCun, kısa bir süre öce Meta'nın AI modellerini eğitmek için 30 milyar dolar değerinde Nvidia GPU aldıklarını doğruladı.

LeCun, ayrıca yeni Llama 3 modellerinin yakında geleceğini de söyledi. Meta’nın 30 milyar dolarlık yatırımıyla birlikte firmanın elindeki Nvidia GPU sayısı da 1 milyon adete ulaştı. Öte yandan bu sayının yerine durması beklenmiyor. Zira LeCun, “Şu anda karşı karşıya olduğumuz sorunlardan biri GPU arzı ve bunların maliyeti.” sözlerini sarf ediyor.

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Öte yandan Apollo görevi ile Meta’nın satın alımını birbiriyle tam olarak kıyaslamak doğru değil. Apollo programı enflasyona göre hesaplandığında yaklaşık 260 milyar dolara tekabül ediyor. Ancak GPU'ların maliyetinin yapay zeka şirketleri için sürekli artan bir gider olduğu da bir sır değil.

Sayılar giderek büyüyor

Tam Boyutta Gör Meta’nın elinde 1 milyon GPU veya daha fazlası olsa da rakiplerinde de benzer hatta daha fazla sayıda donanım bulunuyor. Örneğin OpenAI, AGI yani insan düzeyindeki yapay genel zeka için yılda 50 milyar dolardan fazla harcamayı umursamadığını söylemişti. Firma, sadece Sora yapay zekası için 720.000 kadar Nvidia H100 GPU’ları kullanıyor, bu bile tek başına yaklaşık 22 milyar dolar yapıyor.

Öte yandan Microsoft, yıl sonuna kadar 1,8 milyon GPU hedefliyor. Bu arada OpenAI, en son yapay zeka modeli için 10 milyon GPU kullanmayı umuyor. Nvidia ise hız kesmeden yapay zeka GPU’larını ve yenilerini üretmeye devam ediyor. Öyle ki CEO Jensen Huang, yeni DGX H200 GPU'larını OpenAI’a elden teslim ediyor.

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Meta, Nvidia’nın yapay zeka GPU’larına 30 milyar dolar harcadı